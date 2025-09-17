Какой сценарий Евробаскета-2025 вас зацепил больше всего?

Два дня назад завершился Евробаскет-2025. Этот турнир подарил всем любителям баскетбола уйму неподдельных эмоций. Кажется, на чемпионате Европы было всё: провалы фаворитов, яркие сенсации, невероятные индивидуальные перформансы. Давайте поговорим о том, что вас зацепило больше всего?

«Чемпионат» предлагает выявить самый цепляющий сценарий Евробаскета-2025. В ходе голосования сценарии будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.