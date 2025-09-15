Кто из звёзд Евробаскета-2025 вас впечатлил больше всего? Вне зависимости от результатов

14 сентября, в воскресенье, завершился Евробаскет-2025, финальный матч которого принёс победу сборной Германии над Турцией со счётом 88:83. Ключевыми фигурами в составе немецкой команды стали Деннис Шрёдер и Франц Вагнер, однако на турнире блистали и другие звёзды, выступающие исключительно в НБА.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам выбрать игрока, который больше всего поразил вас своей игрой вне зависимости от результатов самих сборных. Итоги голосования будут представлены в виде рейтинга, который формируется онлайн и зависит исключительно от ваших голосов.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.