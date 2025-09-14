Слёзы, яркая концовка и хладнокровие MVP. Германия — чемпион Евробаскета-2025!

Сегодня, 14 сентября, на Евробаскете-2025 определился чемпион турнира. В финале встречались Германия и Турция. Обе команды прошли чемпионат Европы по баскетболу без поражений вплоть до финальной встречи. Кому улыбнулась удача и кто был более достоин победы — всё самое интересное в материале «Чемпионата».

Лидеры Турции Шенгюн, Ларкин и Осман великолепно стартовали во встрече: Джеди и Шейн реализовали по две «трёшки», а Алперен разобрался под кольцом с Тайсом. Подопечные Эргина Атамана оформили рывок 13:2 буквально за три минуты, заставив Германию взять тайм-аут. И это сработало! Франц Вагнер и Исаак Бонга набрали девять очков команды кряду. Не успели турки оглянуться, как немцы не только сравняли счёт в матче, но и вышли вперёд. Действующие чемпионы мира шикарно использовали пик-энд-роллы, часто врывались в «краску» и находили моменты для свободных бросков. Германия перевернула игру с ног на голову, забрав отрезок со счётом 24:22.

Во второй четверти игра выравнялась: Ларкин и Адем Бона своими проходами набирали очки для сборной Турции. Это помогло номинальному аутсайдеру встречи сравнять результат во встрече — 30:30. Тем временем у Германии дело в свои руки взял Вагнер, на счету которого было 14 очков и пять подборов за 12 минут на паркете. Однако и у соперника нашёлся свой герой — Шенгюн включил какой-то невероятный режим результативности, набрав 15 очков за половину. Усилиями лидера Турция вернула себе преимущество (46:40), оставив за собой десятиминутку — 24:16.

Алперен Шенгюн Фото: FIBA

Выйдя на вторую половину, Германия заиграла совсем по-другому. Шрёдер добавил своей команде огня в глазах. Во многом из-за его действий немцы организовали три «трёшки», которые достигли цели. У Турции продолжал «поливать» из-за дуги Осман. Никуда не делся и Шенгюн. Лидер своей сборной брал инициативу на себя и отлично с этим справлялся. За три минуты до конца третьей четверти турки вели со счётом 63:57. Но Германия не сдавалась: Тристан Да Силва и Йоханнес Тиман оказались точны издали. В итоге немцы выиграли отрезок со счётом 26:21, уйдя на небольшую паузу с минимальным отставанием — 66:67.

Германия никак не могла остановить Шенгюна и Османа — к половине заключительной десятиминутки этот дуэт на двоих набрал уже больше 50 очков. Благодаря их великолепной игре Турция довела преимущество до пяти очков — 76:71. Защита вышла на первый план. У немцев долгое время не получалось набрать очков, однако менее чем за минуту Обст и Бонга попали в цель с дальней дистанции, выведя свою сборную вперёд — 77:76. Подопечные Атамана ответили «трёшкой» Сипахи и точными штрафными Ларкина. Никто не ждал от Тайса попытки бросить из-за дуги, поэтому его никто не держал. Даниэль не испугался и отправил мяч в цель, при этом это был его первая точная попытка в игре!

Скоростной Ларкин в проходе набрал два очка для Турции, но сразу же после этого в дело включился Шрёдер. Лидер сборной Германии сперва отравился под кольцо, где оформил лэй-ап, а в следующей атаке раскачал соперника обманными движениями и положил в цель бросок со средней дистанции. На этом матч для Турции закончился… Конечно, подопечные Атамана постарались организовать атаку, однако «трёшка» Османа оказалась неточной. 88:83 — Германия стала чемпионом Евробаскета-2025.

28 очков, три подбора и три передачи набрал Шенгюн, 23 очка и пять подборов — Осман, Ларкин добавил 13 очков и девять передач, а Бона — 12 очков. Шикарная встреча от подопечных Атамана, однако даже такого топового выступления от лучших игроков Турции не хватило для победы над очень стабильной и глубокой Германией. В составе немцев лучшим в плане статистики стал Бонга, на счету которого 20 очков и пять подборов. Вагнер записал на свой счёт 18 очков и восемь подборов, но ключевым X-фактором стал Шрёдер, который включился в самый ключевой момент — 16 очков и 12 передач.

Моментально на лицах игроков Турции появились слёзы. Каждый был раздосадован результатом, однако Турция, как и Финляндия, дала больше всего эмоций на этом турнире. Ей стали сочувствовать буквально все нейтральные болельщики. Шенгюн настолько разносторонний и развитый игрок, что за него нельзя было не переживать, тем более после того, как он обыграл Николу Йокича и Янниса Адетокунбо. Если у Турции одна суперзвезда, то у Германии — две — Шрёдер и Вагнер. К тому же огромное количество топовых игроков на каждой позиции.

Фуркан Коркмаз Фото: Кадр из трансляции

MVP финала получил Бонга, а самым ценным игроком турнира стал Шрёдер. И всё заслуженно! Деннис в сборной каждый раз раскрывается по-особенному и удивляет. Германия стала чемпионом мира в 2023 году, теперь сборной покорился европейский турнир, получается, осталось выиграть Олимпиаду.