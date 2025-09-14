Евробаскет-2025 дарит незабываемые эмоции! Всё решил промах — неудачный и обидный. Видео

Греция дважды в истории выигрывала Евробаскет, а ещё дважды становилась обладателем бронзовых наград и один раз — серебряных. Для Финляндии выход в полуфинал — уже исторический успех, потому что никогда сборная этой страны не добиралась так высоко на чемпионатах Европы по баскетболу. Как прошёл матч за третье место — в материале «Чемпионата».

Игра на своей половине от Финляндии — не защита сборной Турции. Именно поэтому Яннис Адетокунбо начал встречу за третье место крайне уверенно. Главная звезда Греции набрал шесть очков за половину четверти и оформил два невероятно эффектных блок-шота. Он вместе с Тайлером Дорси вели за собой сборную. Финляндия отдала предпочтение трёхочковым броскам. В полной мере этот план не работал, так как подопечные Вассилиса Спанулиса шикарно действовали в обороне. Больше получалось с дальней дистанции как-раз таки у Греции — шесть точных «трёшек» достигли цели. Яннис и компания забрали первый отрезок со счётом 24:15.

Во второй четверти Финляндия «нажала на педаль газа», сильно прибавив в скорости принятия решений. Команда во главе с Лаури Маркканеном оформила рывок 8:3. Микка Мууринен оформил два ярких слэм-данка. Правда, Греция постепенно догоняла соперника в отрезке. Ласси Туови не нашёл способа остановить Адетокунбо. Яннис взял на себя функции не только бомбардира, но и плеймейкера. Когда на него стягивалась оборона, он прекрасно находил передачами партнёров. За половину Грик Фрик набрал 16 очков, девять подборов, четыре передачи и два блока, а его Греция оказалась сильнее соперника — 24:19.

Костас Папаниколау и Яннис Адетокунбо Фото: FIBA

Перерыв пошёл на пользу Финляндии. Конечно, когда на трибунах сидит президент твоей страны (Александр Стубб) и за тебя болеет огромное количество фанатов, необходимо бороться до последней секунды. Финны завладели преимуществом в игровом отрезке, подобравшись на расстояние в семь очков — 49:56. Наконец-то у команды полетело из-за дуги. Тем временем Адетокунбо, Слукас, Митоглу вели за собой Грецию. Подопечные Спанулиса отлично провели концовку десятиминутки, завершив её с минимальным отставанием — 21:22.

Заключительная четверть проходила с обилием контактной борьбы на всех участках паркета. Финляндия не сдавалась, стараясь двигать мяч и находить возможности для открытых бросков, Греция же полагалась на игру своего лидера — Адетокунбо. Грик Фрик делал всё, что возможно, в обороне, при этом не забывая о своих шикарных проходах. Ещё стоит отметить Дорси, который попадал в цель со всех позиций. Мало кто ожидал от финнов яркой концовки, однако эта сборная в очередной раз доказала, что способна на всё! Нкамхуа и Маркканен положили по «трёшке», а Валтонен набирал очки со штрафной линии, отыграв практически всё преимущество соперника.

Греция за 17 секунд до конца вела «+3». Команде оставалось не дать сопернику реализовать трёхочковый бросок. У Финляндии инициативу взял на себя Валтонен. Элиас бросил по кольцу с дальней дистанции, промахнулся, но раздался свисток судьи — Папаниколау нарушил правила. Валтонен отправился на линию, попал первый, второй — в цель. Оставалось реализовать один штрафной для того, чтобы сравнять счёт, и в самый ключевой момент нервы у финна дрогнули. Затем последовал фол на Адетокунбо. Яннис справился с давлением и положил обе попытки в цель: 92:89 — победа Греции.

30 очков, 17 подборов, шесть передач набрал Адетокунбо в этом матче с шикарным процентом реализации бросков (82). Лидер провёл выдающуюся игру, но также стоит отметить Дорси — 20 очков и Толиопулоса — 15 очков. В составе Финляндии выделялись Маркканен — 19 очков и 10 подборов и Валтонен — 18 очков и пять подборов, однако обидный штрафной на последних секундах поставил точку в этом противостоянии.

В любом случае Финляндия провела выдающийся турнир. Пусть этой сборной и не удалось забрать медали Евробаскета-2025, но она точно похитила сердца многих нейтральных болельщиков. Команда играла в яркий атакующий баскетбол, преподнеся сенсацию, выбив Сербию с турнира. Это уже звучит как невероятное достижение! Парням под руководством Туови можно лишь поаплодировать, а Адетокунбо выиграл первую медаль в составе сборной Греции — тоже достойно похвалы. Впереди финал, который не оставит равнодушным никого.