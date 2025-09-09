Новая звезда Европы творит историю! Турция уже в полуфинале Евробаскета

В стадии 1/8 финала Евробаскета Швеция устроила Турции настоящую проверку. В целом все аутсайдеры шикарно себя показали в первом раунде плей-офф чемпионата Европы по баскетболу. Теперь подопечным Эргина Атамана предстоит сыграть с интересной и неуступчивой Польшей. Как прошёл матч — в материале «Чемпионата».

Польша явно подготовилась к этой встрече, понимая всю серьёзность проблемы в лице Алперена Шенгюна. Центровому Турции не позволяли разгуляться в нападении, играя по нему очень плотно и постоянно прибегая к подстраховке. При таком внимании к своей фигуре лидер турок выбрал путь заигрывания своих партнёров: постоянные разрезающие оборону передачи и грамотные скидки на дугу позволили его команде догнать Польшу, у которой полетело с дальней дистанции. Первая четверть завершилась вничью — 19:19.

Если в стартовой десятиминутке у Польши было много бросков с открытых позиций, то в следующем отрезке подопечные Эргина Атамана прибавили как в атаке, так и в защите. Шенгюн не мог набрать очков в матче вплоть до середины второй четверти, однако до этого его отлично заменяли Джеди Осман и Кенан Сипахи. Уверенная игра в позиционных атаках Польши испарилась, команда стала позволять много быстрых отрывов, а Алперен в итоге взорвался, записав на свой счёт 10 очков, шесть подборов и восемь передач. 27:13 — отрезок за Турцией.

Алперен Шенгюн и Фуркан Коркмаз Фото: fiba.basketball

После большого перерыва игра Турции не изменилась: команда рассчитывала на креативность Шенгюна, который, помимо того, что сам набирал очки, так ещё и находил партнёров в открытых позициях. В определённый момент включился Фуркан Коркмаз, реализовавший две «трёшки» кряду. Польша отвечала чем могла, но команда под руководством Атамана контролировала ход игры. Лишь под конец отрезка подопечные Игора Миличича собрались и ответили рывком 7:0. Третья четверть с минимальным преимуществом осталась за Турцией — 19:18.

Заключительная четверть получилась нервной. Турция позволила сопернику почувствовать ритм: Джордан Лойд наконец-то начал реализовывать броски, Матеуш Понитка вспомнил, что является капитаном, и стал набирать очки. Польша приблизилась к сопернику на расстояние восьми очков, однако Шенгюн и компания быстро закрыли все вопросы о победителе в этом противостоянии. Шейн Ларкин в нужный момент включился и дал огня, Шехмус Хазер и Эрджан Османи попали по «трёшке». Турция выиграла оппонента со счётом 91:77.

Оборона Турции стала тем рубежом, через который не удалось перешагнуть Польше. Подопечные Миличича в каждой встрече на турнире полагались на креативность от Лойда. В этой же игре Джордана выключили напрочь, не дав пользоваться ему его главным оружием — дальним броском. Шенгюн провёл выдающийся матч, собрав трипл-дабл из 19 очков, 12 подборов и 10 передач. Это всего шестой трипл-дабл в истории Евробаскета и второй на турнире — ранее Лука Дончич отметился подобным достижением. Алперен своим выступлением сделал ещё один шаг к разговорам об MVP Евробаскета.

Конечно, Турция уже в полуфинале, где встретится с Литвой или Грецией. Соперники по силам подопечным Атамана. Польша провела хороший турнир, но Турция на данный момент лучше по многим параметрам.