Какой будет сборная Сербии на Евробаскете-2029

Сербская баскетбольная школа уже давно заслужила репутацию фабрики по производству игроков мирового класса. Однако Евробаскет-2025 ясно показал: даже самая талантливая система не гарантирует стабильных результатов. Вылет на стадии 1/8 финала обнажил ключевую проблему — чрезмерную зависимость от узкого круга опытных игроков и неспособность компенсировать их спад. Теперь главный вопрос: каким будет новый состав сборной и как изменится расстановка сил к следующему турниру через четыре года. Именно этому мы и посвятим наш анализ.

В центре внимания, разумеется, Никола Йокич. К 2029 году ему исполнится 34 года, и, если физическая форма позволит, его влияние на игру останется определяющим. В отличие от баскетболистов, делавших ставку на скорость и атлетизм, Йокич строит игру на интеллекте и выдающемся техническом арсенале — качествах, которые с возрастом не теряются. Но для сборной Сербии куда важнее другое: присутствие Николы не должно снова превращаться в однобокую зависимость от одного генератора идей.

Второй вектор обновления связан с усилением роли Николы Йовича. К 26 годам он должен войти в самый продуктивный период карьеры и будет способен не просто вписываться в атакующую систему, а определять её облик. Появление 20-летнего Боголюба Марковича, выбранного «Милуоки» на драфте-2025, придаёт передней линии свежий акцент — Сербия давно нуждалась во внушительном «большом» с броском.

Задняя линия к 2029 году претерпит куда более заметные перемены. Никола Топич, даже несмотря на травму в дебютном сезоне НБА, уже проявил себя в Летней лиге и демонстрирует качества плеймейкера, который способен управлять темпом и создавать моменты для партнёров. К 24 годам он вполне может закрыть тот дефицит креатива на периметре, который обозначился после ухода ветеранов вроде Василие Мицича.

Никола Йокич, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Тристан Вукчевич и Филип Петрушев добавляют глубины и вариативности в переднюю линию. Вукчевич способен предложить команде мобильность и дальний бросок, Петрушев — стабильность в классической роли «большого». Молодой и перспективный Алекса Влаич может усилить их энергию и борьбой под кольцом. Эта группа способна устранить слабые стороны, проявившиеся в 2025 году: в первую очередь — недостаточный контроль на подборе и скромные возможности для ротации.

Успехи юниорских сборных только укрепляют веру в потенциал сербского баскетбола. Победа на чемпионате Европы U16 в 2025 году, где ярко проявил себя Никола Кустурица, подтверждает, что молодёжный резерв остаётся на высочайшем уровне. Примечательно, что речь идёт не об исключительном достижении, а о стабильности подобных результатов, что свидетельствует о прочном и продуманном фундаменте подготовки.

К 2029 году европейская конкуренция станет ещё острее. Франция уже выводит на первый план игроков, закрепившихся в НБА, Германия демонстрирует зрелую системную работу с составом, а Испания, несмотря на неудачу на Евробаскете-2025, не собирается сдавать позиции и активно перестраивается. Для Сербии сохранение статуса одного из лидеров континента потребует не только опоры на индивидуальное мастерство, но и безупречной организации игры.

Светислав Пешич, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Особое значение приобретает вопрос главного тренера. Светислав Пешич к тому времени вряд ли продолжит работу со сборной — возраст сделает неизбежной смену наставника. Именно от нового руководителя будет зависеть, насколько удачно удастся объединить опыт Йокича с напором молодых. Потребуется свежий, современный подход: ставка на аналитику и гибкие тактические решения, а не на традиционные схемы.

Таким образом, к Евробаскету-2029 сборная Сербии должна предстать в новом качестве: если Йокич останется, он вновь станет ядром команды, а Топич возьмёт на себя функции главного дирижёра. Йович и Маркович укрепят позиции на форвардских ролях, а передняя линия получит долгожданную глубину ротации. Потенциал сборной не вызывает сомнений, однако главный вызов — суметь перейти от зависимости от отдельных звёзд к командной модели, в которой успех определяют именно сбалансированность и многообразие состава.