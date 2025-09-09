Скидки
Баскетбол

Евробаскет-2025, Литва — Греция: анонс 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу, где смотреть и во сколько начало игры

Греция — это только Яннис Адетокунбо? Литва готова доказать обратное
Артемий Берстенев
Греция — это только Яннис Адетокунбо?
Один из самых интересных четвертьфиналов Евробаскета-2025.

Кто лучше готов к матчам на выбывание — команда, где есть звезда, способная в одиночку изменить ход любой игры, или команда, в которой каждый эпизод решается усилиями всей пятёрки, а не отдельного лидера? На этот вопрос постараются ответить Греция и Литва в четвертьфинале Евробаскета-2025.

Евробаскет-2025

Греки уже давно сделали ставку на Янниса Адетокунбо — вся игра строится вокруг него. Вассилис Спанулис использует Янниса не просто как форварда, а как ключевую фигуру, через которую проходят все атакующие действия. Такой подход позволяет максимально раскрыть потенциал лидера — об этом ярко говорят 31 очко Адетокунбо в матче с Италией на групповом этапе и регулярные ситуации, когда соперник просто не успевает перестроиться в защите. Однако прямолинейность этой схемы очевидна: стоит сопернику сузить пространство, как атака начинает буксовать, особенно учитывая нестабильность греческих снайперов.

Литва же демонстрирует совсем иную философию. Здесь нет ни одного игрока уровня Адетокунбо, зато выстроена глубокая система с равномерным распределением ролей и широкой ротацией. Литовцы доминируют на щитах — это не случайность, а отражение командного подхода: первоочередная задача — контроль подбора и использование каждого второго шанса. Основную работу в трёхсекундной зоне берёт на себя Йонас Валанчюнас, но его всегда поддерживают партнёры. Для Адетокунбо это означает встречу не с одним опекуном, а с целой цепочкой защитников, каждый из которых готов приложить максимум усилий ради командной обороны.

История очных противостояний говорит в пользу Литвы: на Олимпиаде-2004 греки уступили 76:98, а на чемпионате мира — 2023 разница составила 25 очков. Конечно, нынешняя Греция под руководством Спанулиса — это уже другая команда, с Яннисом в центре системы, но принцип остаётся прежним: литовский командный баскетбол способен нейтрализовать даже самое яркое индивидуальное превосходство соперника.

Яннис Адетокунбо, Евробаскет-2025

Яннис Адетокунбо, Евробаскет-2025

Фото: ФИБА

Ключевой акцент в этом противостоянии — на судействе. В матчах с участием Греции нередко фиксировалась заметная разница в количестве фолов, и тренерский штаб уже отмечал: Адетокунбо получает меньше штрафных, чем другие звёзды его уровня. Для Литвы это плюс — меньше лёгких очков для Янниса и больше ситуаций, когда ему придётся играть в силовой баскетбол.

Статистика лишь подчёркивает контраст стилей. Греция эффективнее реализует броски с игры (52% против 48%), Литва берёт своё за счёт доминирования на щитах и большего количества блок-шотов и перехватов. В плей-офф именно такие детали становятся определяющими: одно лишнее владение в равной концовке способно решить исход встречи.

Преимущество греков — в наличии уникального игрока, способного одним рывком перевернуть ход встречи. Однако такая зависимость создаёт и слабое место: без поддержки Дорси, Слукаса и других ролевиков даже фантастические показатели Адетокунбо могут не привести к победе.

Литва же делает ставку на системность. Здесь ценят не яркие индивидуальные вспышки, а повторяемость и командную дисциплину: каждый подбор, каждая смена и каждое движение в защите складываются в чёткий рисунок. Именно эта надёжность позволяет литовцам оставаться в числе сильнейших на протяжении десятилетий, даже без игроков уровня MVP НБА.

«Чемпионат» активно освещает Евробаскет-2025: ежедневно проводит текстовые онлайн-трансляции и публикует статьи с разбором ключевых моментов турнира. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре. Прямая трансляция матча Литва — Греция доступна на сервисе Okko.
ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Литва
Не начался
Греция
