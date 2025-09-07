Скидки
Италия — Словения. Прямая трансляция
18:30 Мск
Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: онлайн-трансляция матчей от 7 сентября, Польша — Босния, Франция — Грузия, Италия — Словения и Греция — Израиль

Продолжение 1/8 финала Евробаскета-2025. LIVE!
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Ждём новых сенсаций?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 7 сентября, мы продолжаем внимательно следить за матчами 1/8 финала Евробаскета-2025. В этот игровой день состоятся заключительные семь встреч этой стадии, среди которых матчи Польша — Босния и Герцеговина, Франция — Грузия, Италия — Словения и Греция — Израиль. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию всех запланированных игр и оперативно информировать о самых значимых событиях дня.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Сетка
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Польша
Не начался
Босния и Герцеговина
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Франция
Не начался
Грузия
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Италия
Не начался
Словения
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Не начался
Израиль
