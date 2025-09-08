Самая громкая сенсация Евробаскета-2025

1/8 финала Евробаскета-2025 подошла к концу. На этом этапе аутсайдеры показали себя просто превосходно — Швеция всю игру не позволяла Турции убежать вперёд, Португалия на протяжении трёх четвертей кошмарила Германию, Израиль на равных играл с Грецией. Но главные сенсации преподнесли две сборные — кто же из них удивил больше?
«Чемпионат» предлагает выявить самую громкую сенсацию Евробаскета-2025 на данный момент. В ходе голосования сборные будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
Грузия
На бумаге Франция обладала весомым преимуществом как по составу, так и по результатам на групповом этапе. В Грузию мало кто верил — и зря! Команда под руководством Александара Джикича с первых минут навязала серьёзную борьбу номинальному фавориту, не сбавив оборотов и под конец встречи. В ключевой момент проявили себя лидеры Торнике Шенгелия и Камар Болдуин, у Франции такого игрока не нашлось. За счёт невероятного характера и самоотдачи Грузия совершила сенсацию и выбила серебряных призеров Олимпиады с Евробаскета.
Финляндия
Сборная во главе с Лаури Маркканеном пробилась в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу, сразу попав в 1/8 финала на грозную Сербию. Есть ли у кого-нибудь в мире способ как остановить Николу Йокича? Конечно же, нет. Вот и Финляндии это не удалось, но команда смогла выключить других игроков одного из фаворитов Евробаскета. Миро Литтл, Микаэль Янтунен, Элиас Валтонен и Маркканен сделали, казалось, невозможное и обыграли Сербию. Для Йокича и компании — это второй подряд вылет на стадии 1/8 финала — в 2022 году сербы уступили Италии.