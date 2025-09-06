В НБА начато громкое разбирательство. Из-за этих юристов клубы меняли владельцев

Финансовые споры редко оказываются в центре спортивных новостей, но именно они могут оказать решающее влияние на судьбу клуба, порой быстрее, чем неудачный сезон. В центре внимания сегодня – «Лос-Анджелес Клипперс», их владелец Стив Баллмер и звезда команды Кавай Леонард. Причина — расследование НБА, касающееся возможного обхода потолка зарплат через сотрудничество с обанкротившейся компанией Aspiration.

Ключевые документы показывают, что в 2022 году фирма KL2 Aspire, связанная с Леонардом, подписала с Aspiration контракт на $ 28 млн за маркетинговые услуги. Однако нет никаких доказательств того, что обязательства были выполнены — ни рекламных кампаний, ни публичных выступлений. Более того, контракт содержал условие, которое прекращало выплаты в случае ухода игрока из «Клипперс». Это создаёт прямую зависимость между финансированием компании и его баскетбольным статусом, что нарушает правила лиги.

Ситуацию усугубляет участие Баллмера. Владелец «Клипперс» вложил более $ 50 млн в Aspiration и заключил с компанией спонсорское соглашение через клуб на сумму порядка $ 300 млн. Таким образом, образуется треугольник: владелец — компания — игрок. При этом Aspiration вскоре обанкротилась, а её соучредитель Джозеф Санберг признал вину в мошенничестве на сумму более $ 240 млн. Баллмер утверждает, что сам стал жертвой, однако совокупность фактов заставила лигу начать расследование.

Кавай Леонард, сезон-2024/2025 Фото: Michael Owens/Getty Images

Само расследование ведёт юридическая фирма Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, и её участие — серьёзный сигнал. Именно она в 2014 году подготовила материалы против Дональда Стерлинга, что привело к его пожизненному запрету и продаже «Клипперс» из-за расистских скандаров. В 2022 году эта же фирма работала по делу Роберта Сарвера из «Финикс Санз», чья дисквалификация и давление со стороны спонсоров также завершились сменой владельца по аналогичной причине, включая токсичное поведение в отношении своих сотрудников. Эти прецеденты ясно показывают: когда Wachtell берётся за дело, последствия редко ограничиваются лишь штрафами.

Наиболее вероятные санкции для «Клипперс» — потеря драфт-пиков и внушительные штрафы. Теоретически возможен и более жёсткий сценарий: давление на Стива Баллмера вплоть до вынужденной продажи клуба, если будет доказано, что он сознательно нарушал регламент. Для Кавая Леонарда юридических угроз меньше — его контракт остаётся в силе, но репутационные удары могут оказаться болезненными. Уже сейчас вспоминаются события 2019 года, когда его окружение обсуждало с другими клубами условия, выходящие за рамки правил. Тогда обвинения не подтвердились, однако сегодня они выглядят иначе.

Расследование стартовало в момент, когда «Клипперс» уже переехали на новую арену в Инглвуде — «Интуит Доум». Любые санкции именно сейчас ударят и по спортивным перспективам, и по финансам. Для Баллмера, самого богатого владельца НБА, вопрос не в деньгах — а в сохранении контроля над франшизой. Для лиги — в подтверждении того, что правила едины для всех без исключения.

Aspiration остаётся ключевым звеном этой истории. Компания обещала «зелёные» проекты и привлекла сотни миллионов инвестиций, но завершила путь банкротством. Леонард до сих пор судится за выплату $ 7 млн по контракту, а «Клипперс» значатся среди кредиторов. Это превращает ситуацию не просто в пограничный эпизод, а в схему, где финансовые интересы игрока и владельца пересеклись в компании, оказавшейся фигурантом уголовного дела.

Сейчас НБА анализирует документы, проводит интервью и выстраивает хронологию. Судя по прошлым прецедентам, процесс может растянуться на месяцы, а решения будут зависеть от того, удастся ли найти прямые доказательства сговора. Однако уже сам факт, что к делу подключена фирма Wachtell, говорит: формальной отпиской история не ограничится. «Клипперс» оказались в точке, где будущее клуба и имидж его лидера напрямую зависят от того, что юристы обнаружат в корпоративных архивах.