У Егора Дёмина появился новый конкурент в «Бруклине». Что это значит для россиянина?

Порой баскетбольную карьеру определяет не игра на паркете, а решения менеджмента, продиктованные экономическими соображениями. Так, «Атланта» рассталась с Коби Бафкиным практически за символическую плату: его контракт в $ 4,5 млн стал обузой для бюджета клуба, и экс 15-й пик драфта-2023 оказался в «Бруклине». Для «Нетс» этот шаг почти не несёт риска — у Бафкина всего один гарантированный год в контракте, а за плечами – сильное выступление в Летней лиге.

Бафкин — 21-летний защитник, чья карьера началась непросто. В колледже за «Мичиган» он проявил себя как универсал с потенциалом разыгрывающего, но в НБА его сдерживали травмы и ограниченное игровое время: в прошлом сезоне он провёл на площадке всего 124 минуты, набирая по 5,3 очка при скромных 21,1% реализации трёхочковых. Однако этим летом в Лас-Вегасе Бафкин предстал совершенно иным игроком: в среднем почти 20 очков за матч, уверенное ведение игры через пик-энд-роллы и активная защита. Это стало важным сигналом для тех, кто поспешил поставить на нём крест.

Переход Бафкина напрямую влияет на перспективы Егора Дёмина. Российский новичок, выбранный «Бруклином» под восьмым номером драфта-2025, рассматривался как главный претендент на роль стартового разыгрывающего. Его козырь очевиден: при росте 203 см он отлично дирижирует игрой, что идеально вписывается в концепцию команды, делающей ставку на пространство и высокие скорости. Но в созидании атак Дёмин пока небезупречен — его соотношение ассистов и потерь в Летней лиге указывает на необходимость дальнейшей работы.

В этом и заключается суть предстоящей конкуренции. Бафкин предлагает тренерскому штабу привычный набор качеств классического плеймейкера, уже имеющего пусть и ограниченный, но опыт игры в НБА, и уверенно чувствующего себя с мячом. Дёмин выделяется габаритами и перспективой развития броска, который он уже начал демонстрировать этим летом, однако пока не может гарантировать стабильного управления игрой. Для Жорди Фернандеса вопрос, кого выпускать в старте, а кого держать в резерве, становится непростым выбором.

Коби Бафкин, сезон-2024/2025 Фото: David Jensen/Getty Images

Ростер «Бруклина» и без того перенасыщен. В задней линии уже присутствуют Кэмерон Томас, Теренс Мэнн, новички Нолан Траоре, Бен Сараф и ещё несколько исполнителей. Очевидно, что игрового времени на всех не хватит, а распределение ролей будет зависеть от того, кто быстрее убедит тренерский штаб в своей полезности. Практика НБА показывает: в таких условиях новички часто теряют значительную часть минут на старте сезона. Но для тех, кто выдерживает конкуренцию, это превращается в мощный катализатор развития.

Для Егора Дёмина ситуация выглядит двояко. С одной стороны, Бафкин — прямой конкурент, который способен потеснить его в ротации. С другой — появление соперника с аналогичными амбициями вынуждает адаптироваться и прогрессировать куда быстрее, чем это возможно в более комфортной среде. Если российский разыгрывающий добавит надёжности в принятии решений, его развитие и растущий арсенал бросков дадут ему заметное преимущество в перспективе. Но если стабильности пока не хватит, тренеры вполне могут довериться более готовому к роли Бафкину.

В результате нынешний состав «Нетс» превращает каждую тренировку и каждый матч предсезонки в полноценный экзамен. Для клуба это возможность протестировать сразу несколько молодых игроков и определить, кто выдержит ритм перестройки. Для Дёмина же это проверка не только таланта, но и готовности быстро реагировать на вызовы. Бафкин приехал в Нью-Йорк с целью спасти свою карьеру, и потому их соперничество выходит за рамки обычной борьбы за минуты. На кону — место в долгосрочном проекте «Бруклина» или роль временной детали в глубине ротации.