У Грузии сдали нервы, а Финляндия сотворила историю! Евробаскет-2025 — чистое наслаждение

Финляндия и Грузия подарили всем любителям баскетбола чувство восторга, когда эти сборные выбили Сербию и Францию соответственно. Теперь чья-то сказка на Евробаскете-2025 подойдёт к концу. Кто пробился в полуфинал, а кто отправился домой?

Тон игре Грузии задавали лидеры: Торнике Шенгелия и Гога Битадзе на старте первой четверти набрали на двоих 12 очков, реализуя броски как с дальней, так и ближней дистанции. Но Финляндия показала, что готова продемонстрировать сопернику все азы современного баскетбола — большое количество трёхочковых, постоянные смены позиций игроков и большое количество заслонов для поиска пространства. Команды шли вровень, а в определённый момент подопечные Туови забросили четыре кряду «трёшки», забрав четверть со счётом 28:15.

Александар Джикич в небольшой паузе между отрезками донёс до своих игроков, что сдаваться нельзя. Команда явно услышала тренера, так как Шенгелия, Мамукелашвили и остальные сильно прибавили на обеих сторонах паркета. Туови даже пришлось брать тайм-аут, чтобы сбить соперника с хорошего темпа. «Потушил огонь» Грузии Микка Мууринен — талантливый парень набрал семь очков кряду и вернул преимущество Финляндии. К тому же шикарно действовал капитан Сасу Салин, у которого «трёшки» залетали одна за одной. Конечно, никуда не уходил и Лаури Маркканен. Лидер финнов отрабатывал в обороне и находил моменты для прорывов под кольцо. Грузия отдала десятиминутку — 25:29.

Лаури Маркканен борется под кольцом Фото: FIBA

Видимо, в раздевалке Грузии Джикич дал понять своим игрокам, что это последний шанс для них проявить себя на этом турнире, если они не исправятся. На третью четверть команда вышла с совершенно другим настроем. Финляндия ошибалась в нападении, но во многом это была заслуга Грузии, которая выкладывалась на 200%. Помимо лидеров, включился Дуда Санадзе, набравший семь очков за небольшой отрезок времени. Шенгелия и компания шикарно провели отрезок, в открытую заявив: «Мы ещё в игре!» Третья четверть за Грузией — 22:14.

В заключительном отрезке Грузия ещё сильнее прибавила, сократив отставание всего до семи очков. Напряжение возросло: Финляндия не знала, что делать, вплоть до того момента, как Валтонен запульнул две «трёшки» кряду. Напряжение спало, а вопрос о победителе был снят после того, как сперва Битадзе получил второй технический фол, затем тем же самым отметился Шенгелия. Оба лидера покинули паркет, оставив свою сборную буквально доигрывать матч. Финляндия действовала лучше от начала и до конца, позволив сопернику разгуляться лишь в третьей четверти. Закономерная победа Маркканена и компании со счётом 93:79.

Финляндия впервые в истории пробилась в полуфинал Евробаскета. Команда под руководством Туови совершила огромную сенсацию, при этом не сбавляя оборотов и продолжая удивлять. У Битадзе и Шенгелии сдали нервы, и они покинули площадку раньше времени. Эмоции лучше держать при себе, особенно когда дело касается плей-офф Евробаскета. Маркканен и компания – в шаге от финала, а Грузия в любом случае провела шикарный турнир, которым должна быть довольна.