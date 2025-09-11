Плей-офф Евробаскета-2025: все пары полуфиналов, расписание матчей и расклады

Порой атмосфера турнира меняется столь стремительно, что не успеваешь привыкнуть к привычным фамилиям в турнирной таблице. Казалось бы, в начале Евробаскета всё будет идти по знакомому сценарию, где главные роли вновь достанутся Сербии, Испании, Франции или Словении. Но к полуфиналу привычные ориентиры рассыпались как карточный домик: в борьбе остались Германия, Финляндия, Греция и Турция. Такой неожиданный состав полуфиналистов не угадал бы даже самый смелый прогнозист — и именно в этом заключается особая интрига 12 сентября, когда расстановка сил в европейском баскетболе может кардинально измениться.

Германия — Финляндия. Дата: 12 сентября. Время: 17:00 мск

Сборная Германии, Евробаскет-2025 Фото: FIBA

Открывает решающий день дуэль Германии и Финляндии. Немецкая сборная напоминает хорошо отлаженный механизм, который не сбавляет обороты: пять побед в группе, затем победа над Словенией в четвертьфинале, несмотря даже на феноменальные 39 очков Дончича. Средняя результативность команды — почти 102 очка за матч — по европейским меркам почти невероятна. Франц Вагнер стабильно ведёт команду за собой (23 очка в четвертьфинале при 13 из 14 с линии), Деннис Шрёдер идеально балансирует между скоростью и контролем, а глубина скамейки, где выделяются Андреас Обст и другие, позволяет держать высокий темп на протяжении всей встречи. Однако нельзя забывать, что немцы не безупречны в обороне, и именно этим их соперник может воспользоваться.

Финляндия превращает турнир в собственную историю подвига и преодоления. Победа над Сербией в 1/8 финала и последующее выбивание Грузии открыли для них двери в первый полуфинал в истории страны. Вокруг Лаури Маркканена строится игра, однако всё чаще решающими становятся не его личные баллы, а вклад скамейки: 44 очка от резервистов в матче с Грузией — результат, который переворачивает привычные представления. Появление 18-летнего Микка Мууринена, которого уже прочат в будущие драфты НБА, добавляет команде перспектив и свежести. Германия — очевидный фаворит, однако именно такие турниры славятся тем, что андердоги умеют не только держаться, но и терпеливо ждать, когда фаворит оступится.

Греция — Турция. Дата: 12 сентября. Время: 21:00 мск

Сборная Турции, Евробаскет-2025 Фото: FIBA

Вечер полуфиналов продолжат Греция и Турция — их встреча выходит далеко за пределы обычного баскетбольного противостояния. Слишком много у этих сборных общей истории, слишком насыщены их прошлые дуэли. Для греков возвращение в четвёрку сильнейших — событие, которого страна ждала с 2009 года. Яннис Адетокунбо в матче с Литвой вновь продемонстрировал свою уникальность: 29 очков и четыре перехвата стали настоящим заявлением о притязаниях на титул. Однако командная игра сборной Греции ещё далека от совершенства — взаимодействие братьев Адетокунбо и поиск баланса с опытнейшими Слукасом и другими ветеранами не всегда складываются гладко. Подобные огрехи в полуфинальной битве могут обернуться роковой ошибкой.

Турция же идёт по турниру без единого поражения и выглядит самой сбалансированной командой нынешнего Евробаскета. Алперен Шенгюн оформил трипл-дабл в четвертьфинале с Польшей, а на групповом этапе сумел переиграть даже Николу Йокича в личном противостоянии. Его умение сочетать мощную игру под кольцом с филигранной передачей создаёт для соперников неразрешимые задачи. Опыт Ларкина и Османа, их способность мгновенно перестраиваться по ходу встречи придают команде гибкость и уверенность. Турция не делает ставку на отдельных звёзд — её сила в командной целостности, что особенно ценно на стадии матчей на выбывание, где индивидуальные всплески редко решают исход.

Интрига этих полуфиналов — не только в громких именах. Германия может окончательно подтвердить статус сильнейшей сборной планеты после триумфа на чемпионате мира — 2023, а Финляндия — превратиться из аутсайдера в новую европейскую силу. Для Греции медаль стала бы символом долгожданного возвращения на вершину, а Турция впервые с 2001 года способна вплотную приблизиться к золотой вершине. У каждой команды — своя история, своя мечта, и лишь паркет определит, чья концепция окажется жизнеспособнее.

Финал уже на горизонте, назначен на 14 сентября. До него — всего один шаг, но именно он самый трудный: две игры, где не прощают ни промахов на подборе, ни ошибочных решений тренера. Германия, Финляндия, Греция и Турция выходят на площадку не просто ради медалей — для каждой это шанс заново вписать своё имя в летопись европейского баскетбола.