Полуфиналы Евробаскета-2025: Германия — Финляндия и Греция — Турция. LIVE!

Один из наиболее захватывающих дней чемпионата Европы.

Сегодня, 12 сентября, в рамках Евробаскета-2025 пройдут полуфинальные матчи: Германия — Финляндия и Греция – Турция. Победители выйдут в финал, который состоится 14 сентября. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию полуфиналов и расскажет обо всех самых интересных моментах.