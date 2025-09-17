Какой клуб Единой лиги эффективнее всего пользуется деньгами? Разбор

Финансовая эффективность в спортивной индустрии редко оказывается в центре внимания, хотя именно она позволяет оценить внутренние процессы клубов под другим углом. Победы, медали и трофеи всегда на виду, однако умение грамотно распоряжаться ресурсами зачастую уходит на второй план. Сезон-2024/2025 в Единой лиге ВТБ предоставил достаточно оснований для комплексного анализа — теперь можно сопоставить не только спортивные достижения, но и соотношение между расходами и достигнутым результатом. Открытость бюджетов позволила провести точные расчёты, и стало очевидно: между размером вложенных средств и спортивными успехами нет прямой связи.
|Клуб
|Бюджет (млн руб.)
|Очки регулярки
|Бонус плей-офф
|Эффективность (очки/млн)
|Место в регулярке
|Плей-офф
|«Автодор»
|271
|64
|+10
|0,273
|6-е
|1/4 финала
|«Енисей»
|294
|58
|0
|0,197
|10-е
|Не вышел
|МБА-МАИ
|361
|59
|0
|0,163
|9-е
|Не вышел
|«Парма»
|537
|62
|+10
|0,134
|8-е
|1/4 финала
|«Пари НН»
|538
|62
|+10
|0,134
|7-е
|1/4 финала
|«Уралмаш»
|611
|68
|+10
|0,128
|5-е
|1/4 финала
|УНИКС
|1374
|80
|+10
|0,065
|3-е
|Полуфинал
|«Локомотив-Кубань»
|1813
|76
|+10
|0,047
|4-е
|Полуфинал
|«Зенит»
|1914
|83
|+30
|0,059
|1-е
|Финал (2-е место)
|ЦСКА
|2317
|81
|+30
|0,048
|2-е
|Чемпион
Полноценные данные по «Самаре» невозможно предоставить — в сезоне-2024/2025 клуб испытывал финансовые трудности, однако смог завершить сезон.
Наиболее ярко разрыв между финансовыми лидерами и командами с ограниченными возможностями проявился на примере саратовского «Автодора». Обладая самым скромным бюджетом в 271 млн рублей, клуб продемонстрировал наивысшую эффективность в лиге. 74 набранных очка (с учётом бонуса за четвертьфинал) обеспечили коэффициент 0,273 — в разы выше, чем у клубов с миллиардными бюджетами. Причина? Вероятно, ставка на молодых российских игроков и точечное усиление легионерами, например, Керемом Кантером и Брайантом Кроуфордом. Такой подход позволил команде сохранять конкурентоспособность без чрезмерных расходов.
Похожим путём, пусть и с иным результатом, пошёл красноярский «Енисей». Команда не попала в плей-офф, однако при бюджете в 294 млн рублей заработала 58 очков и добилась эффективности 0,197 — одного из лучших показателей среди нижней части таблицы. Правда, у красноярцев в прошлом сезоне было всего два легионера — Виктор Сандерс и Алекса Степанович. В свою очередь, МБА-МАИ сделала ставку исключительно на российских игроков и минимальные трансферные расходы. Итог — 59 очков и коэффициент эффективности выше, чем у ряда представителей топ-4, что говорит о продуманной структуре расходов — 0,163. На этапе плей-ин МБА и завершила сезон.
В среднем сегменте наблюдалась иная динамика. «Парма» и «Пари НН» располагали схожими бюджетами и показали близкие результаты: обе команды вышли в плей-офф, получили бонусы за четвертьфинал и завершили сезон с практически идентичной эффективностью — 0,134. «Уралмаш» при сопоставимых тратах проявил себя убедительнее — коэффициент 0,128. Команда из Екатеринбурга вошла в топ-5 по итогам регулярного чемпионата, однако уступила «Локомотиву-Кубань» в четвертьфинальной серии. Тем не менее опыт «Уралмаша» можно считать подтверждением рациональности выбранной стратегии и высокой отдачи от вложенных средств.
Клубы с самыми внушительными бюджетами показали куда меньшую эффективность, если сравнивать объём вложений и достигнутый результат. УНИКС и «Локомотив-Кубань» при финансировании в полтора и почти 2 млрд рублей остановились на стадии полуфинала. Их коэффициенты оказались в два-три раза ниже, чем у команд среднего сегмента. «Зенит» доминировал в регулярном чемпионате, одержал 39 побед в 44 матчах и установил рекорд из 25 выигранных игр подряд, но в решающей серии уступил ЦСКА. Даже с учётом бонусов за выход в финал эффективность петербуржцев осталась на уровне, значительно уступающем показателям клубов с более скромными ресурсами.
Триумф ЦСКА ярко высветил ключевой парадокс сезона. Армейцы завоевали главный трофей, однако при бюджете в 2,3 млрд рублей их коэффициент эффективности составил лишь 0,048 — худший показатель среди всех участников плей-офф. Основные причины очевидны: огромные затраты на легионеров и высокие индивидуальные контракты. В сравнении, например, с «Автодором» разница выглядит настолько разительной, что её невозможно игнорировать.
Перерасчёт с учётом бонусов несколько скорректировал картину в верхней части таблицы, однако сути не изменил: именно клубы среднего звена оказались более устойчивыми, а команды с ограниченными ресурсами вновь сохранили лидерство по отдаче. Сезон показал, что в условиях роста расходов и увеличения роли легионеров решающее значение приобретает не только селекция и игровая стратегия, но и грамотное управление финансами. Для одних клубов оно стало фундаментом конкурентоспособности, для других — слабым звеном. И если оценивать лигу через призму эффективности, список её лидеров будет выглядеть совсем иначе, чем привычная турнирная таблица.