Сербия шокировала, а Испания сдала позиции: главные разочарования Евробаскета-2025

Германия стала чемпионом Евробаскета-2025, Турция провела шикарный турнир и забрала серебро, а Греция зацепила бронзу. Многие команды удивили на чемпионате Европы по баскетболу, но были и те, кто разочаровал. Давайте поговорим о них.

Сербия

Сборная Сербии по баскетболу Фото: FIBA

Наверное, одним из главных разочарований турнира стала сборная Сербии. Перед стартом Евробаскета букмекеры и многие эксперты ставили подопечных Светислава Пешича на первое место в списке фаворитов. Проблемы начались с групповой стадии, когда капитан команды Богдан Богданович получил травму. Николе Йокичу и компании сразу же стало не хватать огневой мощи от качественного снайпера и одного из лидеров сборной. Это было прекрасно заметно по игре с Турцией, а в плей-офф проблема обострилась ещё сильнее.

Сербия не справилась с давлением ожиданий, полностью перегорев в эмоциональном плане в стадии 1/8 финала. Финляндия не пыталась закрыть Йокича, потому что это попросту невозможно, команда сделала другой важнейший шаг — перекрыла кислород другим игрокам. И это сработало. Другого плана у Пешича, кроме игры через Йокича, не было. Нельзя сетовать только на травму Богдановича. Сербия укомплектована чуть ли не лучше всех на турнире, за исключением нескольких команд, поэтому её вылет на такой ранней стадии стал огромным разочарованием.

Франция

Сборная Франции по баскетболу Фото: FIBA

На Евробаскет Франция привезла довольно экспериментальный состав. В нём не было главных звёзд команды — Виктора Вембаньямы и Руди Гобера. Ставку сделали на звёздную молодёжь — на Александра Сарра, Билаля Кулибали и Закари Рисашера. В целом после домашних Олимпийских игр в Париже французы сильно обновились. Не было уже всё ещё крайне полезных и эффективных Эвана Фурнье и Николя Батюма. Смена поколений коснулась и тренерского штаба — Венсана Колле заменил Фредерик Фоту.

В групповом этапе на Францию было приятно смотреть — команда отлично двигала мяч, старалась использовать лучшие качества своих игроков, и победа в группе D получилась заслуженной. Однако в плей-офф французы словно по щелчку потеряли то, чем всегда славились — желание. Грузия в каждом игровом моменте выкладывалась так, будто это их последний матч в жизни. Подопечные Фоту же с каменными лицами принимали тот факт, что их уничтожают. Конечно, ещё подвела реализация трёхочковых, но списывать плохое выступление на это — удел слабых. Франция однозначно провалилась.

Испания

Сборная Испании по баскетболу Фото: FIBA

У чемпионов Евробаскета-2022 произошла смена поколений. Команда сейчас выглядит совершенно иначе, чем раньше. Что уж говорить, если на турнир в этом году испанцы привезли двух 19-летних парней — Серхио де Ларреа и Марио Сен-Супери, которых очень сильно задействовали в игре. Роль лидера сборной легла на плечи Санти Альдамы, однако ему самому 24 года, он ещё полностью не готов к таким авансам. Тем не менее в команде всё ещё есть опытные братья Эрнангомесы и Брисуэла.

Все отдавали себе отчёт, что это последний турнир легендарного Серджо Скариоло на посту тренера сборной Испании, поэтому необходимо было выкладываться на полную. Но «Фурия Роха» плохо выступила на турнире. Команда обыграла только Боснию и Кипр, а уступила — Греции, Италии и Грузии. Причём самое первое поражение (от Грузии) оказалось в итоге самым важным, потому что за счёт выигранной личной встречи при равенстве очков в турнирной таблице Грузия шагнула в плей-офф Евробаскета, оставив за бортом Испанию. Даже с очень молодым составом подопечные Скариоло должны были как минимум выходить в 1/8 финала.

Латвия

Сборная Латвии по баскетболу Фото: FIBA

Баскетбол в Латвии — один из самых популярных видов спорта в стране. От сборной всегда ждут хороших результатов, тем более у команды в составе присутствует звезда НБА Кристапс Порзингис. Однако латвийцы ужасно начали турнир — разгромное поражение от Турции (73:93) и крайне неуверенная победа над аутсайдером группы Эстонией (72:70). Надежда на одного Порзингиса не работала, и лишь под конец группового этапа Латвия стала выглядеть как более-менее сносная команда.

Правда, это получилось лишь благодаря слабости оппонентов. Португалия и Чехия — отнюдь не лидеры европейского баскетбола. В плей-офф все проблемы в очередной раз вскрылись в игре с Литвой — Порзингис набрал 34 очка, Ломаж — 21, а больше по кольцу почти никто и не бросал. Подопечные Куртинайтиса выступали без получившего травму одного из лидеров сборной Йокубайтиса, а главная звезда команды Валанчюнас провёл на паркете всего 10 минут. Литва справилась с Латвией, грубо говоря, без двух лучших игроков. От Латвии ожидали куда более уверенной игры на Евробаскете.