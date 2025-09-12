Сказка Финляндии закончилась. Германия на классе вышла в финал Евробаскета-2025

Германия на Евробаскете-2025 испытала проблемы лишь в четвертьфинале со Словенией. До этого команда уверенно добывала победы, не ощущая сопротивления. Финляндия уже играла с бундестим на стадии группового этапа. Это закончилось для Лаури Маркканена и компании разгромным поражением (61:91). Но в плей-офф всё может быть совершенно иначе, получилась ли борьба?

Команды начали с места в карьер — стали обмениваться результативными атаками. Финляндия, понимая, что времени на раскачку нет, стартовала просто великолепно. Янтунен, Литтл, Маркканен поражали кольцо с разных дистанций, но больше всего очков набирали в проходах. Номинальный аутсайдер вышел вперёд — 18:11. Деннис Шрёдер получил технический фол за разговоры с судьёй, а яркий слэм-данк Франца Вагнера положил начало рывка Германии. Бундестим прибавила как в атаке, так и в защите. Лидеры включились на полную, звёзды Финляндии не сдержали удар. Немцы оказались сильнее в первой четверти — 30:26.

Настроение финнов изменилось на старте второго отрезка — немцы оформили рывок 8:0, уничтожая соперника в «краске». Раз за разом игроки Германии находили моменты для прохода или свободного броска. Нельзя сказать, что Финляндия не могла ничего создать, — это не так, но мячи не попадали в корзину. Уничтожение соперника от немцев продолжилось. Особенно Шрёдер и компания наказывали оппонента в быстрых переходах. Любая ошибка финнов приводила к лёгким очкам для бундестим. 21:31 — Финляндия уступила перед большим перерывом.

Деннис Шрёдер Фото: FIBA

На вторую половину финны вышли с совершенно другим настроем: команда слаженнее действовала в обороне, не позволяя немцам разгуляться в нападении. Интенсивность выросла, уровень контакта вырос. Тем не менее класс Германии говорил сам за себя — половина четверти всё равно осталась за фаворитом — 11:10. Сразу же после этого подопечные Туови стали использовать зонную защиту. Это дало свои плоды: команда уверенно действовала на своей половине, ограничивая перемещение лидеров немцев. И наконец-то у Финляндии полетело! Команда полностью вернулась в игру и сократила отставание до восьми очков — 73:81.

В заключительном отрезке оборона вышла на первый план. Никто из команд не позволял себе необдуманные действия, понимая важность каждого владения. За первые пять минут отрезка команды набрали всего лишь восемь очков — 6:2 в пользу Германии. Яркой концовки не получилось. Немцы в ключевой момент включили пятую передачу и оторвались в счёте. Финляндия старалась, однако не сумела остановить такого оппонента. 98:86 — Германия победила и вышла в финал Евробаскета-2025.

Германия играла дисциплинированно, совершив всего семь потерь против 14 у Финляндии. Вагнер набрал 20 очков за первую половину, а во второй — всего два! У Франца вообще не получалось ничего попасть. Германия в очередной раз показала, что обладает большой скамейкой, где даже лидера могут подменить другие игроки в составе. Шрёдер записал на свой счёт 26 очков, пять подборов и 12 передач, также дабл-даблом отметился Тайс — 10 очков и 11 подборов.

За набор очков у Финляндии сегодня в большинстве своём отвечал Оливье Нкамхуа — 21 очко, восемь подборов и три передачи. Маркканен добавил 16 очков и восемь подборов, но его реализация бросков оставляла желать лучшего — всего 35%. К тому же лидер финнов оказался худшим по показателю «плюс-минус» в составе — «-24».

Германия заслуженно пробилась в финал, где встретится с победителем пары Турция — Греция. Тем не менее Финляндии за её путь на турнире можно лишь похлопать!