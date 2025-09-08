Скидки
Евробаскет-2025: расписание четвертьфинальных матчей чемпионата Европы по баскетболу, все пары и актуальные расклады, кто фаворит

Плей-офф Евробаскета-2025: все пары четвертьфиналов, расписание матчей и расклады
Артемий Берстенев
Все расклады четвертьфиналов Евробаскета-2025
Аудио-версия:
Чем дальше — тем интереснее.

Рига стала ареной, где привычный баланс сил в европейском баскетболе неожиданно дал трещину. Турнир, ещё недавно казавшийся предсказуемым по набору фаворитов, повернул в ином направлении: Испания завершила путь уже на групповом этапе, Сербия с Николой Йокичем уступила Финляндии в 1/8 финала, а Франция тогда же не справилась с вызовом Грузии. Для континента, привыкшего к непререкаемому доминированию этих сборных, такие исходы стали редким, но наглядным доказательством — уровень конкуренции вырос по-настоящему.

Евробаскет-2025 Подробнее

Евробаскет-2025, сохранивший классический формат с 24 командами и финальной частью в Латвии, изначально воспринимался как сцена для борьбы признанных грандов. Однако развитие событий показало иную закономерность: прочность командного каркаса и глубина состава оказались важнее громких имён. Именно поэтому среди восьми сильнейших мы видим Финляндию и Грузию — сборные, которые редко относили к реальным претендентам на медали.

Лицо турнира определили статистические лидеры. Лука Дончич, возглавляющий рейтинги по очкам и эффективности, фактически в одиночку протащил Словению в плей-офф. Яннис Адетокунбо в решающие минуты демонстрирует уровень, которому европейские защитные схемы попросту не готовы противостоять. Турцию ведёт вперёд Алперен Шенгюн, органично соединяющий подборы, передачи и результативность. Германия же, напротив, берёт не звёздностью отдельных игроков, а мощью командного механизма: без поражений, с лучшими показателями в защите и со сбалансированной ротацией.

Турция — Польша. Дата: 9 сентября. Время: 17:00 мск

Сборная Турции, Евробаскет-2025

Сборная Турции, Евробаскет-2025

Фото: FIBA

Первый матч четвертьфиналов — Турция – Польша. Турки прошли турнир без осечек, выигрывая в среднем с разницей в 15-20 очков и выстраивая одну из самых надёжных оборон. Польша же обязана своим успехом стабильности натурализованного Джордана Лойда, но в плане атакующих ресурсов команда явно уступает будущему сопернику. На бумаге Турция выглядит явным фаворитом, и лишь фактор неожиданности способен обрушить этот прогноз.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Турция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Литва — Греция. Дата: 9 сентября. Время: 21:00 мск

Сборная Греции, Евробаскет-2025

Сборная Греции, Евробаскет-2025

Фото: FIBA

Второй четвертьфинал — Литва – Греция. Литовская сборная традиционно сильна на позициях разыгрывающего и центрового, выстраивая игру вокруг контроля подбора и дисциплинированного ведения атаки. Греция, напротив, в значительной степени полагается на индивидуальную форму своего лидера Янниса Адетокунбо. Если литовцам удастся навязать сопернику размеренный ритм и ограничить влияние Янниса в быстрых переходах, баланс сил вполне может склониться в их пользу.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Литва
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финляндия — Грузия. 10 сентября. Время: 17:00 мск

Сборная Финляндии, Евробаскет-2025

Сборная Финляндии, Евробаскет-2025

Фото: FIBA

Третья пара четвертьфиналистов — Финляндия и Грузия. Финны сенсационно прошли Сербию благодаря отличной реализации бросков с периметра, в то время как грузинская команда выбила Францию за счёт слаженной обороны. У обеих сборных нет опыта борьбы за медали, но именно здесь одна из них впишет своё имя в историю. Встреча противоположных стилей: финская скорость и дальняя артиллерия против мощи и игры в «краске» от Грузии. Итог непредсказуем, что придаёт особую интригу.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Финляндия
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Германия — Словения. 10 сентября. Время: 21:00 мск

Сборная Германии, Евробаскет-2025

Сборная Германии, Евробаскет-2025

Фото: FIBA

Четвёртый четвертьфинал — Германия против Словении. Немецкая команда прошла турнир без поражений, располагает глубокой скамейкой и демонстрирует лучшую защиту: соперники в среднем набирают 70 очков за игру. Словения, в свою очередь, во многом зависит от гениальности Луки Дончича, чьи 42 очка в матче с Италией стали определяющим фактором успеха. Главная интрига — сможет ли Дончич повторить свой подвиг против организованной немецкой обороны? По командным показателям Германия явно впереди, однако фактор суперзвезды оставляет Словении шансы.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, четвертьфиналы Евробаскета обещают стать ареной противостояния системных и сбалансированных команд и команд, делающих ставку на индивидуальное мастерство. Турция и Германия выглядят наиболее устойчиво, однако вылет таких грандов, как Испания, Сербия и Франция, уже показал: сухая статистика не всегда предрешает исход матчей. Финал пройдёт 14 сентября, и до него дойдут только те, кто выдержит давление плей-офф, где цена любой ошибки максимальна.

Евробаскет-2025 — сетка плей-офф
«Чемпионат» активно освещает Евробаскет-2025: ежедневно проводит текстовые онлайн-трансляции и публикует статьи с разбором ключевых моментов турнира. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
