Смотреть НБА — дорогое удовольствие. Американцы платят бешеные деньги

Любой спорт в США — это прежде всего огромный бизнес. НБА, МБЛ, НФЛ, НХЛ — крупнейшие гиганты спортивной индустрии. Если брать в расчёт баскетбол, то за последние два десятилетия лига проделала огромный путь в своём развитии. Глобализация, увеличение объёма аудитории, уйма различного контента — всё сейчас про НБА, но за всё приходится платить в этой жизни, хотите вы этого или нет.

Именно на фоне огромной суммы за подписку, которая даёт право посмотреть НБА, в США разгорелась волна негодования. Ранее права на показ лучшей баскетбольной лиги мира принадлежали TNT, но начиная с сезона-2025/2026 вещанием займётся NBC и Amazon. НБА в рамках этого соглашения будет получить порядка $ 7 млрд всего лишь за один сезон! А в целом контракт подписан на 11 лет. Чтобы отбить такие средства, NBC и Amazon, видимо, решили действовать жёстко.

Во многом это связано с тем, что игры теперь будут транслироваться не на двух каналах (ESPN и TNT), а сразу на трёх (ESPN, ABC, TNT). Добавьте к этому два дополнительных стриминговых сервиса (Peacock и Amazon Prime) – и получите на бумаге весомый аргумент к прибавке стоимости. Правда, нужно ли это всё обычному зрителю, который будет искать матч, переключая пять разных каналов или платформ?

Чарльз Баркли MVP НБА 1993 года, член Зала славы «Думаю, у НБА большая проблема. Как они собираются сообщать людям, где будут показывать игры? Раньше их показывали на TNT по вторникам и четвергам, верно? Но субботы не будет из-за Amazon. Меня интересует, как отнесутся обычные фанаты. Иногда матчи будут показываться на Peacock, а не на NBC. Думаю, это огромная дилемма для НБА».

Перейдём к деньгам: если человек просто захочет сесть на диван и посмотреть НБА, ему придётся отдать минимум $ 720 за восемь месяцев сезона — самый базовый пакет, который даёт только те встречи, которые показываются на национальном телевидении. Тот, что подороже, включает в себя все игры твоей любимой команды, «Матч недели» и все то, что показывают на национальном ТВ — за это необходимо будет заплатить в районе $ 880. К слову, в НФЛ за идентичный пакет функций человек отдал бы $ 630. Разница существенная. И самый дорогой набор, включающий в себя игры твоей любимой команды, «Матч недели», плей-офф и League Pass, обойдётся в районе $ 980.

Адам Сильвер комиссионер НБА «У нас огромное количество контента, который люди могут потреблять практически бесплатно. Этот спорт во многом основан на показах лучших моментов. Контента существует огромное количество».

Таким образом пытался оправдаться Сильвер на последнем заседании Совета управляющих НБА. Но кажется, что люди на фоне повышения цены из-за дополнительных подписок всё серьезнее станут задумываться о том, чтобы отказываться от услуг таких наборов. Конечно, эти сервисы, если на них подписаться, предлагают не только баскетбольный контент, однако оправдывает ли это стоимость для фанатов всеми нами любимой игры?

Раньше можно было заплатить в районе $ 720 и получить всё лучшее за весь сезон, теперь придётся дополнительно оплачивать ненужные подписки, которые выйдут в районе $ 160. Капитализм во всей его красе.