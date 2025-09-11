«Невидимые» герои Евробаскета-2025. Кто вас удивил сильнее всего?

Четвертьфиналы Евробаскета-2025 позади, и уже завтра, 12 сентября, состоятся полуфинальные матчи, после которых мы узнаем финалистов чемпионата Европы по баскетболу. Турнир близится к логическому завершению, герои уже известны — Лука Дончич, Яннис Адетокунбо, Лаури Маркканен, Алперен Шенгюн и Франц Вагнер. Но кто оставался в тени, при этом оказывая максимальную пользу на благо команды?

«Чемпионат» предлагает выявить лучшего игрока Евробаскета, который играет не главную роль в своей сборной, однако при этом даёт очень многое своей команде. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

