Баскетбольный феномен уже играет за основу «Барсы». Простите, а ему точно 13 лет?

Испанский баскетбол всегда славился талантами, однако появление Мохамеда Дабоне выделяется даже на этом фоне. Его дебют в предсезонном матче «Барселоны» с «Жироной» 12 сентября 2025 года стал событием, выходящим за рамки простой статистики. На площадке оказался игрок, которому всего 13 лет, но чьи действия уже говорят о зрелости, недоступной большинству его ровесников.

Дабоне вышел во второй четверти и провёл на паркете в общей сложности 10 минут. За это время он успел сделать три подбора, набрать четыре очка и — главное — завершить атаку зрелищным данком после подбора на чужом щите. Для товарищеской игры это могло бы быть рядовым эпизодом, однако в данном случае момент приобрёл историческое значение: в протоколах зафиксирован самый молодой игрок, когда-либо выходивший за первую команду «Барселоны» в официальной предсезонке. Его возраст — 13 лет 10 месяцев 22 дня — подтверждён клубом.

Сама сцена выглядела просто: отрыв, прыжок и два очка. Но куда важнее было то, как он это сделал — без напряжения, без паники, с ощущением естественности. В профессиональном баскетболе подобное спокойствие в таком возрасте встречается крайне редко, и именно это делает момент по-настоящему особенным.

Первые очки 13-летнего Мохамеда Дабоне за «Барселону»:

История Дабоне — не случайность. Он родился 21 октября 2011 года в Уагадугу, столице Буркина-Фасо, где баскетбол не входит в число главных видов спорта. Первые шаги он сделал на уличных площадках, а в 2022 году его заметили скауты «Барселоны» на африканском турнире. Уже через год он оказался в академии клуба, которая славится умением выращивать игроков до уровня элиты.

С самого начала Мохамед выделялся среди сверстников своими физическими данными. Уже к 12 годам его рост превысил 2 м, а размах рук составил впечатляющие 224 см. В 2024-м он дебютировал за команду U18, заметно младше всех соперников — разница в возрасте с ближайшими из них составляла не менее четырёх лет. На турнирах Adidas Next Generation Дабоне стабильно приносил команде около 10 очков и семи подборов за встречу.

Такой стремительный прогресс не мог остаться незамеченным и сделал его кандидатом на досрочное подключение к первой команде. Однако путь к профессиональному баскетболу был осложнён формальными ограничениями: регламенты ФИБА и испанской лиги ACB запрещают участие игроков младше 16 лет без специальных разрешений. Необходимые документы «Барселона» смогла получить только летом 2025 года, после чего тренерский штаб решил предоставить юному дарованию шанс проявить себя на взрослом уровне.

Мохамед Дабоне Фото: Пресс-служба «Барсы»

Игровой стиль Дабоне объясняет пристальное внимание к его персоне. Он сочетает габариты центрового с подвижностью и координацией лёгкого форварда. Уже сейчас способен закрывать несколько позиций, уверенно действует под кольцом и демонстрирует отличное понимание командной игры в атаке. Конечно, есть и зоны для роста: нестабильный бросок с дистанции, ограниченный опыт борьбы против взрослых защитников. Но эти недостатки естественны для столь юного возраста и вполне поддаются исправлению.

Параллели с Виктором Вембаньямой и Яннисом Адетокунбо звучат всё чаще, хотя профессионалы используют такие сравнения скорее для обозначения типа игрока, чем для точных прогнозов. Однако сам факт подобных ассоциаций — уже показатель масштаба таланта, который видят в 13-летнем баскетболисте.

Что дальше? Сценарий развития выглядит вполне предсказуемо: ближайшие два года — совершенствование в молодёжных командах с постепенным включением в первую. К 16 годам — закрепление в ротации на уровне Евролиги и чемпионата Испании. К 19 — участие в драфте НБА, где при сохранении динамики прогресса его вполне могут выбрать в числе лидеров.

Мохамед Дабоне Фото: Пресс-служба «Барсы»

Безусловно, есть и обратная сторона медали. Игроки с подобными антропометрическими данными чаще сталкиваются с риском травм. Существует и психологический фактор: не каждый подросток способен справиться с повышенным вниманием и ожиданиями. В истории европейского баскетбола были случаи, когда юные звёзды не выдерживали давления профессионального спорта. Однако в случае с Дабоне его окружение и клубная структура внушают уверенность в том, что его развитие находится под контролем.

Отдельной темой остаётся вопрос возраста. Вокруг Мохамеда уже несколько лет идут споры: действительно ли игрок с такими габаритами и зрелыми действиями на площадке может быть всего лишь 13-летним? Сомнения подпитываются его внешними данными и тем, что в африканском спорте не раз фиксировались случаи подделки документов.

Однако официальные факты подтверждают заявленную дату рождения. Для участия в турнирах Евролиги и национальных чемпионатах требуются документы, прошедшие международную проверку. «Барселона» не могла позволить себе риск скандала, который ударил бы по репутации клуба и его академии. Все международные источники указывают 21 октября 2011 года как дату рождения Дабоне, и ни одного подтверждения обратного пока не появилось.

Мохамед Дабоне Фото: euroleaguebasketball.net

Сомнения, безусловно, будут возникать и дальше — феномены всегда рождают вопросы. Более того, в 2023 году в базе ФИБА действительно значилась цифра «16», но подобные ошибки в профилях африканских игроков встречаются регулярно и объясняются слабой системой верификации. Так что пока это лишь «дым без огня».

Сам дебют в Плая-д'Аро статистически был почти незаметен. Однако в символическом плане он приобрёл особый вес: именно в этот момент баскетбольная публика впервые увидела подростка, способного в 13 лет привлечь внимание всего сообщества.

Для «Барселоны» это инвестиция в будущее. Для Европы — шанс наблюдать формирование таланта с самого начала пути. Для мирового баскетбола — редкий случай, когда игрок из Африки напрямую попадает в систему топ-клуба, минуя университетские программы NCAA и второстепенные лиги. Одно ясно уже сегодня: Мохамед Дабоне — исключение из правил. Его путь станет испытанием не только для него самого, но и для системы, которая обязана выдержать проверку временем и ожиданиями.