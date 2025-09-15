Кто из звёзд Евробаскета-2025 вас впечатлил больше всего? Вне зависимости от результатов

14 сентября, в воскресенье, завершился Евробаскет-2025, финальный матч которого принёс победу сборной Германии над Турцией со счётом 88:83. Ключевыми фигурами в составе немецкой команды стали Деннис Шрёдер и Франц Вагнер, однако на турнире блистали и другие звёзды, выступающие исключительно в НБА.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам выбрать игрока, который больше всего поразил вас своей игрой вне зависимости от результатов самих сборных. Итоги голосования будут представлены в виде рейтинга, который формируется онлайн и зависит исключительно от ваших голосов.
Лука Дончич — Словения
Статистика Луки Дончича
Алперен Шенгюн — Турция
Статистика Алперена Шенгюна
Франц Вагнер — Германия
Статистика Франца Вагнера
Лаури Марканнен — Финляндия
Статистика Лаури Маркканена
Деннис Шрёдер — Германия
Статистика Денниса Шрёдера
Никола Йокич — Сербия
Статистика Николы Йокича
Яннис Адетокунбо — Греция
Статистика Янниса Адетокунбо
