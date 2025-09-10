Разыгрывающий без броска заработает $ 100 млн по новому контракту. Это справедливо? Разбор

Иногда цифры кажутся обыденными, однако за ними скрываются целые истории. $ 100 млн — привычная для НБА сумма. Но когда такие деньги уходят 22-летнему игроку, слабость которого известна каждому сопернику, становится ясно: клуб сделал ставку, последствия которой будут ощущаться ещё долго. Подписав с Джошем Гидди контракт на четыре года, «Чикаго» официально закрепил за ним статус центральной фигуры будущего.

Это решение не было эмоциональным жестом или уступкой рынку. Переговоры шли упорно: агент настаивал на пятилетнем соглашении и более крупной сумме, однако «Буллз» отстояли ограниченный срок, оставив себе пространство для манёвров. В итоге получилось компромиссное решение: в среднем $ 25 млн за сезон не потолок для игрока такого возраста и роли, но и не дисконт. При этом структура выплат устроена так, чтобы с годами снижать нагрузку на ведомость, что особенно ценно в преддверии роста потолка зарплат и перестройки состава.

Главное в этом контракте не сами цифры, а то, что они означают. Гидди стал сердцем атакующей системы «Чикаго». В прошлом сезоне именно через него проходила каждая атака: 7,2 передачи и 8,0 подбора в среднем за матч, лидер по владению мячом. Однако при этом его слабость очевидна — бросок с дистанции: 33% из-за дуги за карьеру. Соперники охотно игнорировали его попытки, и именно поэтому сумма сделки может вызывать споры.

Рынок показывает, что командам важны разные типы игроков. Например, Иммануэль Куикли год назад получил $ 175 млн за атакующую агрессию и бросок. Аналогично Джейлен Саггс — $ 150 млн за универсальную оборону. Тем временем Дайсон Дэниэлс может претендовать на $ 94 млн, делая ставку на защиту и стабильность. Гидди же оказался посередине: он даёт видение площадки и контроль ритма, но не является традиционной для своего амплуа атакующей угрозой.

Джош Гидди, сезон-2024/2025 Фото: Michael Reaves/Getty Images

Для «Буллз» это и спортивный, и стратегический выбор. Контракт уводит команду глубже за черту потолка зарплат, однако уже через сезон откроется возможность очистить ведомость почти на $ 60 млн — благодаря окончанию контрактов Вучевича, Уайта и Досунму. Предполагается, что к этому моменту именно Гидди и Матас Бузелис должны составить костяк команды, вокруг которого можно будет строить новый состав.

Контракт при этом не содержит защитных оговорок для клуба: ни бонусов, ни привязки к достижениям. Это можно трактовать однозначно: в «Чикаго» уверены, что ценность Гидди будет расти сама по себе, без дополнительных условий. Но именно в этом и кроется риск. Если бросок так и не станет оружием, его присутствие на площадке потребует особого окружения — «больших» с дальним арсеналом и снайперов, готовых растягивать защиту. В противном случае сценарий прошлого сезона может повториться: рядом с Вучевичем он был эффективен, однако без центрового, способного растягивать оборону, его влияние резко снижалось.

История его прихода в «Буллз» лишь подчёркивает неоднозначность нынешнего шага. Обмен Карузо, одного из самых уважаемых защитников лиги, на молодого австралийца вызвал бурю критики. Прошёл всего год — и руководство не только не отступило, но ещё и закрепило за Гидди статус долгосрочной опоры. Для болельщиков это стало окончательным сигналом: клуб перестал держаться за прошлое и окончательно сделал выбор в пользу новой эпохи.