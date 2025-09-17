Борьба за медали или провал? Рассуждаем, как сборная России выступила бы на Евробаскете

Мы все уже потихоньку отходим от Евробаскета-2025 и переключаемся на старт нового клубного сезона. Но у большинства из вас, полагаю, осталось приятное послевкусие от турнира: было столько сенсаций, интриг, драматичных эпизодов, рекордов, ярких индивидуальных выступлений и эмоций. Хотя все понимают, что без участия сборной России это соревнование не способно подарить те же чувства, что мы испытываем, когда есть возможность болеть за своих. После трёх с половиной лет изоляции особенно остро ощущаешь ценность такой, казалось бы, простой радости.

За это время, особенно в последние месяцы, часто задумываешься, как бы сейчас выступила наша сборная, если бы ей позволили участвовать в крупных международных турнирах. Предлагаю прямо сейчас поразмышлять, каким бы мог быть путь российской национальной команды на прошедшем Евробаскете. Дотянули бы до медалей или даже выход в плей-офф оказался бы слишком тяжёлой задачей?

Владимир Карпенко Фото: РФБ

Не будем детально расписывать состав, который мог бы поехать на чемпионат Европы. Достаточно представить, что к той основе, что мы видели летом в товарищеских матчах, добавилось бы пять-семь опытных ветеранов из топ-клубов Единой лиги ВТБ. Игроков с именем и богатым опытом выступлений за Россию ещё в прошлую эпоху. Так мы получаем сочетание молодости и опыта. Но при этом не учитываем Егора Дёмина и Владислава Голдина, которые активно готовятся к дебютному сезону в НБА.

И вот вопрос: как справедливо оценить шансы России на Евробаскете? Квалификация, рейтинг ФИБА, жеребьёвка — слишком много факторов, которые невозможно воссоздать с нуля. Но напомню, что в последнем официальном рейтинге, где мы ещё фигурировали, сборная России занимала 11-е место в Европе. Это было в ноябре 2021 года, и с тех пор прошло уже слишком много времени.

Никола Вучевич, Евробаскет-2025 Фото: Getty Images

Давайте представим такой вариант: на Евробаскет-2022, в котором Россия должна была участвовать, вместо нас пригласили сборную Черногории. Предлагаю «вернуть обмен» и поставить российскую команду на её место в группу B с Германией, Литвой, Финляндией, Швецией и Великобританией.

Первым соперником стала бы Германия, в начале турнира демонстрировавшая невероятную форму. Игроки попадали почти всё, а команда стабильно набирала больше сотни очков. В таком состоянии остановить немцев могли бы только американцы или канадцы, которые теперь всерьёз претендуют на статус одной из сильнейших сборных мира и будут регулярно бороться за медали на самых крупных международных турнирах.

И несмотря на то что прицел у немцев в плей-офф временами, им всё равно удалось всех пройти и выиграть золото.

Рокас Йокубайтис, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Во второй встрече мы бы сыграли с Литвой — тоже опасным соперникам. Поддержка у литовцев была фактически домашняя: сплошные «зелёные» трибуны и оглушительная атмосфера. К тому же тогда был здоров Рокас Йокубайтис, лидер команды в атаке на периметре. В такой игре можно было бы зацепиться за шанс, это уже не та Литва, что была 10-15 лет назад, но реалистично стоит записать поражение России и здесь.

В 3-м туре нас ждала бы Финляндия. На этом турнире финны обыграли Черногорию с разницей в 19 очков и заставили многих заговорить о себе всерьёз. Они показывали современный баскетбол: быстрые атаки, акцент на дальние броски, бешеное движение мяча, ролевики, работающие до упора, а в центре всего — звезда НБА Лаури Маркканен. Игрока такого калибра у нас пока попросту нет.

Однако при этом Россия всегда славилась сильными форвардами, способными приносить пользу и в атаке, и в защите. Это и ветераны вроде Никиты Курбанова и Семёна Антонова, и новые лидеры — Михаил Беленицкий, Андрей Лопатин и другие. Такой набор исполнителей позволил бы сдерживать Маркканена и бороться с остальными игроками периметра.

Лаури Маркканен, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Финны часто использовали «файв-аут» — схему, когда на паркете находятся пять игроков, способных атаковать из-за дуги, растягивая пространство. Как раз обилие атлетичных и разносторонних форвардов в нашем составе стало бы большим подспорьем в таком противостоянии. У нас есть игроки, вокруг которых можно построить эффективную оборонительную систему, что поможет сдерживать команды даже с таким современным стилем.

Да и по товарищеским матчам видно, что Зоран Лукич тоже настраивает команду на быстрый темп и делает акцент на трёхочковые. Получился бы крайне интересный матч с большим количеством очков, однако и здесь зафиксируем для себя ещё одно поражение, но карандашом. Посмотрим, как этот исход повлияет на общее расположение.

Затем России предстояли бы встречи с Великобританией и Швецией. В матче с британцами даже самые пессимистичные болельщики сборной России признали бы нас фаворитами. Со Швецией игра не вышла бы лёгкой, однако и там наш состав всё же выглядел бы сильнее.

Алперен Шенгюн, Евробаскет-2025 Фото: ФИБА

Таким образом, с двумя победами Россия бы заняла четвёртое место в группе B и вышла в плей-офф, где встретилась бы в 1/8 финала с Турцией. Думаю, после того, что показали турки, сомнений в исходе нет: серебряные призёры Евробаскета-2025 с большой вероятностью остановили бы нашу команду.

А если предположить, что Россия смогла бы обыграть Финляндию на групповом этапе и занять третье место, то что изменилось бы? Соперником в плей-офф стала бы Сербия. Да, травмы и старение лидеров, да, сербы нуждаются в обновлении и новых идеях. Но это всё равно сербы! Даже при таком раскладе россиян, скорее всего, ждало бы поражение от бронзовых призёров Олимпиады-2024.

Возможно, при другом жребии Россия получила бы более удобную сетку. Однако путь к медалям всё равно оставался бы чрезвычайно сложным. А вот выход в плей-офф — цель вполне реальная и по силам нашей сборной. Даже такой результат сегодня выглядел бы настоящим подарком.

А вы были бы довольны таким исходом? Где, на ваш взгляд, могла бы остановиться сборная России на Евробаскете?