Евробаскет-2025: чья сенсация самая запоминающаяся — победы Финляндии в матче с Сербией или Грузии в матче с Францией, голосование

Самая громкая сенсация Евробаскета-2025
Никита Бирюков
Рейтинг: самая громкая сенсация Евробаскета-2025
Аудио-версия:
Кто покорил ваше сердце?

1/8 финала Евробаскета-2025 подошла к концу. На этом этапе аутсайдеры показали себя просто превосходно — Швеция всю игру не позволяла Турции убежать вперёд, Португалия на протяжении трёх четвертей кошмарила Германию, Израиль на равных играл с Грецией. Но главные сенсации преподнесли две сборные — кто же из них удивил больше?

Евробаскет-2025 — сетка плей-офф

«Чемпионат» предлагает выявить самую громкую сенсацию Евробаскета-2025 на данный момент. В ходе голосования сборные будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Фото: FIBA
1 место

Грузия

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Франция
Окончен
70 : 80
Грузия
Франция: Франсиско - 14, Ябуселе - 12, Джайте - 10, Окобо - 9, Оар - 8, Рисашер - 7, Кординье - 4, Маледон - 4, Луваву-Кабарро - 2, Хифи, Кулибали
Грузия: Шенгелия - 24, Болдуин - 24, Мамукелашвили - 14, Битадзе - 8, Буржанадзе - 6, Шермадини - 4, Андроникашвили, Джинчарадзе, Санадзе, Корсантия, Певадзе, Очхикидзе

На бумаге Франция обладала весомым преимуществом как по составу, так и по результатам на групповом этапе. В Грузию мало кто верил — и зря! Команда под руководством Александара Джикича с первых минут навязала серьёзную борьбу номинальному фавориту, не сбавив оборотов и под конец встречи. В ключевой момент проявили себя лидеры Торнике Шенгелия и Камар Болдуин, у Франции такого игрока не нашлось. За счёт невероятного характера и самоотдачи Грузия совершила сенсацию и выбила серебряных призеров Олимпиады с Евробаскета.

Фото: FIBA
2 место

Финляндия

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Окончен
86 : 92
Финляндия
Сербия: Йокич - 33, Йович - 20, Добрич - 9, Мицич - 8, Аврамович - 6, Гудурич - 5, Петрушев - 3, Милутинов - 2, Маринкович, Вукчевич, Йович
Финляндия: Маркканен - 29, Янтунен - 15, Литтл - 13, Валтонен - 13, Мууринен - 9, Салин - 6, Грандисон - 4, Нкамхуа - 3, Мадсен, Маджуни, Густавсон, Сеппяля

Сборная во главе с Лаури Маркканеном пробилась в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу, сразу попав в 1/8 финала на грозную Сербию. Есть ли у кого-нибудь в мире способ как остановить Николу Йокича? Конечно же, нет. Вот и Финляндии это не удалось, но команда смогла выключить других игроков одного из фаворитов Евробаскета. Миро Литтл, Микаэль Янтунен, Элиас Валтонен и Маркканен сделали, казалось, невозможное и обыграли Сербию. Для Йокича и компании — это второй подряд вылет на стадии 1/8 финала — в 2022 году сербы уступили Италии.

