Лука Дончич против Германии и невероятные аутсайдеры! Плей-офф Евробаскета-2025 — LIVE
Кто удивит в этот раз?
Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 10 сентября, мы продолжаем внимательно следить за четвертьфиналами Евробаскета-2025. Напомним, накануне определилась первая полуфинальная пара — Турция – Греция. А сегодня нас ждут ещё два захватывающих противостояния: Финляндия встретится с Грузией, а Германия — со Словенией. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матчей и делиться с вами всеми ключевыми моментами.
06:08 Артемий Берстенев
📺 Где смотреть онлайн-трансляции
Все матчи будут доступны для прямого онлайн-просмотра на сервисе Okko.
