Жёсткие аутсайдеры Евробаскета-2025: как они смогут разочаровать фаворитов

На больших турнирах победу зачастую определяет не столько теоретическое превосходство, сколько умение в конкретный день навязать сопернику неудобный стиль игры. Именно такими обещают быть сегодняшние и завтрашние матчи в Риге. В некоторых парах фавориты очевидны, но у аутсайдеров есть уязвимые точки соперников, на которые они вполне способны надавить.

Турция — Швеция

Сборная Шведии, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Для Швеции выход в плей-офф стал историческим событием, а в соперники сразу досталась Турция, прошедшая групповой этап без поражений. Команда Микко Риипинена делает ставку на активность по периметру: Борг и Ларссон умеют сбивать ритм прессингом и вынуждать соперников ошибаться. Турция же строит игру вокруг Шенгюна, а в ключевые моменты управление берёт на себя Ларкин. Эта связка приносит результат, однако излишняя концентрация атак через «большого» делает их действия предсказуемыми. Если шведы сумеют забирать подборы после промахов и ускорять переход в нападение, разница в уровне может оказаться не столь заметной.

Сербия — Финляндия

Сборная Финляндии, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Эта встреча выглядит дуэлью двух суперзвёзд. Маркканен ведёт финнов за счёт дальнего броска и умения играть лицом к кольцу, тогда как Йокич универсален и задаёт сербам ритм игры. По глубине состава и физическим данным Финляндия уступает, но их относительная стабильность с дистанции делает команду опасной в любой отрезок встречи. Сербы традиционно доминируют на щите, однако именно здесь кроется риск: при сдвоенной опеке Йокич вынужден делиться мячом, и, если партнёры подведут с точностью, преимущество нарастает. Для Финляндии задача ясна: держать игру в равных цифрах и дать Маркканену шанс решить концовку. Плюс — стараться перекрывать линии передач, чтобы ограничить раздачу Йокича.

Франция — Грузия

Сборная Грузии, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Грузия уже доказала, что способна справляться с более титулованными оппонентами: победа над Испанией стала следствием превосходства на щите, а не случайностью. Битадзе и Мамукелашвили задали тон силовой игре, команда сумела навязать контакт и выиграть в единоборствах. Франция обладает куда более глубоким составом и умеет перестраиваться прямо по ходу матча, но при этом в ростере нет полноценного лидера. Вместе с тем отсутствие Вембаньямы и Гобера заметно сокращает потенциал их защиты. Французы уверенно реализуют атаки с близкой дистанции, однако нестабильность с периметра даёт грузинам шанс закрыть «краску» и вынудить соперника бросать то, что он делает менее уверенно.

Греция — Израиль

Сборная Израиля, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Израиль подходит к встрече после группового этапа, где ключевым игроком стал Авдия. Его универсализм позволяет строить разные комбинации, а работа на подборе даёт команде вторые шансы. Греция традиционно держит фокус на Адетокунбо, и, хотя его результативность огромна, эта зависимость создаёт уязвимость. Августовская контрольная победа, пусть и товарищеская, показала: израильтяне умеют ограничивать греков в подборах и сбивать их привычный темп. Теперь вопрос в том, получится ли повторить это в матче, где цена ошибки куда выше.

Резюмируя

На бумаге фавориты на первый взгляд очевидны: Турция, Сербия, Франция и Греция располагают более сильными составами. Но формат «на вылет» обнуляет часть преимуществ. Одна удачная тактика, серия попаданий или выбранный соперником неудобный ритм способны перевернуть весь сценарий. Именно поэтому у «жёстких аутсайдеров» появляется шанс, которого не было бы на длинной дистанции турнира.