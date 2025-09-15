Шенгюн зажёг на Евробаскете и стал новой суперзвездой. Продолжит ли он так же в НБА?

Отгремел Евробаскет, его выиграла сборная Германии, однако больше разговоров всё равно вызвала национальная команда Турции. Да, перед стартом турнира турок не котировали слишком низко, но и предположить, что они будут в финале, при наличии Сербии, Греции, Словении, тоже никто не брался. Главной движущей силой и причиной такого успеха Турции, безусловно, является центровой Алперен Шенгюн. Он определённо сделал шаг вперёд на уже минувшем чемпионате Европы и после него заставит считаться с собой. Однако сможет ли он пронести с собой и закрепить такую же эффективность в НБА?

Шенгюну только что исполнилось 23 года, но он уже является топом. При этом нельзя сказать, что он только заявил о себе. Алперен дебютировал за основную сборную Турции ещё в 2020 году — в 18 лет. А на Евробаскете-2022 собирал достойные 16,5 очка и 8,2 подбора в среднем. За последние два сезона Шенгюн классно себя проявил и в НБА в составе «Хьюстон Рокетс», однако про заокеанский баскетбол – чуть позже.

Евробаскет-2025 для Алперена как будто прошёл под слоганом: «Теперь я тоже топ, и это только начало». Шенгюн в личных баталиях оставил не у дел Порзингиса, Йокича, Адетокунбо и мог вообще войти в историю чемпионатов Европы, если бы обыграл Шрёдера с Вагнером, хотя он и так это сделал.

Алперен Шенгюн Фото: FIBA

Он не только стал шестым игроком в истории Евро, который оформил трипл-дабл, но также оказался и самым молодым его автором. Во встрече со сборной Польши в 1/4 финала Алперен собрал 19+12+10. Однако Шенгюн мог вообще взорвать этот ЧЕ и стать первым в истории баскетболистом, который оформил более одного трипл-дабла за один турнир. У него было как минимум три матча, в которых ему совсем немного не хватило до трёхзначного показателя. С Латвией не хватило двух подборов и трёх передач, с Чехией — одной передачи, с Сербией — двух передач.

Помимо этого, на Евробаскете-2025 Шенгюн стал первым игроком, набравшим более 150 очков, сделавшим более 50 подборов и более 50 результативных передач на одном турнире ЧЕ за последние 30 лет. Также на его счету шесть дабл-даблов на Евробаскете, что является показателем, равным показателю Мирсада Туркана среди всех турецких игроков за последние 30 лет.

В общем, никто не недооценивает супервыступление Шенгюна на Евробаскете-2025. Он действительно заявил о себе во всеуслышание и больше не «бэйби-Йокич», а полноценная суперзвезда, с которой обязаны считаться. Однако продолжит ли он также в НБА? Не стоит забывать, что заокеанский баскетбол и весь остальной — это две разные планеты.

Уже через месяц Шенгюн войдёт в свой пятый сезон за океаном. Но о нём заговорили не сразу, наверное, о нём стали слышать только в последних двух чемпионатах. Причём в минувшем он впервые в своей карьере поехал на Матч всех звёзд. В прошлых сезонах внутри «Рокетс» была дилемма — Шенгюн или Джейлен Грин. Очевидно, что они если не мешали друг другу, то точно не позволяли полноценно раскрыться каждому. Нужно было выбирать, и фронт-офис расстался с Грином. И всё бы ничего, вот только взамен ему приезжает хоть и 37-летний, но всё ещё Кевин Дюрант. И нет никаких сомнений, что именно он будет первой опцией, а Шенгюн вновь окажется где-то посередине, хотя после такого Евробаскета он вполне мог стать и полноправным лидером. Да, в «Бруклине» и «Финиксе» Дюрант худо-бедно научился делиться мячом, но всё равно его присутствие так или иначе будет сковывать Алперена.

С одной стороны, приход Дюранта может застопорить прогресс Шенгюна, да и всего «Хьюстона», но с другой — он всё равно может стать подспорьем на будущее. То есть с Кевином «Рокетс» не возьмут титул, однако после ухода, вполне возможно, он оставит после себя ещё более прокачанного и умного Алперена.

В прошлые сезоны казалось, что Алперен не особо и хочет брать на себя ответственность в «Хьюстоне», где-то перетягивать одеяло в хорошем смысле слова. Но в сборной Турции он прекрасно справился с этим и теперь может поверить в себя и попробовать выдать подобное и в «Рокетс». Всё в его руках. На международной арене он показал себя во всей красе, теперь самое время провернуть то же и в НБА. Почему бы и нет? У Йокича же получилось.

