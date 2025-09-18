Егор Рыжов не поехал в США. Почему так получилось и что у него теперь впереди?

Когда в конце июня стало известно о переходе Егора Рыжова в NCAA, казалось, что 21-летний центровой «Зенита» действительно выходит на новый виток карьеры. В «Флорида Стэйт» из престижной Атлантической конференции его рассматривали как игрока, способного сразу войти в основную ротацию — что для российского баскетболиста стало бы серьёзным достижением. Однако за три месяца ситуация изменилась до неузнаваемости: вместо кампуса в Таллахасси Рыжова вновь ждёт Санкт-Петербург, а вместе с ним — все реалии отечественного баскетбола, где ключевую роль играет регламент.

Главной причиной срыва американского проекта стали бюрократические сложности. Для обучения и выступлений в NCAA необходима студенческая виза F-1, оформление которой теперь сильно затруднено: так, с сентября 2025 года россияне могут получить её только в Астане или Варшаве, а сроки рассмотрения заявок заметно выросли. К моменту, когда «Флорида Стэйт» формировал окончательный ростер, процесс оформления документов ещё не был завершён. Для американского университета ситуация стала слишком рискованной: ожидание игрока без права въезда в страну нарушало планы подготовки к сезону.

На первый взгляд, неудачная попытка могла бы стать лишь временной задержкой, если бы оставались другие варианты продолжения карьеры. Однако в мае Российская федерация баскетбола (РФБ) изменила регламент — и теперь переход за границу, кроме NCAA, возможен только при согласии клуба, владеющего правами на игрока. Этим летом права на Рыжова закрепил за собой «Зенит», вложивший в его развитие значительные ресурсы, и не стал выдавать разрешение на трансфер. Таким образом, варианты с Европой или Китаем также оказались закрыты.

Возвращение в систему «Зенита» стало неизбежным. Формально клуб обязан предложить условия не хуже прежних, что гарантирует игроку стабильность, но не даёт новых спортивных перспектив: основная команда укомплектована, а в фарм-клубе тоже нет свободных мест. Наиболее вероятен вариант аренды в один из клубов Единой лиги ВТБ уровня «Пармы» или «Пари НН». Для Рыжова это шанс получать игровое время, однако аренды далеко не всегда становятся трамплином для качественного роста.

Егор Рыжов (слева), сезон-2024/2025 Фото: Единая лига ВТБ

Рассматривать сложившуюся ситуацию без оглядки на статистику было бы неверно. За последние годы Егор Рыжов дважды подряд попадал в символическую пятёрку «Финала четырёх» Молодёжной лиги (2022, 2023), а в прошлом году оказался сразу в числе лучших игроков Суперлиги и был признан MVP «Финала четырёх» молодёжки Единой лиги. В главной команде его игровое время было ограничено эпизодическими выходами, однако даже тогда он успел проявить себя в ряде ярких моментов. Рыжов сочетает классические для центрового качества с редким для российских игроков умением атаковать с дальних дистанций — комбинация, которую не так часто встретишь на отечественных площадках.

Именно это разнообразие игровых навыков привлекло внимание «Флориды Стэйт»: в их структуре на Рыжова смотрели как на перспективного «растягивающего» бигмена, способного адаптироваться к быстрому баскетболу NCAA. В российском баскетболе подобные таланты зачастую остаются недооценёнными: акцент делается на борьбе под кольцом, а нестандартные способности не всегда получают развитие.

Изменения в регламенте РФБ, по сути, создали замкнутое пространство: с одной стороны, клубы действительно защищают вложения в молодых игроков, с другой — сами баскетболисты теряют гибкость в выборе путей развития. Случай Рыжова стал первым заметным примером того, как новые нормы влияют на сценарий карьеры, что наглядно показывает: для поколения игроков 2000-х теперь важны не только спортивные качества, но и способность ориентироваться в сложной правовой среде, где правила диктуют федерация и клуб.

Дальнейшие перспективы Рыжова будут определяться тем, найдёт ли он команду, где будет получать стабильное игровое время. В 21 год каждый сезон становится критическим: с одной стороны, набирается ценный опыт, с другой — отсутствие практики может затормозить развитие. Если аренда позволит Рыжову регулярно выходить на площадку и проводить на ней по 20 минут и больше, его потенциал сможет раскрыться. В противном случае риск застойного периода весьма реален.

История с несостоявшимся переездом в NCAA — это не просто частная неудача, а отражение системных ограничений. В нынешних условиях, когда путь в ведущие зарубежные лиги фактически закрыт, российским игрокам остаётся только адаптироваться к внутренним правилам. Для Рыжова этот этап станет новым вызовом: теперь ему предстоит доказывать свою ценность не на американских площадках, а в вероятной аренде внутри Единой лиги. Его шансы на успех сохраняются, но дорога к нему оказалась куда более сложной, чем казалось ещё летом.