«Берегись, ты европеец». Что Коби Брайант говорил Дончичу — и почему оказался прав

Лука Дончич дал интервью Wall Street Journal, где рассказал о том, как в детстве пересматривал «Классный мюзикл», почему выбрал баскетбол, как совмещал учёбу и тренировки в академии «Реала». Он поделился эмоциями после перехода в «Лейкерс», рассказал, чему научился у Дирка Новицки, как относился к советам Коби Брайанта и что для него значит быть отцом. «Чемпионат» полностью перевёл это интервью.

— Говорят, вы поклонник «Классного мюзикла». Это правда?

— Да, я пересматривал его, наверное, раз 10-15. Мне нравится петь, нравятся актёры, так что в детстве я часто его смотрел.

— Был ли момент в детстве, когда вы по-настоящему влюбились в баскетбол?

— Мой отец играл, и я пошёл по его стопам — понял, что баскетбол это моё. Пробовал заниматься разными видами спорта, но в других у меня не получалось, а вот в баскетболе я был хорош. К тому же я был мальчиком на подхвате на матчах и так постепенно влюбился в игру.

— В 13 лет вы попали в академию «Реала». Как удавалось совмещать учёбу и спорт?

— На самом деле, там в плане учёбы всё было даже строже, чем в плане баскетбола. Если не относился к занятиям серьёзно, могли и отстранить — дисциплину держали жёстко.

— Есть ли у вас какая-то традиция перед матчем?

— Обычно перед игрой я играю в карты на телефоне, в шахматы и слушаю музыку. Это помогает расслабиться и сосредоточиться.

— А есть ли у вас секрет победы в шахматах?

— Стараюсь угадывать, что соперник сделает дальше, как бы читать его мысли — в этом шахматы похожи на баскетбол.

— То есть попытаться предугадать его следующий ход?

— Да, именно так.

— Вы начали выступать в НБА за «Даллас Маверикс». Было ли для вас что-то неожиданное, когда впервые приехали в Техас?

— Честно говоря, я не знал, чего ждать от Техаса, но сразу полюбил это место. Больше всего поразили матчи НФЛ — впервые побывал на игре «Ковбойз», и это было невероятно: столько людей, потрясающая атмосфера.

Дирк Новицки и Лука Дончич, сезон-2018/2019

— В дебютном сезоне вы играли с Дирком Новицки. Чему он вас научил?

— Профессионализму. Даже в свой 21-й сезон он оказывался невероятно собран: у него был чёткий распорядок, всё по расписанию. Это производило сильное впечатление.

— В 2024 году вы вывели «Даллас» в финал Западной конференции. Как одним словом описать свои чувства от победы?

— Хотел бы сказать «невероятно», хотя всегда так говорю. Но это действительно было незабываемо.

— А потом вас неожиданно обменяли в Лос-Анджелес. Какое слово лучше всего передаёт ваши эмоции тогда?

— Прежде всего это казалось нереальным. Нужно было время, чтобы осознать произошедшее. Я не знал, как реагировать, что говорить. Это был шок. Даллас стал для меня домом, у меня там много друзей, болельщики всегда поддерживали. Я не хотел их расстраивать. Однако не хотел подвести и фанатов «Лейкерс». Но оказаться в таком клубе, с такой историей и количеством титулов — тоже мечта. Думаю, это всегда будет казаться немного странным, и я не уверен, что когда-нибудь смогу полностью смириться.

— Помню, многие подумали, что это первоапрельская шутка. Кому вы первому позвонили после обмена?

— Кажется, первым был мой отец.

— Он дал вам какой-то совет?

— Все были в шоке, однако он сказал: «Прими этот момент, проживи его».

— Когда вы пришли в «Лейкерс», что первое сказал вам Леброн Джеймс?

— У него, конечно, всегда много советов — всё-таки это один из величайших игроков в истории. Но главное, что он сказал: «Оставайся собой».

— Помню его культовую фразу: «Не пытайся влиться в толпу».

— Да, «не встраивайся в систему».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube.

— Был ли момент, когда вы по-настоящему почувствовали себя игроком «Лейкерс»?

— Думаю, это был мой самый первый матч в составе команды. Помню, как меня приняли, вся арена, футболки на каждом кресле — именно тогда я почувствовал себя частью «Лейкерс».

— И это подводит нас к одной из самых легендарных фигур в истории клуба — Коби Брайанту. Что больше всего удивило вас в общении с ним?

— Прежде всего он начал подкалывать меня на моём родном языке — я был в шоке, просто посмотрел и увидел, что это Коби. Это было настолько нереально, что тот момент никогда не забуду.

— А есть ли какой-то совет или поступок Коби, который особенно запомнился?

— Да, я впервые встретился с ним ещё до своего дебютного матча в НБА. Он сказал мне: «Берегись, ты европеец. Все будут против тебя». И он оказался прав.

— У вас есть дочь Габриэла. Как отцовство изменило ваше отношение к успеху?

— [Невероятно] просто быть рядом, играть с ней. Конечно, часто меня нет дома из-за разъездов и матчей, но она всегда чувствует, как я сыграл — хорошо или плохо. А когда возвращаюсь, она просто счастлива меня видеть, и это для меня самое главное.

— Почему вы всегда пишете её имя на своих кроссовках?

— Всё просто: она весь мой мир. Я хочу, чтобы она всегда была рядом, всегда была со мной. Вот почему я это делаю.

— У вас впечатляющая коллекция автомобилей. Какого автомобиля вашей мечты пока нет?

— Наверное, Bugatti. Но он очень дорогой, так что посмотрим.

— Как фанат «Классного мюзикла» думаете, Трой Болтон мог бы заиграть в НБА?

— В детстве я в это верил.

— Он хоть как-то повлиял на вашу баскетбольную карьеру?

— Честно, я смотрел фильм из-за баскетбола — там действительно много баскетбольных моментов. Но чтобы вдохновил… Скорее всего, просто понравился фильм.

Лука Дончич

— Недавно Фонд Луки Дончича провёл исследование различий в баскетбольных тренировках в США и на Балканах. В чём основные различия?

— В Америке ребята просто играют и играют, почти не тренируются отдельно — одни матчи. А в Европе много тренировок, а играем, может быть, раз в неделю.

— Скоро стартует новый сезон НБА. Чего вы ждёте больше всего?

— Я очень жду начала сезона. Скучаю по баскетболу, по соперничеству на площадке, поэтому не могу дождаться старта.

— Что бы вы посоветовали себе-подростку?

— Наверное, просто продолжать работать. Ты даже не представляешь, где окажешься, так что работай и получай удовольствие.

— Видите ли вы себя профессиональным игроком в 41 год?

— Нет, не думаю.

— Может быть, хотите завершить карьеру в «Реале», вернуться туда, откуда всё начиналось?

— Чтобы играть за «Реал», нужно быть на высочайшем уровне. Но, конечно, да. Ведь именно там меня воспитали.

***

Лука Дончич принял участие в Евробаскете-2025, где в составе сборной Словении стал лучшим бомбардиром турнира. Однако его стараний оказалось недостаточно, чтобы команда сумела побороться за медали. Несмотря на это, Дончич провёл продуктивное лето, заметно преобразился и теперь готов к полноценному сезону в составе «Лейкерс» после громкого февральского обмена.