Дончич и Словения — всё. Германия играла плохо, но прошла в полуфинал Евробаскета

Германия стала главным фаворитом в борьбе за победу на Евробаскете после вылета Сербии. Немцы полагаются на командную игру, а Словения — на действия гениального Луки Дончича. Кому суждено было оказаться в полуфинале?

Немногие ожидали сопротивления от сборной Словении в матче с Германией. Но, как однажды сказал легенда нашего футбола Аршавин: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Подопечные Александра Секулича великолепно начали встречу. Немцы бросили все силы, чтобы сдержать Луку Дончича. Лидер словенцев быстро принял правила игры, начав стягивать на себя всё внимание соперника. Тем самым разыгрывающий дал партнёрам много свободного пространства. Хроват, Крампель, Препелич шикарно пользовались моментами вблизи кольца. И сам Дончич в концовке первой четверти положил две «трёшки». Германия не смогла вскрыть оборону соперника, уступив в отрезке со счётом 21:32. Никто на турнире столько не набирал в отдельной десятиминутке в игре с немцами! Это уже о чём-то говорит.

Во второй четверти мы увидели совсем других немцев: команда прибавила в движении, стала реализовывать свои броски, а также «поддушивать» соперника в трёхсекундной зоне. Тайс, Вагнер и Обст сделали всё возможное, чтобы приблизиться к Словении, и у них это получилось — Германия сравняла счёт — 39:39. Впрочем, это лишь сильнее раззадорило Дончича, который набрал восемь очков кряду, а сразу после этого Препелич реализовал дальний трёхочковый бросок. Отрезок за немцами — 24:19, а половина за Словенией — 51:45.

Лука Дончич Фото: FIBA

После перерыва команды обменивались результативными атаками. Никто не хотел уступать, отчего каждое действие имело свой вес. Дончич получил четвёртый фол, заставив всю Словению переживать ещё сильнее. Казалось, сейчас Германия должна побежать вперёд и пользоваться неким преимуществом, потому что Луке больше нельзя было собирать нарушения. Главная звезда словенцев полностью переключился на атаку, не проявляя агрессии в защите. Препелич помог своему партнёру, и на двоих они набрали 12 очков. Тристан Да Силва подарил надежду немцам своим попаданием с центра площадки прямо под сирену о завершении третьей четверти — 70:74.

От преимущества Словении не осталось и следа — Германия на старте заключительного отрезка совершила рывок 7:0, выйдя вперёд — 77:74. Всё это время Дончич сидел на скамейке. Секулич моментально сделал замену, Лука появился на площадке. Конечно, появление суперзвезды дало команде некий заряд эмоций, но Германия всё сильнее отрывалась от соперника — 82:77. Особенно выделялись Франц Вагнер и Маодо Ло. Тем временем Дончич взял игру в свои руки и вывел Словению вперёд — 86:85. Подопечные Секулича остались без Николича и Омича, которые собрали по пять фолов. За две минуты до конца Германия вела с преимуществом в пять очков. Хроват реализовал два штрафных, однако Вагнер ответил своим попаданием со средней дистанции. Команды доиграли концовку, но всё стало ясно после точного броска Франца. 99:91.

39 очков, 10 подборов и семь передач Дончича не хватило для победы. В первой половине партнёры Луки играли великолепно, однако во второй всё изменилось. Германия перестала валять дурака и стала использовать лучшие качества своих игроков: Обст и Ло «поливали» издали, Вагнер улетал в прорывы и собирал на себе фолы, лишь у Шрёдера вообще не шла игра. Деннису пришлось переключиться на розыгрыш. Немцы провели худший матч на турнире по содержанию, но всё равно на классе обыграли соперника.

Словении пророчили поражение от Италии в 1/8 финала, команда показала характер и прошла дальше, однако одолеть Германию не удалось. Теперь немцам предстоит сразиться с Финляндией за выход в финал Евробаскета. Ждём новой стадии, которая стартует уже совсем скоро.