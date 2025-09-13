Кто станет чемпионом Европы по баскетболу в 2025 году — голосуйте за своего фаворита!

В воскресенье, 14 сентября, состоится финал чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в котором между собой сыграют сборные Турции и Германии. Начало встречи — в 21:00 мск.

«Чемпионат» организует текстовую онлайн-трансляцию матча Турция — Германия. Ознакомиться с подробностями игры вы можете на странице встречи в Матч-центре.

Рейтинг: какая команда станет чемпионом Европы по баскетболу — 2025 Фото: ФИБА 1 место Германия Сборная Германии уверенно прорвалась в финал Евробаскета-2025, одержав восемь побед из восьми и демонстрируя стремительный зрелищный баскетбол. На групповом этапе немцы в среднем набирали свыше 105 очков за матч. Команда делает ставку на молниеносные переходы в атаку, умное движение мяча и глубокую ротацию, поддерживая высокий темп от первой до последней минуты. В последний раз золото Евробаскета Германия брала в 1993 году — и теперь нацелена повторить триумф спустя три десятилетия. Фото: ФИБА 2 место Турция Сборная Турции дошла до финала без единого поражения (8-0), сделав ставку на мощь под кольцом и железобетонную дисциплину в защите. Турки лидируют в турнире по набранным очкам в трёхсекундной зоне, а их главным оплотом под щитом стал Алперен Шенгюн — в полуфинале с Грецией он собрал 15 очков, 12 подборов и шесть передач. В последний раз Турция играла в финале ещё в 2001-м, когда взяла серебро, и теперь команда жаждет впервые в истории поднять над головой кубок чемпиона Европы.