Какой клуб Единой лиги эффективнее всего пользуется деньгами? Разбор

Финансовая эффективность в спортивной индустрии редко оказывается в центре внимания, хотя именно она позволяет оценить внутренние процессы клубов под другим углом. Победы, медали и трофеи всегда на виду, однако умение грамотно распоряжаться ресурсами зачастую уходит на второй план. Сезон-2024/2025 в Единой лиге ВТБ предоставил достаточно оснований для комплексного анализа — теперь можно сопоставить не только спортивные достижения, но и соотношение между расходами и достигнутым результатом. Открытость бюджетов позволила провести точные расчёты, и стало очевидно: между размером вложенных средств и спортивными успехами нет прямой связи.

Клуб Бюджет (млн руб.) Очки регулярки Бонус плей-офф Эффективность (очки/млн) Место в регулярке Плей-офф «Автодор» 271 64 +10 0,273 6-е 1/4 финала «Енисей» 294 58 0 0,197 10-е Не вышел МБА-МАИ 361 59 0 0,163 9-е Не вышел «Парма» 537 62 +10 0,134 8-е 1/4 финала «Пари НН» 538 62 +10 0,134 7-е 1/4 финала «Уралмаш» 611 68 +10 0,128 5-е 1/4 финала УНИКС 1374 80 +10 0,065 3-е Полуфинал «Локомотив-Кубань» 1813 76 +10 0,047 4-е Полуфинал «Зенит» 1914 83 +30 0,059 1-е Финал (2-е место) ЦСКА 2317 81 +30 0,048 2-е Чемпион

Полноценные данные по «Самаре» невозможно предоставить — в сезоне-2024/2025 клуб испытывал финансовые трудности, однако смог завершить сезон.

Наиболее ярко разрыв между финансовыми лидерами и командами с ограниченными возможностями проявился на примере саратовского «Автодора». Обладая самым скромным бюджетом в 271 млн рублей, клуб продемонстрировал наивысшую эффективность в лиге. 74 набранных очка (с учётом бонуса за четвертьфинал) обеспечили коэффициент 0,273 — в разы выше, чем у клубов с миллиардными бюджетами. Причина? Вероятно, ставка на молодых российских игроков и точечное усиление легионерами, например, Керемом Кантером и Брайантом Кроуфордом. Такой подход позволил команде сохранять конкурентоспособность без чрезмерных расходов.

Похожим путём, пусть и с иным результатом, пошёл красноярский «Енисей». Команда не попала в плей-офф, однако при бюджете в 294 млн рублей заработала 58 очков и добилась эффективности 0,197 — одного из лучших показателей среди нижней части таблицы. Правда, у красноярцев в прошлом сезоне было всего два легионера — Виктор Сандерс и Алекса Степанович. В свою очередь, МБА-МАИ сделала ставку исключительно на российских игроков и минимальные трансферные расходы. Итог — 59 очков и коэффициент эффективности выше, чем у ряда представителей топ-4, что говорит о продуманной структуре расходов — 0,163. На этапе плей-ин МБА и завершила сезон.

В среднем сегменте наблюдалась иная динамика. «Парма» и «Пари НН» располагали схожими бюджетами и показали близкие результаты: обе команды вышли в плей-офф, получили бонусы за четвертьфинал и завершили сезон с практически идентичной эффективностью — 0,134. «Уралмаш» при сопоставимых тратах проявил себя убедительнее — коэффициент 0,128. Команда из Екатеринбурга вошла в топ-5 по итогам регулярного чемпионата, однако уступила «Локомотиву-Кубань» в четвертьфинальной серии. Тем не менее опыт «Уралмаша» можно считать подтверждением рациональности выбранной стратегии и высокой отдачи от вложенных средств.

Клубы с самыми внушительными бюджетами показали куда меньшую эффективность, если сравнивать объём вложений и достигнутый результат. УНИКС и «Локомотив-Кубань» при финансировании в полтора и почти 2 млрд рублей остановились на стадии полуфинала. Их коэффициенты оказались в два-три раза ниже, чем у команд среднего сегмента. «Зенит» доминировал в регулярном чемпионате, одержал 39 побед в 44 матчах и установил рекорд из 25 выигранных игр подряд, но в решающей серии уступил ЦСКА. Даже с учётом бонусов за выход в финал эффективность петербуржцев осталась на уровне, значительно уступающем показателям клубов с более скромными ресурсами.

Триумф ЦСКА ярко высветил ключевой парадокс сезона. Армейцы завоевали главный трофей, однако при бюджете в 2,3 млрд рублей их коэффициент эффективности составил лишь 0,048 — худший показатель среди всех участников плей-офф. Основные причины очевидны: огромные затраты на легионеров и высокие индивидуальные контракты. В сравнении, например, с «Автодором» разница выглядит настолько разительной, что её невозможно игнорировать.

Перерасчёт с учётом бонусов несколько скорректировал картину в верхней части таблицы, однако сути не изменил: именно клубы среднего звена оказались более устойчивыми, а команды с ограниченными ресурсами вновь сохранили лидерство по отдаче. Сезон показал, что в условиях роста расходов и увеличения роли легионеров решающее значение приобретает не только селекция и игровая стратегия, но и грамотное управление финансами. Для одних клубов оно стало фундаментом конкурентоспособности, для других — слабым звеном. И если оценивать лигу через призму эффективности, список её лидеров будет выглядеть совсем иначе, чем привычная турнирная таблица.