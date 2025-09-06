Какая была бы зарплата Джордана в современной НБА? Если учесть инфляцию — цифра поражает!

История финансов НБА знает редкие эпизоды, которые расширяют представления о границах возможного. Контракт Майкла Джордана в сезоне-1997/1998 — как раз такой случай. Тогда он получил $ 33 млн — сумму, которая выглядела откровенной аномалией на фоне общего уровня зарплат в лиге.

Контраст бросался в глаза: даже звёзды получали в разы меньше, а доля Джордана в бюджете «Чикаго Буллз» фактически приближалась к половине потолка зарплат всей команды. Это решение было обусловлено его выдающимися спортивными успехами. Кроме того, он оказывал огромное влияние и на экономику клуба.

С поправкой на инфляцию цифры становятся ещё ярче: эквивалент того контракта сегодня составил бы более $ 65 млн за сезон. Для сравнения, максимальная зарплата текущей эпохи — около $ 55 млн у Стефена Карри в сезоне-2024/2025 — уступает пересчитанному доходу Джордана.

Майкл Джордан Фото: Getty Images

При этом в 1997/1998 Джордан был не «ветераном по заслугам», а действующим лидером лиги: почти 29 очков в среднем за матч и затем шестое чемпионство. Его контракт отражал не память о прошлом, а реальную рыночную стоимость игрока, способного определять исход сезона и финансовые показатели франшизы.

Сегодня система устроена иначе: высокие зарплаты распределены среди десятков звёзд, тогда как контракт Джордана выбивался из логики рынка и задавал новые стандарты. Поэтому пересчёт тех цифр на современные деньги — показатель уникального положения Джордана в истории.

Даже в условиях стремительного роста доходов лиги и миллиардных сумм в совокупных контрактах игроков пример 1998 года остаётся исключением. Он ясно демонстрирует, что ценность Майкла Джордана измерялась не только титулами и очками, но и его способностью менять саму экономику чемпионата.