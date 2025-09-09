Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Литва — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Плей-офф Евробаскета-2025: Турция обыграла Польшу, исторический трипл-дабл Алперена Шенгюна, результат, счёт

Новая звезда Европы творит историю! Турция уже в полуфинале Евробаскета
Никита Бирюков
Турция уже в полуфинале Евробаскета
Аудио-версия:
Комментарии
Польша оказалась не готова к Шенгюну и компании.

В стадии 1/8 финала Евробаскета Швеция устроила Турции настоящую проверку. В целом все аутсайдеры шикарно себя показали в первом раунде плей-офф чемпионата Европы по баскетболу. Теперь подопечным Эргина Атамана предстоит сыграть с интересной и неуступчивой Польшей. Как прошёл матч — в материале «Чемпионата».

Евробаскет-2025 Подробнее

Польша явно подготовилась к этой встрече, понимая всю серьёзность проблемы в лице Алперена Шенгюна. Центровому Турции не позволяли разгуляться в нападении, играя по нему очень плотно и постоянно прибегая к подстраховке. При таком внимании к своей фигуре лидер турок выбрал путь заигрывания своих партнёров: постоянные разрезающие оборону передачи и грамотные скидки на дугу позволили его команде догнать Польшу, у которой полетело с дальней дистанции. Первая четверть завершилась вничью — 19:19.

Если в стартовой десятиминутке у Польши было много бросков с открытых позиций, то в следующем отрезке подопечные Эргина Атамана прибавили как в атаке, так и в защите. Шенгюн не мог набрать очков в матче вплоть до середины второй четверти, однако до этого его отлично заменяли Джеди Осман и Кенан Сипахи. Уверенная игра в позиционных атаках Польши испарилась, команда стала позволять много быстрых отрывов, а Алперен в итоге взорвался, записав на свой счёт 10 очков, шесть подборов и восемь передач. 27:13 — отрезок за Турцией.

Алперен Шенгюн и Фуркан Коркмаз

Алперен Шенгюн и Фуркан Коркмаз

Фото: fiba.basketball

После большого перерыва игра Турции не изменилась: команда рассчитывала на креативность Шенгюна, который, помимо того, что сам набирал очки, так ещё и находил партнёров в открытых позициях. В определённый момент включился Фуркан Коркмаз, реализовавший две «трёшки» кряду. Польша отвечала чем могла, но команда под руководством Атамана контролировала ход игры. Лишь под конец отрезка подопечные Игора Миличича собрались и ответили рывком 7:0. Третья четверть с минимальным преимуществом осталась за Турцией — 19:18.

Заключительная четверть получилась нервной. Турция позволила сопернику почувствовать ритм: Джордан Лойд наконец-то начал реализовывать броски, Матеуш Понитка вспомнил, что является капитаном, и стал набирать очки. Польша приблизилась к сопернику на расстояние восьми очков, однако Шенгюн и компания быстро закрыли все вопросы о победителе в этом противостоянии. Шейн Ларкин в нужный момент включился и дал огня, Шехмус Хазер и Эрджан Османи попали по «трёшке». Турция выиграла оппонента со счётом 91:77.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Турция
Окончен
91 : 77
Польша
Турция: Шенгюн - 19, Ларкин - 13, Хазер - 13, Сипахи - 11, Осман - 10, Коркмаз - 10, Османи - 10, Бона - 5, Шанлы, Битим, Йылмаз, Юртсевен
Польша: Лойд - 19, Понитка - 19, Соколовски - 13, Дзева - 11, Плута - 9, Бальцеровски - 3, Олейничак - 3, Запала, Гело, Лончиньски, Михалак, Жолнеревич

Оборона Турции стала тем рубежом, через который не удалось перешагнуть Польше. Подопечные Миличича в каждой встрече на турнире полагались на креативность от Лойда. В этой же игре Джордана выключили напрочь, не дав пользоваться ему его главным оружием — дальним броском. Шенгюн провёл выдающийся матч, собрав трипл-дабл из 19 очков, 12 подборов и 10 передач. Это всего шестой трипл-дабл в истории Евробаскета и второй на турнире — ранее Лука Дончич отметился подобным достижением. Алперен своим выступлением сделал ещё один шаг к разговорам об MVP Евробаскета.

Конечно, Турция уже в полуфинале, где встретится с Литвой или Грецией. Соперники по силам подопечным Атамана. Польша провела хороший турнир, но Турция на данный момент лучше по многим параметрам.

Следим за сегодняшним игровым днём:
Шенгюн с трипл-даблом — в полуфинале! Присоединится ли к нему Яннис? LIVE
Live
Шенгюн с трипл-даблом — в полуфинале! Присоединится ли к нему Яннис? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android