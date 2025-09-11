Трудно поверить: именно тогда Леброн в последний раз набрал меньше 10 очков

Представить сегодня, что Леброн Джеймс завершит матч с восемью очками, почти невозможно: реакция будет одна — недоверчивый смех. Но когда-то это произошло, и речь идёт не о туманных VHS-хрониках, а о вполне конкретной дате — 5 января 2007 года. С тех пор минуло почти два десятилетия, а подобного больше не случалось.

Тогда «Кливленд Кавальерс» обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 95:86, а Джеймс в атаке выглядел непривычно бледно: всего 3 из 13 с игры, 0 из 4 с периметра, восемь очков. На статистическом листе — провал. На площадке — совсем другое. Девять результативных передач, пять подборов, игра через партнёров, контроль темпа. Даже без броска он оставался сердцем команды.

Ему было 22. Он только оттачивал технику броска, выстраивал связи с партнёрами, учился справляться с плотной опекой. Та встреча выглядела случайностью, а не тревожным сигналом. История это подтвердила: с того дня Леброн провёл 1292 регулярных матча подряд, набирая минимум 10 очков, побив легендарный рекорд Майкла Джордана.

Сама серия поражает, но ещё больше впечатляет контекст. В январе 2007-го Кевин Дюрант только выступал за «Техас» в NCAA, «Твиттер» не отметил и года, «Фейсбук»* только становился массовым. Купер Флэгг, будущая звезда драфта-2025, родился за пару недель до этого дня. Первый iPhone даже не был представлен.

Список встреч Леброна с однозначными цифрами в графе «очки» сегодня выглядит почти курьёзно: шесть раз в дебютном сезоне-2003/2004, один раз – в сезоне-2004/2005 и тот самый вечер в 2007-м. И всё. С тех пор он не опускался ниже 10. Для масштаба: Стеф Карри c 2022 года девять раз не дотянул до отметки. У Дюранта серия остановилась на 562. У Джордана — на 866, и это при его репутации образца стабильности.

Рекорд Леброна Джеймса выделяется не только своими цифрами, но и тем, как он смог адаптироваться к изменениям возраста. Изначально его сила заключалась в физической форме, затем — в улучшенном броске и игре в «посте», а позже — в умении перераспределять нагрузку и выбирать ключевые моменты. Каждый новый этап был результатом адаптации, и серия «10+» стала логичным продолжением этой эволюции.

Хотя в плей-офф бывают исключения — например, последний матч с менее чем 10 очками был в 2014 году — регулярный чемпионат остаётся важнейшим испытанием выносливости. В нём Леброн продолжает демонстрировать ключевое качество: стабильность, исключая «пустые» вечера, которые характерны для многих суперзвёзд, где спад часто связан с травмами или потерей мотивации. У Леброна же таких спадов нет.

В 2025 году он уже достиг отметки 50 000 очков за карьеру с учётом плей-офф, но не это важно. Его стабильность стала настоящим феноменом своего поколения. Существуют фанаты, которые выросли, никогда не видя встреч с его «пустыми» играми. Это уже не просто рекорд, это культурное явление. Иронично, что момент с восемью очками в матчах с «Милуоки» не уменьшает, а наоборот, усиливает его образ.

