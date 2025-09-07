Зал славы баскетбола пополнился. Кто удостоился чести?

Церемония в Спрингфилде 2025 года представила девятерых новых героев Зала славы — и этот класс сразу стал поводом для жарких дискуссий. Среди них — игроки, задававшие тон целым баскетбольным эпохам, личности, повлиявшие на восприятие спорта далеко за пределами площадки, и представители профессий, обычно остающихся в тени. Такой состав делает этот выпуск не просто собранием блестящих биографий, а отражением ключевых векторов развития баскетбола последних 20 лет.

Кармело Энтони вошёл в Зал как один из самых результативных снайперов в истории лиги — 10-е место по очкам (28 289). Его путь символичен: без чемпионского перстня, но с несомненным влиянием на эстетику нападения. Энтони стал лицом изоляционного баскетбола, а его успехи в составе сборной США — три олимпийских золота — подчеркнули, насколько высока ценность индивидуального мастерства на мировой арене.

Дуайт Ховард, трёхкратный лучший защитный игрок НБА, попал в Зал славы в тот момент, когда споры о его наследии ещё не утихли. Его доминирование в «Орландо» и несомненный вклад в титул «Лейкерс» в 2020 году резко контрастируют с затянувшимся спадом карьеры. Именно эта дуальность показывает, что Зал славы ценит прежде всего вершины влияния, а не равномерность пути.

Среди женщин особое место заняла Сью Бёрд. Её список достижений почти бесконечен: четыре титула WNBA, пять олимпийских золотых медалей, победы в NCAA. Однако главное — она стала символом роста женского баскетбола, фигурой, благодаря которой у него появилось прочное место в спортивной культуре. Бёрд задала эталон для разыгрывающих нескольких поколений.

Зал славы баскетбола — 2025 Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Майя Мур вошла в историю не только благодаря четырём чемпионствам WNBA и титулу MVP. Её решение прервать карьеру ради борьбы за социальную справедливость изменило само восприятие её личности: она стала примером спортсменки, для которой ценности вне площадки оказались важнее продолжения спортивного господства.

Сильвия Фаулз вписала своё имя в историю рекордами по подборам и четырьмя наградами лучшей защитницы WNBA. Её игра наглядно показала, какое значение имеет физическая мощь в женском баскетболе, а необычный выбор профессии после завершения карьеры — открыть собственный похоронный дом — сделал её фигуру особенно заметной и обсуждаемой.

Класс 2025 года оказался многогранным и за счёт представителей других сфер. Билли Донован, дважды чемпион NCAA, ныне тренер «Чикаго Буллз», сумел выстроить мост между университетским и профессиональным баскетболом. Его умение подстраивать стиль под разные уровни и обстоятельства стало одной из главных причин признания.

В числе избранных оказался и арбитр Дэнни Кроуфорд, отработавший более двух тысяч игр НБА, включая 30 финалов. Его сдержанная, точная и уважительная манера судейства заслужила признание игроков и тренеров. Его включение подчеркнуло: вклад арбитров в развитие баскетбола долгое время оставался недооценённым.

Джейсон Кидд, Крис Пол, Дуэйн Уэйд, Леброн Джеймс и Майк Кшишевски Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Особое место занял Микки Арисон, владелец «Майами Хит». С его именем связаны три чемпионства клуба и создание одной из самых узнаваемых управленческих моделей в лиге. Ставка на «Большую тройку» изменила сам подход к формированию команд в НБА и стала образцом для подражания.

Отдельным пунктом в списке — легендарная сборная США 2008 года, получившая прозвище Redeem Team. Именно она вернула американцам олимпийское господство после неудачи в Афинах. Средняя разница в «+28» очков и лидерская роль Коби Брайанта стали символами новой философии национальной команды. Для Кармело Энтони и Дуайта Ховарда это оказалось второй индукцией в один день — редчайшее достижение в истории Зала.

Итоговый класс 2025 года наглядно демонстрирует широту критериев отбора. Здесь нет единой мерки: кто-то вошёл благодаря цифрам, кто-то — из-за влияния на культуру и общественную повестку, а кто-то — за способность менять саму структуру игры. Именно это разнообразие придаёт классу особую ценность: он показывает баскетбол как многослойное явление, формируемое усилиями людей самых разных ролей.