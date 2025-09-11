Плевать на Евробаскет, но наследие Николы Йокича всё равно в шатком положении

Сейчас вовсю идёт Евробаскет, который действительно создаёт инфоповоды: Дончич в лучшей форме за карьеру, мощные немцы, французы без Вембаньямы и Гобера и многое другое. Но, конечно же, главным магнитом внимания был Никола Йокич и его сборная Сербии, подходившая к старту турнира в статусе суперфаворита. На групповом этапе всё было неплохо, однако уже в 1/8 финала сербы неожиданно и сенсационно проиграли сборной Финляндии. Финита ля комедия.

После этого эксперты, болельщики и просто зеваки начали нещадно топить Йокича, утверждая, что не настолько он и велик и хорош. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Никола Йокич Фото: Dustin Bradford/Getty Images

Никола действительно если не феномен, то глыба современного баскетбола, с которой в любом случае необходимо считаться. Хочется вам этого или нет — он уже на подходе к пантеону величия. Его разделяют буквально несколько ступеней. Йокич уже выступает на уровне топ-10 игрока в истории баскетбола. Но в этот топ нельзя попасть просто по качеству игры, есть и сопутствующие вещи: титулы, цифры, влияние, аура вокруг и многое другое. И как будто у Николы есть уже всё для входного билета, однако не хватает титулов.

Давайте возьмём легенд, которые чаще всего обсуждаются при разговоре о топ-10: Билл Расселл — 11 титулов, Майкл Джордан, Карим Абдул-Джаббар — шесть, Коби Брайант, Мэджик Джонсон, Тим Данкан — пять, Стефен Карри, Шакил О’Нил, Леброн Джеймс — четыре.

В общем и целом Никола Йокич достиг такого уровня, при котором имеет полное право так или иначе сравниваться с каждым из вышеперечисленных по многим компонентам, но не по количеству титулов. А это если не самое важное, то точно одно из.

И вот тут точно возникает дилемма: с одной стороны мы имеем уникум, который может почти всё, однако с другой — даже этого недостаточно для нескольких титулов. Наверное, самая приближённая к Йокичу ситуация была у Уилта Чемберлена: ходячая мощь в статусе четырёхкратного MVP лиги (у Йокича три статуэтки), но лишь с двумя чемпионскими перстнями. И именно это как будто оставляет позицию Чемберлена подвешенной в контексте наследия и величия.

Есть риск, что Йокич по окончании карьеры может оказаться в таком же положении, как и Уилт. Однако у серба всё ещё есть время, чтобы исправить ситуацию. Но с каждым сезоном оно будет очень сильно таять. Уже в следующий плей-офф Йокич войдёт в возрасте 31 года. Сколько он будет ещё в прайме? Насколько его обойдут травмы и обойдут ли? Останется ли он в «Денвере»? А если останется — будут ли рядом достойные партнёры? Насколько сильнее будут соперники, если учитывать, что это дикая Западная конференция с молодыми «Оклахомой», «Сан-Антонио», а также «Хьюстоном», «Миннесотой» и многими другими?

Мы много лет шутили над Йокичем, что ему баскетбол вообще неинтересен, лучше на скачки посмотреть. Но, конечно, это было не более чем мемом. А если кто-то не верит, то посмотрите на тайм-ауты Йокича в плей-офф-2025. Вопросов не останется.

Никола Йокич Фото: Christina Pahnke/Getty Images

Никола Йокич — игрок экстра-класса. У таковых не может быть за карьеру одного титула, да и два даже как-то выглядят несерьёзно. О величии при таких вводных можно будет говорить минимум при трёх завоёванных перстнях. Получится ли сербу их выиграть — вопрос открытый и даже риторический. Но именно их наличие или отсутствие скажут своё последнее и веское слово.

Подождите, а где же в этом уравнении успехи или провалы в сборной на международных турнирах? Их нет, потому что они не влияют на реальное положение дел в мире баскетбола. Вы помните, сколько выиграли Олимпиад и/или чемпионатов мира Джордан, Брайант, Карри, Леброн? Вряд ли. Однако разбуди вас ночью — с ходу скажете, сколько у кого титулов чемпиона НБА. Международный баскетбол — это отдельная тема, которую нельзя ни в коем случае приплетать к реальному положению дел. Если США проигрывают на Олимпиаде — это разве значит, что североамериканский баскетбол не является лучшим и качественным на планете? Нет, конечно же. Почему MVP Евролиги приезжает в НБА иии… ничего? Это все вечные споры, у которых нет конца и края.

Но факт остаётся фактом: у Николы Йокича действительно шаткое положение в контексте наследия и величия, и ему кровь из носу нужны титулы, хотя бы два. Однако это положение абсолютно никак не сдвигается при провале или удаче в сборной.