Продолжение 1/8 финала Евробаскета-2025. LIVE!
Поделиться
Ждём новых сенсаций?
Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 7 сентября, мы продолжаем внимательно следить за матчами 1/8 финала Евробаскета-2025. В этот игровой день состоятся заключительные семь встреч этой стадии, среди которых матчи Польша — Босния и Герцеговина, Франция — Грузия, Италия — Словения и Греция — Израиль. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию всех запланированных игр и оперативно информировать о самых значимых событиях дня.
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Польша
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Франция
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Италия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Не начался
Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
02:30
-
01:30
-
00:24
-
00:18
-
00:15
-
00:15
- 6 сентября 2025
-
23:59
-
23:51
-
23:24
-
23:19
-
23:10
-
22:16
-
22:08
-
21:39
-
21:39
-
21:25
-
21:17
-
20:55
-
20:49
-
19:26
-
19:13
-
18:32
-
18:28
-
18:08
-
17:35
-
17:28
-
17:04
-
16:18
-
15:05
-
14:06
-
13:52
-
13:32
-
11:41
-
10:23
-
09:30