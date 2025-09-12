Две россиянки сыграют в плей-офф женской НБА. Могут ли они стать чемпионками в 2025-м?

В женской НБА нынешний сезон стал переходным: расширение лиги до 13 клубов, рост интереса к турниру, новые рыночные рекорды. На этом фоне «Миннесота Линкс» оказалась образцом организационной стабильности, завершив регулярку с лучшим балансом (34-10) и обеспечив себе первое место в сетке плей-офф. Для российских болельщиков в этом сюжете — отдельный акцент: в составе лидера оказались две баскетболистки из России — Мария Клюндикова и Анастасия Косу. Их вклад в успехи команды различен по масштабу, но именно такие игроки становятся значимыми в условиях длинного постсезона.

Клюндикова подписала контракт в начале июня, когда клубу требовалось усиление перед ключевой частью регулярки. На тот момент её воспринимали скорее как временную подстраховку, но всё сложилось иначе. Мария провела 34 матча, набирая в среднем 4,4 очка при 3,0 подбора за 11 минут и демонстрируя высокий процент попаданий с игры — ровно 50. Более важным стало другое: 3,7 блока на 100 владений вывели её в топ-5 игроков лиги по этому показателю. Для баскетболистки, выходящей со скамейки, это редкий уровень продуктивности. Отдельные игры показали, что её участие может менять динамику встреч: в матче с «Индианой» она реализовала шесть бросков из семи и достигла лучшего результата в этом сезоне WNBA — 13 очков.

В отличие от Клюндиковой, Косу находится только в начале пути. Второй раунд драфта редко даёт игрока, готового к значительной роли в дебютном сезоне, и её ситуация полностью это подтверждает. В регулярке у неё 21 выход на площадку и 1,7 очка за матч. Однако её статистика в Европе, где Анастасия играла за УГМК, показывает более широкий спектр возможностей: стабильные 9-10 очков, подборы и высокий уровень активности в защите. В WNBA подобные навыки пока остаются невостребованными из-за глубины состава «Линкс». Тем не менее быстрый перехват или несколько минут агрессивной защиты в плей-офф изменяют течение конкретного матча, и тренерский штаб наверняка это учитывает.

Мария Клюндикова и Эйжа Уилсон, сезон-2025 Фото: Ethan Miller/Getty Images

Роль россиянок стоит рассматривать в контексте структуры команды. «Линкс» располагают сбалансированным составом: пять баскетболисток регулярно набивают двузначное количество очков, а защита — вторая лучшая в лиге — 76,6 пропущенного очка за встречу. Главный тренер Черил Рив строит ротацию таким образом, что в любой момент может использовать игроков скамейки для конкретных задач. Поэтому Клюндикова и Косу — опции, которые дают гибкость в плей-офф.

Первым соперником в серии станет «Голден Стэйт Валкириз». Новички лиги сумели пробиться в восьмёрку, однако их ресурсы объективно ограниченны. У «Миннесоты» подавляющее преимущество по всем ключевым показателям, и команда должна пройти первый раунд без серьёзных осложнений. Однако уже дальше возможны серии с «Финиксом» или «Нью-Йорком», а затем — потенциальные встречи с «Лас-Вегасом» или «Атлантой». Именно там проявятся слабые места и реальная глубина ростера. В этих сериях, где за ошибки быстро наказывают, ценность каждого дополнительного защитного действия или результативного выхода со скамейки заметно возрастает.

Анастасия Косу, сезон-2025 Фото: Ellen Schmidt/Getty Images

Прогнозы дают «Миннесоте» почти 50% вероятности на завоевание титула, что отражает её доминирование в регулярке. Но плей-офф WNBA известен непредсказуемостью: фактор травм, усталости лидеров и тактических перестроений соперников меняет расстановку сил. В этой ситуации наличие таких игроков, как Клюндикова и Косу, становится элементом страхующей системы. Их использование зависит не от среднего времени на площадке, а от способности решить конкретную задачу в конкретном матче.

Для Клюндиковой плей-офф — шанс закрепить за собой статус игрока, чья карьера в WNBA получила новое развитие. Для Косу — это возможность впервые показать, что её потенциал способен проявляться и на американской арене, пусть даже эпизодически. Для «Миннесоты» обе остаются частью ротации, которая может обеспечить не только лидерство в регулярке, но и пятый чемпионский титул в истории клуба.