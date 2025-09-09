Скидки
Главная Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: онлайн-трансляция матчей от 9 сентября, Турция — Польша и Литва — Греция, где смотреть матчи и во сколько начало

Четвертьфиналы Евробаскета-2025. LIVE!
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Ждём очередных сенсаций?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 9 сентября, на Евробаскете-2025 пройдут первые четвертьфинальные встречи. Игровой день откроет матч между сборными Турции и Польши, а завершится противостоянием Литвы и Греции. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию всех запланированных матчей и оперативно информировать о ключевых событиях турнира.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Сетка
ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Турция
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Литва
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляции
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляции

Все матчи будут доступны для прямого онлайн-просмотра на сервисе Okko.
