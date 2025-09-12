Скидки
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
17:00 Мск
Главная Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025, Германия — Финляндия: текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча от 12 сентября, где смотреть и начало

Полуфиналы Евробаскета-2025: Германия — Финляндия и Греция — Турция. LIVE!
Андрей Антсон Артемий Берстенев
,
Полуфиналы Евробаскета-2025. LIVE!
Один из наиболее захватывающих дней чемпионата Европы.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 12 сентября, в рамках Евробаскета-2025 пройдут полуфинальные матчи: Германия — Финляндия и Греция – Турция. Победители выйдут в финал, который состоится 14 сентября. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию полуфиналов и расскажет обо всех самых интересных моментах.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Сетка
ЧЕ-2025 (м) . 1/2 финала
12 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Германия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (м) . 1/2 финала
12 сентября 2025, пятница. 21:00 МСК
Греция
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
📺 Где смотреть онлайн-трансляции
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляции

Все матчи будут доступны для прямого онлайн-просмотра на сервисе Okko.
