Тотальный провал Янниса Адетокунбо в полуфинале Евробаскета-2025. Как так вышло?

Полуфинальный матч в Риге стал редким случаем, когда главная звезда турнира выглядела обезоруженной. Греческая сборная уступила Турции со счётом 68:94, а Яннис Адетокунбо завершил встречу с непривычно скромными для себя показателями: 12 очков, 12 подборов, пять передач и ни одного удачного штрафного броска. Для игрока, который до этого стабильно набирал под 30 очков за матч, такой результат стал настоящим контрастом.

Ключ к успеху турецкой команды крылась в оборонительной тактике. Эрджан Османи и Алперен Шенгюн действовали по выверенному плану: Османи встречал Адетокунбо уже на дуге, не давая ему свободно получать мяч, а Шенгюн страховал любую попытку прорыва внутрь. В итоге каждый проход Янниса замедлялся, а бросать приходилось из неудобных средних дистанций. В условиях ФИБА, где трёхсекундная зона более насыщенна, а контакт судьями разрешается шире, этот фактор оказался решающим.

Лучше всего ситуацию иллюстрирует статистика штрафных — одна попытка за 30 минут. Игра Адетокунбо строится на частых проходах и большом количестве фолов, но на этот раз турецкая защита умело закрыла все коридоры без лишних нарушений, а судейство европейского уровня лишь способствовало этому. В результате Яннис оказался лишён одного из своих главных козырей.

Не меньшей проблемой стали действия партнёров по команде. Греки не поддержали свою звезду точными бросками с периметра — 16 промахов из-за дуги позволили Турции концентрировать четверых игроков в трёхсекундной зоне. В таких условиях Адетокунбо вынужден искать передачи на дугу, но пользы от этого практически не было. Итог — 22 потери, нехарактерная цифра для полуфинала крупного турнира.

В защите вклад Янниса также ограничен. Он нередко терял концентрацию на слабой стороне, не успевал за рывками соперников и запаздывал с ротациями. На фоне яркой игры Шенгюна (15 очков, 12 подборов, шесть передач) и результативности Османи (28 очков, 6 из 8 трёхочковых), это бросалось в глаза особенно сильно.

Сборная Греции, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Решающим эпизодом встречи стала вторая четверть. За чуть более двух минут Турция совершила рывок 12:0 — в этот момент греки допустили потери, позволили сопернику провести две молниеносные атаки и реализовать открытый трёхочковый бросок. В этом отрезке Яннис Адетокунбо не отметился ни одним результативным действием, а разница в счёте быстро перешагнула десятиочковый рубеж. С этого момента равная борьба фактически завершилась.

Тактический план Эргина Атамана предельно прозрачен: лишить лидера сборной Греции пространства для проходов под кольцо, вынудив его и партнёров полагаться на броски с дистанции. Турецкая команда воплотила эту стратегию в жизнь безупречно. При этом стоит отметить, что турки не ограничились нейтрализацией Янниса — нападение целенаправленно вскрывало слабые места греческой обороны, эффективно используя пик-н-роллы с участием Шенгюна. Таким образом, контроль над встречей был тотальным — как в защите, так и в атаке.

Для Адетокунбо это поражение стало наглядной иллюстрацией контраста между его игрой в НБА и на международной арене. В лиге физическая мощь форварда и пространство позволяют доминировать в «краске», тогда как по правилам ФИБА плотность защитных построений и иная трактовка контакта значительно усложняют привычные действия. Полуфинал с Турцией лишь подтвердил: в отсутствие пространства и стабильной поддержки с периметра эффективность Янниса стремительно снижается.

Тренерский штаб Греции так и не сумел найти действенных корректировок. Вассилис Спанулис продолжал делать ставку на индивидуальную игру Адетокунбо, что только облегчало задачу турецкой защите. На протяжении матча не удалось выстроить ни быстрых комбинаций, ни движения без мяча, которые могли бы вывести лидера на привычные позиции силы.

Показатель «-26» в графе «плюс-минус» лишь подтверждает то, что было видно невооружённым глазом: присутствие главной звезды не только не помогло Греции, но и обнажило её слабые стороны. Для Турции эта победа стала исторической — впервые за 24 года команда вышла в финал, продемонстрировав образцовую модель нейтрализации одного из самых доминирующих баскетболистов современности.