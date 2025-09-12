Адетокунбо переплюнул неожиданный герой! Турция впервые за 50 лет одолела Грецию

Первым финалистом Евробаскета-2025 стала сборная Германии. Настало время выявить второго участника главного матча на турнире. Турция ещё не проигрывала на турнире, удалось ли Греции навязать ей борьбу?

Каждый хотел бы выйти в финал, поэтому с первых минут команды демонстрировали высокий уровень борьбы. Турция держала Янниса Адетокунбо, не позволяя лидеру Греции орудовать под кольцом. У подопечных Эргина Атамана невероятный старт выдал Эрджан Османи. На его счету четыре точных попадания за первые шесть минут игры, три из которых оказались с дальней дистанции. 11 очков Османи помогли Турции выйти вперёд со счётом 17:10, а у команды Вассилиса Спанулиса в нападении качественно действовал только Тайлер Дорси, реализовавший две «трёшки». Впрочем, турки не остановились и находили моменты как в быстром нападении, так и в позиционном. У Янниса всё ещё не получалось свободно проходить под кольцо. В концовке четверти сверкнул Слукас, но этих усилий оказалось недостаточно, чтобы бороться с Турцией, которая забрала отрезок со счётом 26:16.

Во второй четверти игра выравнялась: несмотря на преобладание защитных действий, команды шли вровень. Алперен Шенгюн реализовал лишь один бросок с игры из девяти, однако компенсировал свою неудачную игру в атаке подборами и передачами. Но у кого шла игра, так это у Османи — он набирал очки и почти не промахивался. В определённый момент Турция сделала рывок 10:0 и буквально парализовала соперника — 43:24. Спанулису пришлось брать тайм-аут. Греции удалось немного приблизиться к сопернику благодаря «трёшкам» Слукаса и Дорси, правда, в целом это ситуацию не изменило. 23:15 — четверть за Турцией.

Яннис Адетокунбо Фото: FIBA

В большом перерыве Греция будто бы просто молча сидела, потому что после выхода на паркет Турция делала всё то же самое: бесконечное количество забегов под кольцо вдоль лицевой («катов»), обилие пик-энд-роллов и креатив от Шенгюна. К слову, Алперен выкладывался на обеих сторонах паркета, улучшив свои показатели в атаке. Преимущество держалось в районе 20 очков, Яннису не давали пространства, бросая на него Османи и подстраховку. Обострял ситуацию и тот факт, что Греция часто теряла мяч. 23:20 в пользу Турции в третьей четверти.

Последняя десятиминутка стала простой формальностью. Турция прекрасно контролировала темп игры и не давала сопернику совершать быстрые прорывы, чем славится Адетокунбо. За несколько минут до конца Атаман вывел из игры всех лидеров, дав возможность поиграть своим резервистам. Грецию раздавили и деклассировали со счётом 94:68.

Для Османи эта встреча получилась сногсшибательной — 18 очков в первой половине и итоговые 28 в протоколе в конце встречи. Эрджан реализовал шесть трёхочковых, к слову, вся Греция ограничилась лишь шестью. Шенгюн стартовал ужасно, однако в итоге немного выправил свои показатели — 15 очков, 12 подборов и шесть передач. В составе Греции лучшим стал Слукас, на его счету 15 очков, три подбора и четыре передачи. Адетокунбо провёл на паркете 30 минут, закончив матч с 12 очками, 12 подборами и пятью передачами. У Янниса худший показатель «плюс-минус» среди всех игроков в составе Греции («-30»).

Греция допустила 22 потери в полуфинале — конечно, полнейший ужас. Борьбы вообще не получилось во многом из-за того, что Турция шикарно действовала в обороне. Подопечные Атамана полностью закрыли Адетокунбо. Он не получал пространства, и стоит отметить Османи, который не только феерил в атаке, но и держал Янниса практически на протяжении всей игры. Турция впервые за 50 лет одержала победу над Грецией в рамках чемпионатов Европы по баскетболу. Заслуженная победа и выход в финал, где Шенгюна и компанию уже ждёт Германия.