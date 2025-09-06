Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Литва — Латвия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: аутсайдеры 1/8 финала чемпионата Европы и их шансы на успех — Швеция, Финляндия, Грузия и Израиль, прогноз

Жёсткие аутсайдеры Евробаскета-2025: как они смогут разочаровать фаворитов
Артемий Берстенев
Жёсткие аутсайдеры Евробаскета-2025
Аудио-версия:
Комментарии
Старт плей-офф чемпионата Европы — уже сегодня!

На больших турнирах победу зачастую определяет не столько теоретическое превосходство, сколько умение в конкретный день навязать сопернику неудобный стиль игры. Именно такими обещают быть сегодняшние и завтрашние матчи в Риге. В некоторых парах фавориты очевидны, но у аутсайдеров есть уязвимые точки соперников, на которые они вполне способны надавить.

Турция — Швеция

Сборная Шведии, Евробаскет-2025

Сборная Шведии, Евробаскет-2025

Фото: ФИБА

Для Швеции выход в плей-офф стал историческим событием, а в соперники сразу досталась Турция, прошедшая групповой этап без поражений. Команда Микко Риипинена делает ставку на активность по периметру: Борг и Ларссон умеют сбивать ритм прессингом и вынуждать соперников ошибаться. Турция же строит игру вокруг Шенгюна, а в ключевые моменты управление берёт на себя Ларкин. Эта связка приносит результат, однако излишняя концентрация атак через «большого» делает их действия предсказуемыми. Если шведы сумеют забирать подборы после промахов и ускорять переход в нападение, разница в уровне может оказаться не столь заметной.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 12:00 МСК
Турция
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сербия — Финляндия

Сборная Финляндии, Евробаскет-2025

Сборная Финляндии, Евробаскет-2025

Фото: ФИБА

Эта встреча выглядит дуэлью двух суперзвёзд. Маркканен ведёт финнов за счёт дальнего броска и умения играть лицом к кольцу, тогда как Йокич универсален и задаёт сербам ритм игры. По глубине состава и физическим данным Финляндия уступает, но их относительная стабильность с дистанции делает команду опасной в любой отрезок встречи. Сербы традиционно доминируют на щите, однако именно здесь кроется риск: при сдвоенной опеке Йокич вынужден делиться мячом, и, если партнёры подведут с точностью, преимущество нарастает. Для Финляндии задача ясна: держать игру в равных цифрах и дать Маркканену шанс решить концовку. Плюс — стараться перекрывать линии передач, чтобы ограничить раздачу Йокича.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Франция — Грузия

Сборная Грузии, Евробаскет-2025

Сборная Грузии, Евробаскет-2025

Фото: ФИБА

Грузия уже доказала, что способна справляться с более титулованными оппонентами: победа над Испанией стала следствием превосходства на щите, а не случайностью. Битадзе и Мамукелашвили задали тон силовой игре, команда сумела навязать контакт и выиграть в единоборствах. Франция обладает куда более глубоким составом и умеет перестраиваться прямо по ходу матча, но при этом в ростере нет полноценного лидера. Вместе с тем отсутствие Вембаньямы и Гобера заметно сокращает потенциал их защиты. Французы уверенно реализуют атаки с близкой дистанции, однако нестабильность с периметра даёт грузинам шанс закрыть «краску» и вынудить соперника бросать то, что он делает менее уверенно.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Франция
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Греция — Израиль

Сборная Израиля, Евробаскет-2025

Сборная Израиля, Евробаскет-2025

Фото: ФИБА

Израиль подходит к встрече после группового этапа, где ключевым игроком стал Авдия. Его универсализм позволяет строить разные комбинации, а работа на подборе даёт команде вторые шансы. Греция традиционно держит фокус на Адетокунбо, и, хотя его результативность огромна, эта зависимость создаёт уязвимость. Августовская контрольная победа, пусть и товарищеская, показала: израильтяне умеют ограничивать греков в подборах и сбивать их привычный темп. Теперь вопрос в том, получится ли повторить это в матче, где цена ошибки куда выше.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Не начался
Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Резюмируя

На бумаге фавориты на первый взгляд очевидны: Турция, Сербия, Франция и Греция располагают более сильными составами. Но формат «на вылет» обнуляет часть преимуществ. Одна удачная тактика, серия попаданий или выбранный соперником неудобный ритм способны перевернуть весь сценарий. Именно поэтому у «жёстких аутсайдеров» появляется шанс, которого не было бы на длинной дистанции турнира.

Расписание плей-офф Евробаскета-2025
«Чемпионат» активно освещает Евробаскет-2025: ежедневно проводит текстовые онлайн-трансляции и публикует статьи с разбором ключевых моментов турнира. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android