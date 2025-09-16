Игроки НБА, чьи многомиллионные доходы курируют другие

В НБА давно существует парадокс: игроки подписывают контракты на десятки и даже сотни миллионов долларов, но далеко не всегда распоряжаются ими сами. Во многих случаях финансовый контроль берут на себя родители или ближайшие родственники. Причина кроется не столько в недоверии к агентам или рынкам, сколько в печальной статистике: значительная часть бывших звёзд лиги вскоре после завершения карьеры оказывается на грани банкротства.

История Купера Флэгга ярко иллюстрирует эту проблему уже в новом поколении. 18-летний первый номер драфта-2025 получил от «Далласа» контракт с гарантией в $ 62 млн. Однако управляет его капиталом мать, Келли Флэгг: она определяет лимиты на траты, выстраивает стратегию доходов и запрещает крупные покупки без обоснования. Бюджет строится в основном на рекламных соглашениях, а зарплатные выплаты остаются в резерве. Такой подход вызвал интерес не только у болельщиков, но и у коллег по лиге — слишком уж много примеров показывают, к чему приводит бесконтрольность.

Антуан Уокер спустил свыше $ 100 млн всего за несколько лет после ухода из НБА. Шон Кемп потерял порядка $ 90 млн в судебных тяжбах и из-за расточительных привычек. Аллен Айверсон, заработавший за карьеру сотни миллионов, остался без финансовой подушки. Подобных случаев достаточно, чтобы молодые игроки всё чаще доверяли управление близким, а не агентам, чьи интересы не всегда прозрачны.

Список действующих баскетболистов с подобной стратегией впечатляет. Джейсон Тейтум все финансовые вопросы передал матери, Брэнди Коул. Скут Хендерсон признаёт, что самостоятельное распоряжение капиталом слишком рискованно, поэтому финансовыми делами занимается его мама. Тем временем родители Зайона Уильямсона взяли под контроль контракты сына после старых скандалов с агентами.

Семейство Болл Фото: Getty Images for Crosswalk Productions

Однако у подобного участия есть и оборотная сторона. История семьи Болл стала яркой иллюстрацией того, как тесное переплетение личных связей и бизнеса может обернуться конфликтами и судебными тяжбами. Лонзо потерял миллионы, а Майкл Бизли открыто рассказывал о полном финансовом крахе из-за действий близких и бухгалтера. То есть риск ошибок и злоупотреблений существует всегда — вопрос лишь в том, кому именно игрок доверит право распоряжаться своими средствами.

Чаще всего выбор в пользу родственников объясняется простой причиной: степень доверия к ним гораздо выше, чем к агентам и консультантам, с которыми баскетболисты знакомы относительно недавно. Но и внутри семьи многое зависит от того, насколько грамотно выстроена система управления деньгами. У Флэггов она напоминает модель: строгие лимиты, приоритет сбережений и чёткое разделение ролей — баскетбол остаётся задачей игрока, а финансы контролирует его мать.

Сегодня новички приходят в НБА с контрактами и рекламными соглашениями, сопоставимыми с бюджетами корпораций. Поэтому контроль над капиталом становится не менее важным, чем спортивные навыки. И всё чаще решение о финансовой стратегии принимает не сам баскетболист, а тот, кто способен создать для него систему защиты от ошибок, уже погубивших не одну карьеру.