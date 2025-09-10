Кто удивит в этот раз?

Лука Дончич против Германии и невероятные аутсайдеры! Плей-офф Евробаскета-2025 — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 10 сентября, мы продолжаем внимательно следить за четвертьфиналами Евробаскета-2025. Напомним, накануне определилась первая полуфинальная пара — Турция – Греция. А сегодня нас ждут ещё два захватывающих противостояния: Финляндия встретится с Грузией, а Германия — со Словенией. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матчей и делиться с вами всеми ключевыми моментами.