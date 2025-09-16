Гнусное поведение лучшего игрока Евробаскета. Именно поэтому Шрёдер не сравнится с Новицки

Иногда победа говорит громче слов. Но порой именно слова — или, точнее, срывающийся крик — способны изменить всё. Германия только что вернула себе титул чемпионов Европы после 32 лет, а Деннис Шрёдер, лучший игрок турнира, сыграл решающую роль в финале с Турцией: 16 очков, 12 передач, хладнокровные броски в концовке — всё складывалось в идеальную историю о капитане, который вывел команду на вершину. Однако всего через несколько часов этот же капитан сам разрушил атмосферу праздника.

На командном автобусе Шрёдер включил прямой эфир, и, узнав, что награда лучшему тренеру досталась Эргину Атаману, не сдержался. Его эмоциональный всплеск в адрес наставника турок оказался не просто реакцией в раздевалке, а публичным выражением недовольства с использованием грубых слов. Секунда записи стала достаточной, чтобы скандал затмил яркую победу.

Деннис Шрёдер сказал: «Атаман, иди *******! Лучший тренер? Да хрен там!»

Такое раздражение можно понять: ещё до финала Атаман заявил, что Турция — «сильнейшая команда турнира». Награда «Лучший тренер» при поражении в финале лишь усилила ощущение несправедливости у немцев. Но именно в этот момент и проявляется истинная сила игрока. Для одних это шанс подтвердить свои слова делом и оставить спор позади. Для других — искушение перейти на язык оскорблений. Шрёдер выбрал второй путь, вновь показав, что его лидерство не лишено противоречий.

История немецкого баскетбола неизбежно сравнивает его с Дирком Новицки. У того тоже были поводы для разочарования и несправедливых поражений. Однако Новицки никогда не позволял себе уступить эмоциям. Особенно публично. Его сила заключалась в умении оставаться выше ситуации. Именно поэтому его имя стало символом не только трофеев, но и объединяющим образом для всей страны. У Шрёдера есть и талант, и статистика, но контроль над эмоциями — это то, что у него часто даёт сбой.

Финал в Риге стал вершиной карьеры Шрёдера. Он был двигателем сборной на протяжении всего турнира, держал стабильно высокий уровень и подошёл к решающему матчу в идеальной форме. Однако болельщики запомнят тот вечер не только по золотому дождю конфетти — в памяти останется и прямой эфир, где главный герой праздника выглядел мелочным.

Дирк Новицки и Деннис Шрёдер, 2015 год Фото: Getty Images

Для Шрёдера такие эпизоды не исключение. За карьеру он не раз вступал в словесные перепалки, спорил с тренерами и бросал резкие реплики соперникам. Этот конфликтный оттенок давно стал частью его образа — игрока, готового бросить вызов кому угодно. Но образ, построенный на противостоянии, никогда не станет объединяющим. А именно этого ждут от капитана национальной команды, особенно той, что держит в руках титулы чемпиона мира и Европы.

Никто не сомневается: Шрёдер сделал для немецкого баскетбола больше, чем кто-либо после Новицки. Однако его поведение снова подчеркнуло: он остаётся фигурой противоречивой. Его ценят за решающие броски, но сомневаются, способен ли он стать символом целой эпохи. Новицки был примером достоинства; Шрёдер — напоминанием о том, как легко потерять часть уважения одним необдуманным жестом.

Сегодня Германия на вершине. Вокруг сборной выросло поколение талантливых игроков, и у этой команды есть всё, чтобы удерживаться в числе сильнейших ещё долгие годы. Но чтобы её история превратилась в легенду, её лидер должен научиться различать эмоцию и поступок. Пока же между ним и Дирком пролегает пропасть — не в цифрах и не в титулатуре, а в умении владеть собой в те минуты, когда на тебя смотрит весь мир.