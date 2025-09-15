Скидки
Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: как выступили главные звёзды турнира — Дончич, Йокич, Шенгюн, Маркканен, Шрёдер, Вагнер и Адетокунбо

Кто из звёзд Евробаскета-2025 вас впечатлил больше всего? Вне зависимости от результатов
Артемий Берстенев
Кто из звёзд ЧЕ-2025 впечатлил больше всего
Аудио-версия:
В списке — семь баскетболистов.

14 сентября, в воскресенье, завершился Евробаскет-2025, финальный матч которого принёс победу сборной Германии над Турцией со счётом 88:83. Ключевыми фигурами в составе немецкой команды стали Деннис Шрёдер и Франц Вагнер, однако на турнире блистали и другие звёзды, выступающие исключительно в НБА.

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер

В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам выбрать игрока, который больше всего поразил вас своей игрой вне зависимости от результатов самих сборных. Итоги голосования будут представлены в виде рейтинга, который формируется онлайн и зависит исключительно от ваших голосов.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучшие суперзвёзды Евробаскета-2025 вне зависимости от результатов
1 место

Лука Дончич — Словения

Статистика Луки Дончича

Статистика Луки Дончича

Фото: «Чемпионат»/ФИБА

2 место

Алперен Шенгюн — Турция

Статистика Алперена Шенгюна

Статистика Алперена Шенгюна

Фото: «Чемпионат»/ФИБА

3 место

Франц Вагнер — Германия

Статистика Франца Вагнера

Статистика Франца Вагнера

Фото: «Чемпионат»/ФИБА

4 место

Лаури Марканнен — Финляндия

Статистика Лаури Маркканена

Статистика Лаури Маркканена

Фото: «Чемпионат»/ФИБА

5 место

Деннис Шрёдер — Германия

Статистика Денниса Шрёдера

Статистика Денниса Шрёдера

Фото: «Чемпионат»/ФИБА

6 место

Никола Йокич — Сербия

Статистика Николы Йокича

Статистика Николы Йокича

Фото: «Чемпионат»/ФИБА

7 место

Яннис Адетокунбо — Греция

Статистика Янниса Адетокунбо

Статистика Янниса Адетокунбо

Фото: «Чемпионат»/ФИБА

Как прошёл финал ЧЕ-2025:
Слёзы, яркая концовка и хладнокровие MVP. Германия — чемпион Евробаскета-2025!
Слёзы, яркая концовка и хладнокровие MVP. Германия — чемпион Евробаскета-2025!
