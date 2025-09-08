Самая громкая сенсация Евробаскета-2025

1/8 финала Евробаскета-2025 подошла к концу. На этом этапе аутсайдеры показали себя просто превосходно — Швеция всю игру не позволяла Турции убежать вперёд, Португалия на протяжении трёх четвертей кошмарила Германию, Израиль на равных играл с Грецией. Но главные сенсации преподнесли две сборные — кто же из них удивил больше?

«Чемпионат» предлагает выявить самую громкую сенсацию Евробаскета-2025 на данный момент. В ходе голосования сборные будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

