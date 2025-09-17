Скидки
Евробаскет-2025: как сборная России выступила бы на чемпионате Европы, если бы не было изоляции российского спорта

Борьба за медали или провал? Рассуждаем, как сборная России выступила бы на Евробаскете
Андрей Антсон
Как сборная России выступила бы на Евробаскете
Аудио-версия:
Представим, что на турнир полетела бы сборная, составленная из лучших российских баскетболистов.

Мы все уже потихоньку отходим от Евробаскета-2025 и переключаемся на старт нового клубного сезона. Но у большинства из вас, полагаю, осталось приятное послевкусие от турнира: было столько сенсаций, интриг, драматичных эпизодов, рекордов, ярких индивидуальных выступлений и эмоций. Хотя все понимают, что без участия сборной России это соревнование не способно подарить те же чувства, что мы испытываем, когда есть возможность болеть за своих. После трёх с половиной лет изоляции особенно остро ощущаешь ценность такой, казалось бы, простой радости.

За это время, особенно в последние месяцы, часто задумываешься, как бы сейчас выступила наша сборная, если бы ей позволили участвовать в крупных международных турнирах. Предлагаю прямо сейчас поразмышлять, каким бы мог быть путь российской национальной команды на прошедшем Евробаскете. Дотянули бы до медалей или даже выход в плей-офф оказался бы слишком тяжёлой задачей?

Владимир Карпенко

Владимир Карпенко

Фото: РФБ

Не будем детально расписывать состав, который мог бы поехать на чемпионат Европы. Достаточно представить, что к той основе, что мы видели летом в товарищеских матчах, добавилось бы пять-семь опытных ветеранов из топ-клубов Единой лиги ВТБ. Игроков с именем и богатым опытом выступлений за Россию ещё в прошлую эпоху. Так мы получаем сочетание молодости и опыта. Но при этом не учитываем Егора Дёмина и Владислава Голдина, которые активно готовятся к дебютному сезону в НБА.

И вот вопрос: как справедливо оценить шансы России на Евробаскете? Квалификация, рейтинг ФИБА, жеребьёвка — слишком много факторов, которые невозможно воссоздать с нуля. Но напомню, что в последнем официальном рейтинге, где мы ещё фигурировали, сборная России занимала 11-е место в Европе. Это было в ноябре 2021 года, и с тех пор прошло уже слишком много времени.

Никола Вучевич, Евробаскет-2025

Никола Вучевич, Евробаскет-2025

Фото: Getty Images

Давайте представим такой вариант: на Евробаскет-2022, в котором Россия должна была участвовать, вместо нас пригласили сборную Черногории. Предлагаю «вернуть обмен» и поставить российскую команду на её место в группу B с Германией, Литвой, Финляндией, Швецией и Великобританией.

Первым соперником стала бы Германия, в начале турнира демонстрировавшая невероятную форму. Игроки попадали почти всё, а команда стабильно набирала больше сотни очков. В таком состоянии остановить немцев могли бы только американцы или канадцы, которые теперь всерьёз претендуют на статус одной из сильнейших сборных мира и будут регулярно бороться за медали на самых крупных международных турнирах.

И несмотря на то что прицел у немцев в плей-офф временами, им всё равно удалось всех пройти и выиграть золото.

Рокас Йокубайтис, Евробаскет-2025

Рокас Йокубайтис, Евробаскет-2025

Фото: ФИБА

Во второй встрече мы бы сыграли с Литвой — тоже опасным соперникам. Поддержка у литовцев была фактически домашняя: сплошные «зелёные» трибуны и оглушительная атмосфера. К тому же тогда был здоров Рокас Йокубайтис, лидер команды в атаке на периметре. В такой игре можно было бы зацепиться за шанс, это уже не та Литва, что была 10-15 лет назад, но реалистично стоит записать поражение России и здесь.

В 3-м туре нас ждала бы Финляндия. На этом турнире финны обыграли Черногорию с разницей в 19 очков и заставили многих заговорить о себе всерьёз. Они показывали современный баскетбол: быстрые атаки, акцент на дальние броски, бешеное движение мяча, ролевики, работающие до упора, а в центре всего — звезда НБА Лаури Маркканен. Игрока такого калибра у нас пока попросту нет.

Однако при этом Россия всегда славилась сильными форвардами, способными приносить пользу и в атаке, и в защите. Это и ветераны вроде Никиты Курбанова и Семёна Антонова, и новые лидеры — Михаил Беленицкий, Андрей Лопатин и другие. Такой набор исполнителей позволил бы сдерживать Маркканена и бороться с остальными игроками периметра.

Лаури Маркканен, Евробаскет-2025

Лаури Маркканен, Евробаскет-2025

Фото: ФИБА

Финны часто использовали «файв-аут» — схему, когда на паркете находятся пять игроков, способных атаковать из-за дуги, растягивая пространство. Как раз обилие атлетичных и разносторонних форвардов в нашем составе стало бы большим подспорьем в таком противостоянии. У нас есть игроки, вокруг которых можно построить эффективную оборонительную систему, что поможет сдерживать команды даже с таким современным стилем.

Да и по товарищеским матчам видно, что Зоран Лукич тоже настраивает команду на быстрый темп и делает акцент на трёхочковые. Получился бы крайне интересный матч с большим количеством очков, однако и здесь зафиксируем для себя ещё одно поражение, но карандашом. Посмотрим, как этот исход повлияет на общее расположение.

Затем России предстояли бы встречи с Великобританией и Швецией. В матче с британцами даже самые пессимистичные болельщики сборной России признали бы нас фаворитами. Со Швецией игра не вышла бы лёгкой, однако и там наш состав всё же выглядел бы сильнее.

Алперен Шенгюн, Евробаскет-2025

Алперен Шенгюн, Евробаскет-2025

Фото: ФИБА

Таким образом, с двумя победами Россия бы заняла четвёртое место в группе B и вышла в плей-офф, где встретилась бы в 1/8 финала с Турцией. Думаю, после того, что показали турки, сомнений в исходе нет: серебряные призёры Евробаскета-2025 с большой вероятностью остановили бы нашу команду.

А если предположить, что Россия смогла бы обыграть Финляндию на групповом этапе и занять третье место, то что изменилось бы? Соперником в плей-офф стала бы Сербия. Да, травмы и старение лидеров, да, сербы нуждаются в обновлении и новых идеях. Но это всё равно сербы! Даже при таком раскладе россиян, скорее всего, ждало бы поражение от бронзовых призёров Олимпиады-2024.

Возможно, при другом жребии Россия получила бы более удобную сетку. Однако путь к медалям всё равно оставался бы чрезвычайно сложным. А вот выход в плей-офф — цель вполне реальная и по силам нашей сборной. Даже такой результат сегодня выглядел бы настоящим подарком.

А вы были бы довольны таким исходом? Где, на ваш взгляд, могла бы остановиться сборная России на Евробаскете?

