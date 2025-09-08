Скидки
Баскетбол

Евробаскет-2025: лидерские качества Луки Дончича во время матча Словения — Италия в 1/8 финала чемпионата Европы

«Хватит ссориться!» Вы же не пропустили, как Дончич уничтожил Италию?
Артемий Берстенев
Вы же не пропустили, как Дончич уничтожил Италию?
Словенцы стали спорить, и тогда всё сделал Лука.

В матчах сборных исход чаще всего решают броски и оборона. Но порой перелом наступает в других ситуациях — когда внутри команды появляется трещина. Именно это едва не случилось во второй четверти встречи Словении с Италией на Евробаскете: после рывка соперника словенцы начали спорить друг с другом. И тогда Лука Дончич не стал ждать подсказок с тренерской скамейки. Резко, коротко, но весомо: «Хватит ссориться!» — и конфликт, который мог стоить преимущества, был погашен.

Лука Дончич
Лука Дончич
лидер сборной Словении по баскетболу

«Хватит ссориться друг с другом — у нас уже «+7». Давайте просто играть так, как планировали — и всё сложится!»

Счёт 84:77 сам по себе говорит о накале борьбы. Дончич провёл фантастический матч: 42 очка, 10 подборов и результативная передача — почти половина всего атакующего арсенала Словении. Уже в стартовые 10 минут ритм был задан: 22 очка в первой четверти отправили Италию догонять. Но удачная серия итальянцев во второй десятиминутке вернула интригу, и именно тогда проявилась ещё одна сторона Луки — лидер не только на паркете с мячом, но и в поддержании психологической атмосферы в команде.

К большому перерыву словенцы снова оторвались – «+10», и, хотя Италия держалась, контроль постепенно возвращался к фавориту. Сегодня Дончич не просто главный снайпер. Он лидер сборной по очкам, подборам, передачам, перехватам и блокам. Его вклад — около 35-40% от всей результативности команды. Это уровень, с которым можно сравнивать лишь лучшие сезоны Уилта Чемберлена — даже Майкл Джордан не доходил до таких отметок.

Причём нагрузка на Луку не ограничивается атакой. Он стабильно зарабатывает почти 14 штрафных за матч и реализует их с высокой точностью — 89,2%. Да, разговоры о «звёздном свистке» не утихают, но объём контактов, через которые он проходит, делает такие претензии сомнительными.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Италия
Окончен
77 : 84
Словения
Италия: Фонтеккио - 22, Niang - 12, Галлинари - 10, Пайола - 9, Мелли - 8, Диуф - 8, Списсу - 6, Спаньоло - 2, Томпсон, Риччи, Прочида, Акеле
Словения: Дончич - 42, Препелич - 11, Николич - 7, Omic - 7, Мурич - 6, Хроват - 5, Krampelj - 4, Radovic - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar

Показательно, что 30 из 42 очков пришлись на первую половину. После перерыва Дончич сменил акценты: снизил агрессию в атаке, однако усилил контроль за ходом игры. Этот отрезок запомнился не только тактическими решениями, но и его жёсткими жестами в сторону итальянской скамейки — демонстрацией уверенности и психологического давления.

Постепенно текущий Евробаскет превращается в сцену, где Дончич подтверждает свой статус. Здесь важны не сухие цифры, а совокупность влияния — от организации атаки до управления настроением внутри коллектива. Следующий экзамен — Германия. Именно тогда станет ясно, способен ли он вести Словению по этому пути без сбоев.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Не начался
Словения
«Чемпионат» активно освещает Евробаскет-2025: ежедневно проводит текстовые онлайн-трансляции и публикует статьи с разбором ключевых моментов турнира. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
