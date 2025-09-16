Скидки
Главная Баскетбол Статьи

Евробаскет-2025: Деннис Шрёдер оскорбил главного тренера сборной Турции после победного финала, сравнение Шрёдера с Дирком Новицки

Гнусное поведение лучшего игрока Евробаскета. Именно поэтому Шрёдер не сравнится с Новицки
Артемий Берстенев
Поэтому Шрёдер не сравнится с Новицки
Аудио-версия:
Комментарии
Но к уровню игры Денниса вопросов нет.

Иногда победа говорит громче слов. Но порой именно слова — или, точнее, срывающийся крик — способны изменить всё. Германия только что вернула себе титул чемпионов Европы после 32 лет, а Деннис Шрёдер, лучший игрок турнира, сыграл решающую роль в финале с Турцией: 16 очков, 12 передач, хладнокровные броски в концовке — всё складывалось в идеальную историю о капитане, который вывел команду на вершину. Однако всего через несколько часов этот же капитан сам разрушил атмосферу праздника.

ЧЕ-2025 (м) . Финал
14 сентября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Турция
Окончен
83 : 88
Германия
Турция: Шенгюн - 28, Осман - 23, Ларкин - 13, Бона - 12, Сипахи - 3, Хазер - 2, Османи - 2, Шанлы, Битим, Коркмаз, Йылмаз, Юртсевен
Германия: Бонга - 20, Вагнер - 18, Шрёдер - 16, Да Силва - 13, Обст - 9, Тиман - 7, Тайс - 3, Ло - 2, Да Силва, Холлац, Кратцер

На командном автобусе Шрёдер включил прямой эфир, и, узнав, что награда лучшему тренеру досталась Эргину Атаману, не сдержался. Его эмоциональный всплеск в адрес наставника турок оказался не просто реакцией в раздевалке, а публичным выражением недовольства с использованием грубых слов. Секунда записи стала достаточной, чтобы скандал затмил яркую победу.

Деннис Шрёдер сказал: «Атаман, иди *******! Лучший тренер? Да хрен там!»

Такое раздражение можно понять: ещё до финала Атаман заявил, что Турция — «сильнейшая команда турнира». Награда «Лучший тренер» при поражении в финале лишь усилила ощущение несправедливости у немцев. Но именно в этот момент и проявляется истинная сила игрока. Для одних это шанс подтвердить свои слова делом и оставить спор позади. Для других — искушение перейти на язык оскорблений. Шрёдер выбрал второй путь, вновь показав, что его лидерство не лишено противоречий.

История немецкого баскетбола неизбежно сравнивает его с Дирком Новицки. У того тоже были поводы для разочарования и несправедливых поражений. Однако Новицки никогда не позволял себе уступить эмоциям. Особенно публично. Его сила заключалась в умении оставаться выше ситуации. Именно поэтому его имя стало символом не только трофеев, но и объединяющим образом для всей страны. У Шрёдера есть и талант, и статистика, но контроль над эмоциями — это то, что у него часто даёт сбой.

Финал в Риге стал вершиной карьеры Шрёдера. Он был двигателем сборной на протяжении всего турнира, держал стабильно высокий уровень и подошёл к решающему матчу в идеальной форме. Однако болельщики запомнят тот вечер не только по золотому дождю конфетти — в памяти останется и прямой эфир, где главный герой праздника выглядел мелочным.

Дирк Новицки и Деннис Шрёдер, 2015 год

Фото: Getty Images

Для Шрёдера такие эпизоды не исключение. За карьеру он не раз вступал в словесные перепалки, спорил с тренерами и бросал резкие реплики соперникам. Этот конфликтный оттенок давно стал частью его образа — игрока, готового бросить вызов кому угодно. Но образ, построенный на противостоянии, никогда не станет объединяющим. А именно этого ждут от капитана национальной команды, особенно той, что держит в руках титулы чемпиона мира и Европы.

Никто не сомневается: Шрёдер сделал для немецкого баскетбола больше, чем кто-либо после Новицки. Однако его поведение снова подчеркнуло: он остаётся фигурой противоречивой. Его ценят за решающие броски, но сомневаются, способен ли он стать символом целой эпохи. Новицки был примером достоинства; Шрёдер — напоминанием о том, как легко потерять часть уважения одним необдуманным жестом.

Сегодня Германия на вершине. Вокруг сборной выросло поколение талантливых игроков, и у этой команды есть всё, чтобы удерживаться в числе сильнейших ещё долгие годы. Но чтобы её история превратилась в легенду, её лидер должен научиться различать эмоцию и поступок. Пока же между ним и Дирком пролегает пропасть — не в цифрах и не в титулатуре, а в умении владеть собой в те минуты, когда на тебя смотрит весь мир.

