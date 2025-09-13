Скидки
Финал Евробаскета-2025, Турция — Германия: кто станет чемпионом Европы, выбор читателей Чемпионата и голосование, рейтинг

Кто станет чемпионом Европы по баскетболу в 2025 году — голосуйте за своего фаворита!
Артемий Берстенев
Кто выиграет Евробаскет-2025?
Аудио-версия:
Турция или Германия?

В воскресенье, 14 сентября, состоится финал чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в котором между собой сыграют сборные Турции и Германии. Начало встречи — в 21:00 мск.

«Чемпионат» организует текстовую онлайн-трансляцию матча Турция — Германия. Ознакомиться с подробностями игры вы можете на странице встречи в Матч-центре.

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает выявить будущего победителя Евробаскета. В ходе голосования сборные будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: какая команда станет чемпионом Европы по баскетболу — 2025
Фото: ФИБА
1 место

Германия

Сборная Германии уверенно прорвалась в финал Евробаскета-2025, одержав восемь побед из восьми и демонстрируя стремительный зрелищный баскетбол. На групповом этапе немцы в среднем набирали свыше 105 очков за матч. Команда делает ставку на молниеносные переходы в атаку, умное движение мяча и глубокую ротацию, поддерживая высокий темп от первой до последней минуты. В последний раз золото Евробаскета Германия брала в 1993 году — и теперь нацелена повторить триумф спустя три десятилетия.

Фото: ФИБА
2 место

Турция

Сборная Турции дошла до финала без единого поражения (8-0), сделав ставку на мощь под кольцом и железобетонную дисциплину в защите. Турки лидируют в турнире по набранным очкам в трёхсекундной зоне, а их главным оплотом под щитом стал Алперен Шенгюн — в полуфинале с Грецией он собрал 15 очков, 12 подборов и шесть передач. В последний раз Турция играла в финале ещё в 2001-м, когда взяла серебро, и теперь команда жаждет впервые в истории поднять над головой кубок чемпиона Европы.

«Чемпионат» активно освещает Евробаскет-2025: ежедневно проводит текстовые онлайн-трансляции и публикует статьи с разбором ключевых моментов турнира. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
