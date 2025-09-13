Скидки
Баскетбол

Изменения Луки Дончича за лето 2025 года: оценка его выступления на Евробаскете-2025 и перспективы в новом сезоне НБА

Лето у Дончича вышло на загляденье — он стал другим. И как это теперь скажется в НБА
Артемий Берстенев
Лето у Дончича вышло на загляденье
На примере Евробаскета-2025.

Луку Дончича всю карьеру сопровождают разговоры не только о рекордах, но и о физической форме. Лето 2025 года стало для него рубежом: вместо привычных дискуссий о лишнем весе внимание сместилось к дисциплине и кардинальным переменам в образе жизни. В Хорватии звезда «Далласа» организовал собственный тренировочный лагерь, сосредоточив усилия на выносливости, скорости и силе. Безглютеновая и бессахарная диета, интервальное голодание, а также ежедневные двухразовые занятия с весами и кардио помогли снизить вес со 104 до 90 кг, сохранив мощь и добавив подвижности.

Лука Дончич Подробнее

Эффект проявился незамедлительно на Евробаскете. Средние показатели словенца — 34,7 очка, 8,6 подбора, 7,1 передачи и 2,7 перехвата за 33 минуты. Он доминировал не только в атаке: скорость перемещений, реакция и агрессивная оборона сделали его реальным претендентом на звание лучшего защитного игрока турнира. В концовках встреч исчезала привычная усталость, и эксперты единодушно связывали это с летней трансформацией.

Однако личное превосходство не принесло командного успеха. В четвертьфинале с Германией Дончич выдал 39 очков и 10 подборов, однако при нехватке поддержки Словения уступила 91:99. Отсутствие Чанчара и Небо обнажило чрезмерную зависимость сборной от одного лидера. Роль сыграли и фолы: ранний лимит ограничил агрессивность Луки в концовке. Спорные решения арбитров лишь усилили эмоции, однако исход остался неизменным — индивидуальный блеск не перекрыл системные слабости команды.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Окончен
99 : 91
Словения
Германия: Вагнер - 23, Шрёдер - 20, Тайс - 15, Ло - 11, Обст - 10, Тиман - 8, Бонга - 7, Да Силва - 5, Да Силва, Холлац, Кратцер
Словения: Дончич - 39, Препелич - 13, Хроват - 11, Крампель - 9, Омич - 7, Николич - 4, Мурич - 4, Радович - 4, Юркович, Шчука, Стергар

Сравнение статистики в НБА сезона-2024/2025 и на Евробаскете подтверждает масштаб перемен. В лиге средние показатели составляли 28,2 очка, 8,2 подбора, 7,7 передачи и 1,8 перехвата. В Европе ассисты слегка сократились, зато число перехватов заметно возросло, что наглядно демонстрирует рост интенсивности в обороне. Очевидно: трансформация Дончича не ограничилась внешним впечатлением, а глубоко отразилась на его игре.

В «Лейкерс», куда Дончич перешёл перед началом сезона, возлагают большие надежды на обновлённую форму, рассматривая её как ресурс для усиления команды сразу по обе стороны площадки. Скауты отмечают заметное ускорение и более агрессивную защиту, а тренерский штаб называет процесс «работой в развитии», подчёркивая, что потенциал перемен может иметь долгосрочный эффект. Прогнозы на сезон варьируются: от борьбы за титул лучшего бомбардира до участия в гонке за MVP.

Лука Дончич, Евробаскет-2025

Лука Дончич, Евробаскет-2025

Фото: ФИБА

Но вместе с ожиданиями остаются и вопросы. Главный — как организм выдержит ритм 82-матчевого марафона и плей-офф. Потеря массы прибавила скорости, однако потребует иной системы восстановления. Второй — психологическая устойчивость. Эпизоды Евробаскета показали, что раздражение из-за судейских решений и быстрые фолы способны влиять на исход встреч. В НБА такие эмоции особенно критичны: дистанция слишком длинна, а борьба за лидерство не прощает срывов.

Летняя трансформация Дончича стала доказательством готовности пересмотреть привычный подход и подняться на новый уровень индивидуальной подготовки. Она принесла словенцу доминирование в Европе и показала реальные изменения в стиле игры. Но значение этой трансформации выходит далеко за пределы одного турнира: теперь важнее, сможет ли он перенести новый уровень готовности в НБА и сохранить стабильность в условиях куда более жёсткого графика и давления. Именно там и прозвучит окончательный ответ на вопрос — насколько радикально это лето изменило его карьеру.

