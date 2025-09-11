Скидки
Баскетбол Статьи

Новые правила в НБА сезона-2025/2026: теперь дальние броски на последних секундах четвертях не портят статистику баскетболистов

В НБА решили пробудить смелость у игроков новыми мерами. Разбираем мотивы
Артемий Берстенев
В НБА решили пробудить смелость у игроков
Небольшие изменения в правилах к сезону-2025/2026.

Ситуация, когда звезда лиги предпочитает не бросать мяч за секунду до сирены, а попросту удерживает его, давно стала привычной. Причина кроется не в логике игры, а в расчётливости: промах, даже в безнадёжной ситуации, ухудшает личную статистику. В лиге, где цифры напрямую влияют на контракты и имидж игроков, подобное поведение стало обыденностью.

Чтобы исправить эту тенденцию, НБА внедряет новое правило, которое вступит в силу с сезона-2025/2026: промахи с дистанции более 11-12 метров, совершённые в последние три секунды первых трёх четвертей и начатые с собственной половины, больше не будут записываться на игрока. В статистике они станут обозначаться как «командная попытка». Цель очевидна — поощрять рискованные броски, которые редко приводят к результату, но способны оживить концовку и повысить интерес зрителей.

Контекст этих изменений связан с тем, что показатели эффективности давно вышли за рамки простых спортивных отчётов. Процент попаданий влияет на размер бонусов, служит аргументом в переговорах и формирует мнение аналитиков и СМИ. Порой всего пара промахов с центра площадки может снизить процент трёхочковых на два-три пункта — а в мире, где топ-баскетболистов оценивают буквально по сотым долям, такие детали становятся значимыми. Не случайно даже звёзды уровня Кевина Дюранта открыто признавали: «хивы» для них лишены смысла.

В последние сезоны сложился устойчивый сценарий: сирена звучит, а мяч остаётся в руках игрока. Кто-то имитирует бросок уже после сигнала, кто-то заканчивает четверть дриблингом. Для болельщиков это стало рутиной, хотя лига по праву считает такие эпизоды частью зрелища. В итоге вопрос вышел за рамки спортивной логики и стал проблемой баланса между интересами игроков и ожиданиями аудитории.

Перед принятием нового правила его опробовали в G-лиге и на Летней лиге в Лас-Вегасе. Результаты оказались однозначными: количество бросков возросло, ритм игры не пострадал, а концовки матчей стали зрелищнее. Профессиональное сообщество сочло такое решение удачным компромиссом — оно не искажает статистику, однако добавляет игре элемент непредсказуемости и драйва.

История баскетбола доказывает: даже самые маловероятные броски способны изменить ход игры. В 2021 году Девонте Грэм подарил «Нью-Орлеану» победу над «Оклахомой» с поразительного расстояния, с 18,5 метра. Бэрон Дэвис в 2007-м отправил мяч в кольцо с почти 27 метров. А в финале 2024 года Пейтон Притчард дважды попадал с центра площадки, заряжая арену энергией и влияя на исход моментов. Подобные эпизоды буквально создают медийный эффект.

Показательно, что именно Притчард, не звезда первой величины, а игрок ротации «Бостона», стал лицом всей дискуссии. Его прямые заявления о «слабости» тех, кто избегает дальних бросков, вызвали широкий резонанс. А собственные попадания превратили эту позицию в весомый аргумент. В итоге именно его многие называли катализатором изменений — редкий случай, когда на правила повлиял баскетболист без статуса суперзвезды.

Есть и обратная сторона: нововведение можно расценивать как чрезмерное подыгрывание баскетболистам, озабоченным статистикой, и видеть в нём размывание принципа личной ответственности. Другая сторона: статистика должна отражать реальное мастерство, а броски через всю площадку не показатель точности в классическом понимании.

Таким образом, речь идёт не о косметическом новшестве, а о системной корректировке, которая устраняет конфликт между цифрами и логикой игры. НБА стремится убрать искусственный выбор между личной статистикой и командной пользой. Это шаг в сторону гармонии интересов — игроков, тренеров, болельщиков и клубов.

