«Они просто стучат мячиком». Модель с OnlyFans высказалась об игроках НБА. Получилась чушь

Встречаются люди, для которых любое обсуждение превращается в соревнование несравнимого. Так, 20-летняя Софи Рейн, заработавшая на OnlyFans $ 82 млн всего за полтора года, решила поставить собственный успех в один ряд с карьерой игроков НБА. Поводом стало замечание Майкла Портера-младшего: баскетболист в эфире назвал «дикостью» то, что пользователи готовы платить девушке десятки миллионов долларов. В ответ Рейн заявила, что баскетболисты получают по $ 30 млн «просто за то, что они стучат мячиком», и никто не считает это жалким. На бумаге её аргумент выглядит остроумным, но по сути это цепочка логических ловушек.

Главная ошибка — ложная эквивалентность. Карьера спортсмена измеряется результатами: очками, победами, титулами и контрактами, основанными на зрительском интересе и жесточайшей конкуренции. Чтобы выйти на паркет НБА, мало тренироваться по 14 часов в день — нужны уникальные данные, годы труда и сила воли, которой обладают единицы. Здесь всё просчитано: билеты, трансляции, рейтинги. Это индустрия, где ценность игрока подтверждается тысячью объективных метрик. Рейн же продаёт внимание. Её доходы зависят не от рекордов или трофеев, а лишь от алгоритмов и сиюминутного интереса аудитории, который сегодня есть, а завтра может раствориться. Сравнивать это — всё равно что сопоставлять музейное полотно и рекламный баннер. Оба могут стоить дорого, однако природа их ценности принципиально разная.

Не менее показательно и то, как Софи мгновенно перевела разговор в плоскость «гендерных двойных стандартов». Портер говорил вовсе не о женщинах и мужчинах, а о феномене: о готовности публики платить $ 50 млн за иллюзию близости. Если бы тем же занимался мужчина, реакция была бы аналогичной. Однако Рейн представила критику бизнес-модели как проявление сексизма. Удобная тактика: любое возражение теперь можно выдать за атаку на женщин. В итоге сама суть — ценность и устойчивость модели заработка — оказывается выведенной за скобки и становится невозможной для обсуждения.

Софи Рейн Фото: Из личного архива Софи Рейн

Софи не упускает случая похвастаться цифрами. В ролике с Дэвидом Добриком она продемонстрировала скриншоты с доходами: $ 28 тыс. за час, $ 3,4 млн – за месяц, $ 43 млн – за 2024 год. Для большего эффекта сравнила эти суммы с зарплатой Леброна Джеймса. Однако и здесь возникает та же ошибка: она сопоставляет свои личные депозиты с контрактом спортсмена, за которым стоит вся инфраструктура НБА. Баскетболист — это не только индивидуальный талант, но и часть огромной экосистемы: стадионы, тысячи рабочих мест, телевидение, реклама, фанаты по всему миру. Его карьера генерирует экономическую и культурную ценность, которая не исчерпывается банковским счётом.

В противовес этому Рейн выдвигает свой «гринд» — 14-часовые смены, редактирование контента, переписки с подписчиками. Но её труд замкнут исключительно на ней самой. Его итог — личное обогащение, без институтов, традиций и устойчивой инфраструктуры. Более того, adult-индустрия редко даёт долгую карьеру: она держится на конкретном образе и капризах аудитории, а значит, риски здесь несоизмеримо выше.

Реакция публики оказалась предсказуемо полярной. Одни видят в словах Рейн вызов привычным правилам, другие отмечают абсурдность сравнения: баскетболисты проходят многолетний отбор, живут в постоянном давлении и играют на глазах у всего мира, а модель OnlyFans конвертирует внимание в деньги. Да, оба пути могут приносить миллионы, однако равнозначными они от этого не становятся.

Сам Портер, судя по всему, вовсе не стремился развязать спор — его реплика звучала скорее как удивление перед самим феноменом баснословных выплат за онлайн-иллюзии. Но именно Софи придала обсуждению тон борьбы. Критика бизнес-модели превратилась в обвинения в дискриминации и требования «уважения к новым профессиям». По сути же, это не разговор о равенстве, а грамотная пиар-стратегия.

История Рейн — яркая иллюстрация того, как в цифровую эпоху можно построить состояние на внимании публики. Но её попытка сравнить это с баскетболом звучит неубедительно — примерно так же, как если бы TikTok-блогер заявил, что его танцевальные челленджи равны олимпийскому золоту. Вопрос не в том, кто заработал больше. Вопрос в том, что именно стоит за этими миллионами. У спортсменов — система, которая создаёт ценность для миллионов. У Рейн — интерес к её образу. И ставить знак равенства между этими вещами — значит сознательно путать несопоставимое.