«Невидимые» герои Евробаскета-2025. Кто вас удивил сильнее всего?

Четвертьфиналы Евробаскета-2025 позади, и уже завтра, 12 сентября, состоятся полуфинальные матчи, после которых мы узнаем финалистов чемпионата Европы по баскетболу. Турнир близится к логическому завершению, герои уже известны — Лука Дончич, Яннис Адетокунбо, Лаури Маркканен, Алперен Шенгюн и Франц Вагнер. Но кто оставался в тени, при этом оказывая максимальную пользу на благо команды?
«Чемпионат» предлагает выявить лучшего игрока Евробаскета, который играет не главную роль в своей сборной, однако при этом даёт очень многое своей команде. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
Микаэль Янтунен — Финляндия
Форвард, выступающий за «Фенербахче», не хватает звёзд с неба. Но на этом турнире стал незаменимым винтиком в механизме сборной Финляндии. Янтунен — тот игрок, которого хотел бы видеть в команде любой тренер. Потому что он универсал: может реализовать бросок и с дальней, и с ближней дистанции, в состоянии взять подбор и в нужный момент отдать передачу, а также качественно поставить заслон.
На этом турнире Янтунен провалил лишь один матч — с Германией, однако там все финны сыграли плохо. Микаэль — второй после Маркканена по очкам за игру в составе сборной, третий — по подборам, второй — по показателю «плюс-минус» и эффективности, а также является обладателем лучшей линейки в плане реализации — 57,1% с двухочковой дистанции и 46,7% — с трёхочковой. Без такого игрока Финляндия вряд ли бы оказалась в полуфинале Евробаскета-2025.
Андреас Обст — Германия
В составе немцев выделяются Франц Вагнер и Деннис Шрёдер. Они безоговорочные лидеры сборной, а за ними идёт группа из топовых игроков, которые могут приносить пользу на протяжении всего матча. Исаак Бонга, Даниэль Тайс, Маодо Ло, Тристан Да Силва — каждый из них выполняет свои функции на высочайшем уровне, но Адреас Обст выделяется даже среди них. Защитник отрабатывает на обеих сторонах паркета: в обороне вгрызаясь зубами в соперника, в атаке — «поливая» из-за дуги с точностью Стефена Карри. Дальний бросок — главное оружие Обста. Он реализует 46,3% «трёшек» на турнире и почти не лезет под кольцо.
С ним на паркете у Германии лучший показатель «плюс-минус» — «+19,7» (у Вагнера аналогичная цифра). По эффективности он уступает многим в составе лишь потому, что не собирает подборы и не участвует в построении атак. Основная задача Обста — стягивать на себя внимание. Оставлять его открытым на дуге — сродни моментальному поражению. И это всё вкупе с шикарной персональной опекой и невероятной самоотдачей.
Костас Слукас — Греция
Для 35-летнего Слукаса это уже шестой Евробаскет в карьере. В составе Греции есть главная звезда Яннис Адетокунбо, а есть все остальные. Правда, Костас продолжает удивлять до сих пор, несмотря на свой возраст. Третий по очкам в команде после Грик Фрика и Тайлера Дорси, четвёртый — по показателю «плюс-минус», лучший — по передачам и третий — по эффективности. Неплохо для 35-летнего ветерана?
Слукас играет без оглядки на возраст — несётся в проходы, обыгрывает на дриблинге и руководит атаками Греции. Конечно, он уже не тот, что был прежде, но и этого хватает для того, чтобы быть одним из лучших в составе очень приличной сборной. В матче с Литвой разыгрывающий взял подбор в защите и побежал вперёд в атаку, не замечая соперников на пути, в итоге завершив всё это результативным проходом — говорит о многом! И прежде всего о том, что Слукас невероятно важен для Греции.