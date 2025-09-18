«Знал: я стану лучшим». Леброн — о секрете долголетия и любви к баскетболу

Леброн Джеймс снова посетил Китай и дал небольшое интервью телеканалу CCTV. В беседе он вспомнил прежние поездки, раскрыл секреты своей выдающейся спортивной карьеры, подчеркнул значимость любви к баскетболу и отметил, как эта игра объединяет людей по всему миру. «Чемпионат» публикует перевод этого интервью.

— Добро пожаловать снова в Китай. Вот фотография твоего визита шесть лет назад, в 2019 году. Время летит очень быстро. Какие у тебя сейчас чувства и впечатления? И ещё хочу поблагодарить тебя за то, что тогда ты сказал важные слова в поддержку Китая — это требовало мужества. Помнишь этот момент? Это была твоя первая игра в НБА — 22 года назад. Тогда ты представлял, что достигнешь таких успехов?

— Я знал, что буду работать изо всех сил. Хотел стать лучшим игроком,. Никогда не обманывал процесс и саму игру. Не говорил себе, сколько у меня будет чемпионств, MVP или олимпийских медалей — всё это приходит через подготовку. Но точно знал: я стану лучшим.

— С 2003 года прошло больше 20 лет. Ты фактически единственный, кто спустя два десятилетия всё ещё входит в символическую сборную НБА. В чём секрет? Как тебе удаётся оставаться на таком уровне?

— Думаю, всё дело в решимости и в благословениях, которые мне дал бог. Я старался использовать их по максимуму — оставаться сосредоточенным, работать, не обманывать игру, развивать мастерство. Я доверяю игре, доверяю процессу. Знаю, что часто повторяю эти слова, но это моя ДНК, моя суть.

— Говорят, сегодня в шесть утра ты уже тренировался в спортзале отеля. Ты всегда готов к игре?

— Это очень важно для успеха.

— Возраст для тебя имеет значение? Или чувствуешь, что твой «бак» всё ещё полон?

— Возраст — это всего лишь число. Я всё ещё чувствую энергию и азарт. Каждый раз, когда выхожу на площадку, выкладываюсь ради своих партнёров. Я всегда хочу побеждать.

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Harry How/Getty Images

— У тебя множество чемпионств и рекордов. Молодые игроки хотят услышать от тебя: что значит иметь «сердце чемпиона»? 5 марта ты превысил отметку в 50 тысяч очков — первым в истории лиги. Но твоя реакция была спокойной. Что думал в тот момент? Как смотришь на этот рекорд?

— Для меня это подтверждение, что усилия не были напрасными. Такие моменты всегда особенные — они доказывают, что труд окупается.

— А сын сможет побить твои рекорды?

— Это будет прекрасно. В тот момент мы шли вместе по площадке: он жил своей мечтой, я — своей, и мы делали это вместе. Это особое чувство.

— Играть рядом с сыном — радость. Но не мелькнула мысль: «Пожалуй, я уже старею»?

— Нет. Это лучшее, что могло со мной случиться.

— Для китайских болельщиков особое значение имели твои встречи с Яо Мином. За карьеру вы сыграли друг против друга 11 матчей, и Яо одержал восемь побед. Он стал первым, кто оставил тебя без результативных передач в игре, за что его называли «человеком, остановившим Джеймса». Вот фото, где вы вместе. Каким соперником и другом был для тебя Яо?

— Яо Мин — выдающийся человек. Он один из лучших, кого я встречал. Все знают, что он сделал для Китая и мирового баскетбола. Особенно здесь, в Китае, его значение огромно. Я счастлив, что играл против него, счастлив быть его другом и рад, что у нас было время вместе.

— Он, наверное, приглашал тебя на ужин?

— И наливал хорошее вино — пусть он выпьет бокал!

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

— За 20 лет это уже 15-й твой визит в Китай. Ты приезжал сюда чаще, чем в любую другую страну, кроме США. Первая поездка — 2005 год, тогда ты был совсем молодым, с полотенцем на плечах. Потом бывал во многих городах, видел панд, полюбил хотпот, а недавно увлёкся китайскими коллекционными игрушками Лабубу и даже дал одной из них имя, похожее на твоё — «Лэбандбан». Помнишь Олимпиаду в Пекине 2008 года? Какие у тебя воспоминания? И сейчас в НБА идут новые китайские игроки. Это вызов. Что бы ты им посоветовал? Как становиться лучше?

— Мой совет простой: люби игру. Если любишь баскетбол, нужно быть сосредоточенным, продолжать работать и получать удовольствие. Всё не о победах или поражениях, а о пути. Если полностью отдаться процессу, игра сама вознаградит. Это и есть главная цель.

— Жуй Чжао стал капитаном сборной Китая. Каждый твой визит сопровождается встречами с китайскими игроками и детьми, ты неизменно делишься опытом. Ты показываешь, что баскетбол — это не только спорт, но и мост, соединяющий людей. А как насчёт будущего: станешь ли тренером? И что бы ты сказал детям в Китае, которые смотрят твои матчи и интервью? Почему стоит выбрать баскетбол?

— Им необязательно играть в баскетбол. Но если они решат, то должны быть готовы полностью отдаться этому. В Китае много талантливых игроков и детей. Им нужно просто почувствовать игру. Если это действительно их желание, они должны идти вперёд. Это приносит радость и удовлетворение. Баскетбол возвышает, он может привести тебя в такие места, о которых ты и не мечтал. Это прекрасная игра, самая красивая в мире.

— Тебя научили хоть паре китайских слов? «Нихао», «се-ея».

— Да, это как раз те слова, которые я знаю.