«Огромное разочарование». Что пишут в Сербии о вылете сборной

Иногда одно спортивное поражение способно потрясти сильнее десятков громких политических новостей. Сербские новостные порталы заговорили в унисон — не сухой статистикой и не сдержанным анализом, а резкими формулировками вроде «позор», «катастрофа», «крах». Сборная, считавшаяся главным фаворитом турнира и имевшая в составе Николу Йокича, неожиданно остановилась уже в 1/8 финала, уступив Финляндии — 86:92. Для страны с богатейшей баскетбольной традицией это оказалось не просто поражением, а чем-то сродни национальной драме.

Nova.rs вынесло в заголовок слово «fijaska», отметив: «Сербия завершила участие на чемпионате уже на стадии 1/8 финала, хотя считалась главным фаворитом. Это полный шок». В тексте акцентировалось, что горечь усиливала реакция соседних медиа, особенно хорватских, где поражение сербов обыгрывалось с явными признаками едкости и злорадства.

Kurir.rs пошёл ещё дальше, назвав случившееся «эпическим разгромом». Некоторые просто сравнили его с вылетом футбольной сборной на Евро-2024: «Это в тысячу раз хуже». Издание привело и запись официального аккаунта ФИБА: «Финляндия выбила Сербию и Николу Йокича. Сенсация века!» — а затем задало прямой вопрос: «Как команда, настроенная на золото, могла проиграть Финляндии?» В материале упоминался и драматический эпизод, когда одному из комментаторов стало плохо в прямом эфире.

Никола Йокич борется под кольцом Фото: FIBA

Sportissimo.republika.rs сделал упор на голоса болельщиков. В заметке с заголовком «Огромное разочарование — фанаты видят главного виновника» цитировались их эмоции: «Как возможно, что нас обыграла Финляндия?» или «Ждали медали, а получили позор». Одни обвиняли тренеров, другие — игроков, но почти все сходились в одном: ставка только на Йокича стала фатальной ошибкой. А в материале с броским заголовком «Йокич и Сербия? Медиа гудят после 92:86» прозвучал ещё более тревожный вывод: «Судьба этого поколения поставлена под вопрос».

Novosti.rs вынесли на первый план региональный подтекст. В заметке с броским заголовком «Хорваты радуются! Вот как они пишут о крахе Сербии» приводились цитаты хорватских СМИ, а итоговый вывод звучал мрачно: «Ждали медаль, а домой возвращаются уже после 1/8 финала». В другом материале задавался куда более болезненный вопрос: «Являемся ли мы вообще страной баскетбола?» — фраза, особенно тяжёлая в контексте сербской идентичности.

Светислав Пешич Фото: FIBA

Espreso.co.rs выбрал противоположный ракурс, сосредоточившись на реакции победителей. «Тренер Финляндии был искренен после победы над Сербией» — так выглядел их заголовок. Лассе Туови сказал: «Мы не хотим слишком задирать нос». На фоне национального шока эта скромность звучала как дополнительный контраст, лишь усиливавший горечь поражения.

Показательно, что в первые часы после матча крупнейшие порталы публиковали десятки материалов подряд, отодвигая в сторону даже политику и социальную повестку. Раздел «Евробаскет» стал главным, а фамилия Йокича по частоте упоминаний соперничала с самим Джоковичем. Общий эмоциональный фон был един: раздражение, разочарование, растерянность.