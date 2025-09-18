На пороге пятого Суперкубка Единой лиги. Стоит ли смотреть предсезонный турнир?

24 и 25 сентября пройдёт уже пятый по счёту Суперкубок Единой лиги ВТБ. В нём примут участие две российские команды и два клуба Евролиги. Речь идёт про ЦСКА, «Зенит», «Црвену Звезду» и «Дубай». Также стоит отметить, что предсезонный турнир впервые состоится за пределами России — в сербском Белграде. Главное о предстоящем соревновании — в материале «Чемпионата».

Впервые Суперкубок прошёл в 2021 году. Изначально в нём приняли участие четыре лучшие команды Единой лиги, однако через год добавились и иностранные клубы — сербские «Партизан» и «Мега». У этого мини-турнира за историю лишь два победителя — ЦСКА и «Зенит». Они выигрывали предсезонное соревнование по два раза. В 2023 году Суперкубок разросся аж до восьми команд, где сербские команды сменили коллективы из Турции — «Фенербахче» и «Бешикташ». Однако после этого число участников только сокращается. В минувшем году было шесть команд, в нынешнем — четыре. Перед стартом сезона-2024/2025 в Суперкубке из иностранных команд приняли участие «Бешикташ» и «Црвена Звезда». В этом году — всё та же «Звезда» и теперь — «Дубай».

Однако стоит отметить, что предстоящий турнир впервые пройдёт за пределами России — в Белграде. Мини-соревнование примет 18-тысячная арена.

Мело Тримбл (слева) и Айзея Кэнэн (справа) Фото: Единая лига ВТБ

Суперкубок — хорошая подготовка перед самым началом нового сезона. Да и уровень организации вполне способен напомнить о том, как вообще выглядит баскетбол и что старт не за горами. Плюс это хорошая возможность увидеть противостояние российских команд с зарубежными, тем более с теми, что будут принимать участие в Евролиге. Все же понимают, насколько это важно и ценно для российских болельщиков в современное время?

Также в предстоящем Суперкубке много пересечений, которые точно привлекут глаз зрителей. В первую очередь это противостояние действующего MVP Единой лиги Дуэйна Бэйкона против уже бывшей команды — «Зенита». В межсезонье американец перебрался как раз в «Дубай», который в полуфинале соревнования сыграет с петербургским клубом. За клуб из ОАЭ выступает ещё один наш старый знакомый — Алекса Аврамович, который совсем недавно, в июне, стал чемпионом Единой лиги в составе ЦСКА. Помимо них, ещё восемь баскетболистов «Звезды» и «Дубая» ранее выступали в Единой лиге — Данило Анджушич (2016-2018), Нэйт Мэйсон (2020-2021), Коди Миллер-Макинтайр (2017-2019), Айзея Кэнэн (2020-2022), Тайсон Картер (2021-2022), Деян Давидовац (2022-2023), Джоэл Боломбой (2018-2022), Муаммаду Жайте (2019-2020).

Турнир пройдет в формате «Финала четырёх»

24 сентября

16:00 (17:00 мск). «Црвена Звезда» – ЦСКА

19:00 (20:00 мск). «Зенит» – «Дубай»

25 сентября

17:00 (18:00 мск). Матч за третье место

20:00 (21:00 мск). Финал

Сергей Кущенко президент Единой лиги ВТБ «Лига ВТБ вернулась к формату «Финала четырёх» на Суперкубке из-за непростого расписания участников. Подобный формат не в новинку и для «Белградской арены», которая ранее уже принимала «Финалы четырёх» крупнейших баскетбольных турниров, а теперь станет местом проведения Суперкубка лиги ВТБ. Ни для кого не секрет, что Белград является одним из самых баскетбольных городов мира. Самые популярные команды столицы Сербии — «Партизан», «Црвена Звезда» и «Мега» — ранее уже принимали участие в Суперкубке лиги ВТБ».

Стоит ли смотреть предсезонный Суперкубок Единой лиги? Конечно, да.

В его рамках мы увидим не только одних из лучших игроков европейского баскетбола, но и много интриг. Как противостояния игроков со своими экс-клубами, так и новичков в российских командах. Так мы впервые сможем лицезреть Александера Секулича на посту главного тренера «Зенита». В других предсезонных встречах он был в расположении сборной Словении на Евробаскете.

Не стоит забывать и про Ненада Димитриевича — MVP Единой лиги сезона-2023/2024 — или Андре Роберсона — бывшего игрока НБА. За ЦСКА сразятся экс-игрок «Локомотива» Антониус Кливленд и новый центровой Александр Чадов, перебравшийся в столичную команду из «Пари НН». В общем, интереса хоть отбавляй, поэтому включайте матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2025. Точно не пожалеете.

«Чемпионат» будет внимательно следить за развитием событий вокруг предстоящего турнира и делиться с вами всем самым важным. На нашем сайте вас ждут анонсы матчей, текстовые трансляции и новости с эксклюзивными комментариями.