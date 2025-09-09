Скидки
Литва — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Статьи

Греция победила Литву и пробилась в полуфинал Евробаскета-2025, баскетбол, чемпионат Европы 2025, Яннис Адетокунбо, счёт

Греческого «бога» не остановить — Адетокунбо протащил сборную в полуфинал Евробаскета
Никита Бирюков
Аудио-версия:
Турция стала первым полуфиналистом Евробаскета-2025, обыграв Польшу. Кто оказался вторым — Литва или Греция? Наконец-то мы получим ответ на вопрос: командная игра лучше, чем индивидуальный перформанс суперзвезды.

Евробаскет-2025

Начало встречи получилось обескураживающим для Греции: команда не сумела остановить Йонаса Валанчюнаса в «краске», а Гитис Радзявичюс реализовал трёхочковый бросок. На двоих они набрали семь очков, и лишь после этого включилась банда Спанулиса — Яннис Адетокунбо влетал в трёхсекундную зону, как к себе домой, Митоглу, Дорси и Толиопулос забили по «трёшке». Литва пыталась остановить Грик Фрика, бросая на него двойную опеку, но форвард шёл напролом и набирал очки. 24:19 — первая четверть за Грецией.

Во втором отрезке Яннис и Дорси сели на скамейку. Казалось, что сейчас — лучший вариант для Литвы наверстать упущенное, но Слукас, Толиопулос и Самонтуров отправили в цель по «трёшке», захватив лидерство. У Литвы всё это же время отдыхал Валанчюнас, который явно испытывал боль в плече. Сразу же после выхода на паркет литовцы стали играть через Йонаса — доводить мяч до него в «пост», где он либо сам разбирался с оппонентами, либо отдавал передачи на свободных партнёров. Подопечные Куртинайтиса перехватили инициативу, но в концовке растеряли всё своё преимущество в отрезке — Греция оказалась сильнее со счётом 20:19.

Йонас Валанчюнас в окружении игроков Греции

Йонас Валанчюнас в окружении игроков Греции

Фото: fiba.basketball

Накал во второй половине возрос. Оно и понятно, потому что никто из команд не собирался сдаваться. Защита вышла на первый план: борьба за каждый подбор, Валанчюнас получил по лицу, когда толкался в «краске» с соперниками, а Костас Адетокунбо отвешивал блок-шоты одному за другим. Тем не менее в атаке сиял Слукас. Опытный разыгрывающий руководил атакой Греции и в важные моменты набирал очки. Литве удалось нейтрализовать Янниса, но лидера подменили другие игроки. В итоге фаворит встречи забрал четверть с комфортным преимуществом — 20:14.

Римас Куртинайтис дал своим игрокам задание держать Янниса любым способом. От лидера сборной Греции не отходил как минимум одни игрок ни на шаг, а иногда на нём висели и несколько соперников. Адетокунбо переключился на передачи, которыми стали пользоваться Папаниколау, Толиопулос и остальные. Греция держала разницу в районе 13 очков, уверенно контролируя темп игры. Литва в концовке стала суетиться и пыталась найти момент для броска как можно быстрее.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Литва
Окончен
76 : 87
Греция
Литва: Валанчюнас - 24, Величка - 12, Радзявичюс - 10, Гедрайтис - 7, Сирвидис - 6, Нормантас - 5, Блажевич - 4, Саргюнас - 4, Седекерскис - 3, Тубелис - 1, Бирутис
Греция: Адетокунбо - 29, Толиопулос - 17, Слукас - 11, Папаниколау - 8, Дорси - 6, Самонтуров - 5, Митоглу - 5, Адетокунбо - 4, Калаицакис - 2, Ларенцакис, Кацивелис, Адетокунбо

Как ни странно, Греция сегодня показала, что не один Яннис играет в команде — Толиопулос, Слукас, Папаниколау — каждый из них провёл шикарный матч. Конечно, Адетокунбо лидер и брал на себя больше остальных, набрав 29 очков, шесть подборов, две передачи и четыре перехвата. Тем не менее все в команде боролись до последнего. У Литвы лучшим, очевидно, оказался Валанчюнас. На его счету дабл-дабл: 24 очка и 15 подборов. Со знаком минус отличился Ажуолас Тубелис — форвард не сумел реализовать ни один бросок из своих 10 попыток. Во многом из-за этого Литва и проиграла.

Очень обидно за Рокаса Йокубайтиса, который получил травму на групповом этапе. С ним в составе Литва выглядела куда ярче, чем сейчас. К сожалению, никто не застрахован от повреждений. Это спорт… Греция пробилась в полуфинал, где встретится с Турцией. Вот это битва нас ждёт — Адетокунбо против Шенгюна — красота, да и только!

