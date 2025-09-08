Плей-офф Евробаскета-2025: все пары четвертьфиналов, расписание матчей и расклады

Рига стала ареной, где привычный баланс сил в европейском баскетболе неожиданно дал трещину. Турнир, ещё недавно казавшийся предсказуемым по набору фаворитов, повернул в ином направлении: Испания завершила путь уже на групповом этапе, Сербия с Николой Йокичем уступила Финляндии в 1/8 финала, а Франция тогда же не справилась с вызовом Грузии. Для континента, привыкшего к непререкаемому доминированию этих сборных, такие исходы стали редким, но наглядным доказательством — уровень конкуренции вырос по-настоящему.

Евробаскет-2025, сохранивший классический формат с 24 командами и финальной частью в Латвии, изначально воспринимался как сцена для борьбы признанных грандов. Однако развитие событий показало иную закономерность: прочность командного каркаса и глубина состава оказались важнее громких имён. Именно поэтому среди восьми сильнейших мы видим Финляндию и Грузию — сборные, которые редко относили к реальным претендентам на медали.

Лицо турнира определили статистические лидеры. Лука Дончич, возглавляющий рейтинги по очкам и эффективности, фактически в одиночку протащил Словению в плей-офф. Яннис Адетокунбо в решающие минуты демонстрирует уровень, которому европейские защитные схемы попросту не готовы противостоять. Турцию ведёт вперёд Алперен Шенгюн, органично соединяющий подборы, передачи и результативность. Германия же, напротив, берёт не звёздностью отдельных игроков, а мощью командного механизма: без поражений, с лучшими показателями в защите и со сбалансированной ротацией.

Турция — Польша. Дата: 9 сентября. Время: 17:00 мск

Сборная Турции, Евробаскет-2025 Фото: FIBA

Первый матч четвертьфиналов — Турция – Польша. Турки прошли турнир без осечек, выигрывая в среднем с разницей в 15-20 очков и выстраивая одну из самых надёжных оборон. Польша же обязана своим успехом стабильности натурализованного Джордана Лойда, но в плане атакующих ресурсов команда явно уступает будущему сопернику. На бумаге Турция выглядит явным фаворитом, и лишь фактор неожиданности способен обрушить этот прогноз.

Литва — Греция. Дата: 9 сентября. Время: 21:00 мск

Сборная Греции, Евробаскет-2025 Фото: FIBA

Второй четвертьфинал — Литва – Греция. Литовская сборная традиционно сильна на позициях разыгрывающего и центрового, выстраивая игру вокруг контроля подбора и дисциплинированного ведения атаки. Греция, напротив, в значительной степени полагается на индивидуальную форму своего лидера Янниса Адетокунбо. Если литовцам удастся навязать сопернику размеренный ритм и ограничить влияние Янниса в быстрых переходах, баланс сил вполне может склониться в их пользу.

Финляндия — Грузия. 10 сентября. Время: 17:00 мск

Сборная Финляндии, Евробаскет-2025 Фото: FIBA

Третья пара четвертьфиналистов — Финляндия и Грузия. Финны сенсационно прошли Сербию благодаря отличной реализации бросков с периметра, в то время как грузинская команда выбила Францию за счёт слаженной обороны. У обеих сборных нет опыта борьбы за медали, но именно здесь одна из них впишет своё имя в историю. Встреча противоположных стилей: финская скорость и дальняя артиллерия против мощи и игры в «краске» от Грузии. Итог непредсказуем, что придаёт особую интригу.

Германия — Словения. 10 сентября. Время: 21:00 мск

Сборная Германии, Евробаскет-2025 Фото: FIBA

Четвёртый четвертьфинал — Германия против Словении. Немецкая команда прошла турнир без поражений, располагает глубокой скамейкой и демонстрирует лучшую защиту: соперники в среднем набирают 70 очков за игру. Словения, в свою очередь, во многом зависит от гениальности Луки Дончича, чьи 42 очка в матче с Италией стали определяющим фактором успеха. Главная интрига — сможет ли Дончич повторить свой подвиг против организованной немецкой обороны? По командным показателям Германия явно впереди, однако фактор суперзвезды оставляет Словении шансы.

Таким образом, четвертьфиналы Евробаскета обещают стать ареной противостояния системных и сбалансированных команд и команд, делающих ставку на индивидуальное мастерство. Турция и Германия выглядят наиболее устойчиво, однако вылет таких грандов, как Испания, Сербия и Франция, уже показал: сухая статистика не всегда предрешает исход матчей. Финал пройдёт 14 сентября, и до него дойдут только те, кто выдержит давление плей-офф, где цена любой ошибки максимальна.