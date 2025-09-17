Какой сценарий Евробаскета-2025 вас зацепил больше всего?

Два дня назад завершился Евробаскет-2025. Этот турнир подарил всем любителям баскетбола уйму неподдельных эмоций. Кажется, на чемпионате Европы было всё: провалы фаворитов, яркие сенсации, невероятные индивидуальные перформансы. Давайте поговорим о том, что вас зацепило больше всего?
«Чемпионат» предлагает выявить самый цепляющий сценарий Евробаскета-2025. В ходе голосования сценарии будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
Провальный турнир Сербии
Главный фаворит турнира, по котировкам и мнению экспертов до старта Евробаскета. Мало кто мог поверить, что сборная Сербии не окажется хотя бы в полуфинале, но реальность оказалась суровее. Травма Богдана Богдановича, плохая форма Василе Мицича и нехватка снайперов сыграли свою роль. Если в групповой стадии это было не так заметно, то в игре с Финляндией в плей-офф всё стало очевидно.
Светислав Пешич — легендарный тренер, однако его решения на турнире вызывали вопросы у многих, даже в своей стране. Лишь к Йокичу меньше всего претензий, так как Никола всеми силами тащил Сербию к высотам. К сожалению, в очередной раз не удалось. На Евробаскете Сербия не выигрывала медали с 2017 года.
Взлёт Шенгюна и Турции
Перед стартом Евробаскета многие предполагали, что сборная Турции может удивить и высоко зайти в плей-офф. Но команда превзошла ожидания, добравшись до финала и обыграв на своём пути Сербию в группе и очень солидную Польшу с Грецией в плей-офф. Подопечные Эргина Атамана проиграли всего лишь один матч на турнире, и как обидно для Турции, что это случилось именно в финале. Команда во главе с Алпереном Шенгюном показывала отменный баскетбол на обеих половинах, пользуясь лучшими качествами своих игроков. Шенгюн стал всего лишь шестым игроком в истории Евробаскета, которому покорился трипл-дабл. Более того, Алперен дважды был близок к тому, чтобы повторить своё же достижение, но не хватало нескольких пунктов в статистике.
Прагматичность и уверенность Германии
Все говорили о том, какая сильная сборная Сербии приехала на турнир, о новой физической форме Луки Дончича, грозной Греции и Турции, способных дать бой любому, но как-то о Германии было принято молчать. Да, люди понимали, что действующие чемпионы мира являются одними из претендентов на медали, тем не менее их заслуги особо не афишировали. Как оказалось, зря! Немцы показали самую стабильную игру на турнире, лишь Турция могла бы поспорить за это звание с Германией. При этом у бундестим были проблемы по ходу турнира: главный тренер сборной Алекс Мумбру с 8 сентября не руководил командой, так как был госпитализирован в связи с острой инфекцией. Сообщается, что за время турнира специалист потерял около 7 кг веса.
И даже это не помешало Германии проявить себя. Помощник Мумбру Алан Ибрагимагич шикарно справился со своей новой ролью главного, а Деннис Шрёдер и Франц Вагнер вели за собой очень сильно укомплектованный состав. Шаг за шагом немцы двигались к цели, которая стала явью.
Невероятная сказка Финляндии
На групповой стадии Финляндия не сказать, что удивляла — обыграла аутсайдеров (Швецию, Черногорию и Великобританию) и уступила лидерам группы B (Германии и Литве). Когда финны попали на Сербию в 1/8 финала, все ждали их громкого вылета, но не тут-то было! Команда во главе с Лаури Маркканеном провела турнир жизни, выкладываясь на 200% в каждом матче. Финляндия выбила Сербию, Грузию, неплохо боролась с Германией и до самых последних минут держала в страхе Грецию, которая могла не получить медали, реализуй Валтонен тот штрафной бросок. Подопечные Туови подарили нам тонну эмоций и сотворили историю для своей страны — ранее Финляндия никогда не доходила до полуфинала Евробаскета.
Горячая кровь от Грузии
Представить Грузию в плей-офф Евробаскета можно было, так как в группе C явными аутсайдерами были Кипр и Босния, но то, что вылетит Испания — нет. Грузия за счёт победы в противостоянии с испанцами обеспечила себе проход дальше с четвёртого места. Команда местами смотрелась неплохо, но звёзд с неба не хватала. Поэтому от подопечных Александара Джикича ждали вылета в стадии 1/8 от грозной, как тогда казалось, Франции.
Однако в желании показать себя на Евробаскете с Грузией могли бы посоревноваться немногие. Страсть в глазах, борьба за каждый мяч, полная самоотдача — всё про команду, во главе которой стояли Шенгелия, Битадзе, Мамукелашвили и Болдуин. Грузия совершила одну из главных сенсаций турнира, выбив в 1/8 финала Францию. Для сборной выход в плей-офф уже оказался успехом, а проход в четвертьфинал и вовсе получился историческим, так как раньше Грузия никогда не доходила до такой стадии.