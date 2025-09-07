Скидки
Грузия выбила Францию с Евробаскета-2025: чемпионат Европы по баскетболу, сенсация, результат, счёт, плей-офф

Этот Евробаскет — нечто! Грузия оставила за бортом Францию
Никита Бирюков
Грузия выбила Францию с Евробаскета-2025
Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года удивляет.

Этот Евробаскет точно войдёт в историю по количеству сенсаций и провалов от топовых сборных. Грузия могла не выйти в плей-офф, но поражение Испании от Греции позволило команде под руководством Александара Джикича пробиться в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Франция
Окончен
70 : 80
Грузия
Франция: Франсиско - 14, Ябуселе - 12, Джайте - 10, Окобо - 9, Оар - 8, Рисашер - 7, Кординье - 4, Маледон - 4, Луваву-Кабарро - 2, Хифи, Кулибали
Грузия: Шенгелия - 24, Болдуин - 24, Мамукелашвили - 14, Битадзе - 8, Буржанадзе - 6, Шермадини - 4, Андроникашвили, Джинчарадзе, Санадзе, Корсантия, Певадзе, Очхикидзе

Понимая, что отступать в плей-офф некуда, Грузия решила пользоваться своим лучшим оружием — желанием! Команда с первых минут выглядела заряженной на любой игровой момент, на любое действие соперника, на любой исход в матче. «Даже если мы и проиграем, то точно выложимся на все 100%», — наверное, мелькало в головах игроков сборной Грузии. Начало выдалось обескураживающим: Камар Болдуин и Торнике Шенгелия на двоих набрали 16 очков команды подряд.

Франция во втором игровом отрезке собралась и дала бой Грузии, практически сравняв счёт во встрече — 37:38, однако после перерыва всё изменилось… Команда с тремя огроменными игроками — Шенгелией, Битадзе и Мамукелашвили — просто перекрыла кислород сопернику на трёхочковой дуге. Каждый раз, когда французы пытались проходить в «краску», там их ждал кто-то из этой троицы. Но если под кольцом у подопечных Фоту что-то получалось, то с дальней дистанции в цель не «летело» ничего. Лишь 6 из 36 попыток оказались точными — ужасный показатель.

Сборная Грузии радуется победе

Сборная Грузии радуется победе

Фото: FIBA

Если брать Грузию, у команды за счёт характера, за счёт желания «залетало» как раз всё! Шенгелия и Болдуин набрали по 24 очка, Мамукелашвили добавил свои 14. У Битадзе не особо получалось в атаке (восемь очков), однако центровой компенсировал этот недостаток усилиями в обороне.

Грузия лучше действовала прежде всего как команда. А их желание стало первостепенной причиной сегодняшней победы. Шенгелия мог не сыграть на этом турнире, так как за несколько дней до старта Евробаскета у него обнаружили сердечную аритмию, которая, к слову никуда не делась, но лидер своей сборной продолжает выступать, несмотря ни на что. Вот за такие истории мы и любим баскетбол!

Статус фаворита — ещё не показатель победы. Франция после вылета Сербии могла претендовать на медали при хорошем стечении обстоятельств, теперь же пакует чемоданы. Все номинальные андердоги показали себя в этом плей-офф просто великолепно. Уровень баскетбола растёт во многих странах, а у Грузии очень приличный состав, который показал, что желание и труд всё перетрут!

Евробаскет-2025 — сетка плей-офф
Следим за другими матчами:
