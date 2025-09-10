Скидки
Финляндия — Грузия. Прямая трансляция
17:00 Мск
Баскетбол

Евробаскет-2025: онлайн-трансляция матчей от 10 сентября, Финляндия — Грузия и Германия — Словения, где смотреть матчи, начало

Лука Дончич против Германии и невероятные аутсайдеры! Плей-офф Евробаскета-2025 — LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Плей-офф Евробаскета-2025 — LIVE
Кто удивит в этот раз?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 10 сентября, мы продолжаем внимательно следить за четвертьфиналами Евробаскета-2025. Напомним, накануне определилась первая полуфинальная пара — Турция – Греция. А сегодня нас ждут ещё два захватывающих противостояния: Финляндия встретится с Грузией, а Германия — со Словенией. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матчей и делиться с вами всеми ключевыми моментами.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Сетка
ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Финляндия
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляции
06:08 Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляции

Все матчи будут доступны для прямого онлайн-просмотра на сервисе Okko.
