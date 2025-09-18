Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Самое важное про Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2025: список участников и формат, ЦСКА, Зенит, Црвена Звезда, Дубай, Евролига

На пороге пятого Суперкубка Единой лиги. Стоит ли смотреть предсезонный турнир?
Александр Зотеев
На пороге пятого Суперкубка Единой лиги
Аудио-версия:
Комментарии
Впервые он состоится за пределами России.

24 и 25 сентября пройдёт уже пятый по счёту Суперкубок Единой лиги ВТБ. В нём примут участие две российские команды и два клуба Евролиги. Речь идёт про ЦСКА, «Зенит», «Црвену Звезду» и «Дубай». Также стоит отметить, что предсезонный турнир впервые состоится за пределами России — в сербском Белграде. Главное о предстоящем соревновании — в материале «Чемпионата».

Суперкубок Единой лиги — расписание на 2025 год

Впервые Суперкубок прошёл в 2021 году. Изначально в нём приняли участие четыре лучшие команды Единой лиги, однако через год добавились и иностранные клубы — сербские «Партизан» и «Мега». У этого мини-турнира за историю лишь два победителя — ЦСКА и «Зенит». Они выигрывали предсезонное соревнование по два раза. В 2023 году Суперкубок разросся аж до восьми команд, где сербские команды сменили коллективы из Турции — «Фенербахче» и «Бешикташ». Однако после этого число участников только сокращается. В минувшем году было шесть команд, в нынешнем — четыре. Перед стартом сезона-2024/2025 в Суперкубке из иностранных команд приняли участие «Бешикташ» и «Црвена Звезда». В этом году — всё та же «Звезда» и теперь — «Дубай».

Однако стоит отметить, что предстоящий турнир впервые пройдёт за пределами России — в Белграде. Мини-соревнование примет 18-тысячная арена.

Мело Тримбл (слева) и Айзея Кэнэн (справа)

Мело Тримбл (слева) и Айзея Кэнэн (справа)

Фото: Единая лига ВТБ

Суперкубок — хорошая подготовка перед самым началом нового сезона. Да и уровень организации вполне способен напомнить о том, как вообще выглядит баскетбол и что старт не за горами. Плюс это хорошая возможность увидеть противостояние российских команд с зарубежными, тем более с теми, что будут принимать участие в Евролиге. Все же понимают, насколько это важно и ценно для российских болельщиков в современное время?

Также в предстоящем Суперкубке много пересечений, которые точно привлекут глаз зрителей. В первую очередь это противостояние действующего MVP Единой лиги Дуэйна Бэйкона против уже бывшей команды — «Зенита». В межсезонье американец перебрался как раз в «Дубай», который в полуфинале соревнования сыграет с петербургским клубом. За клуб из ОАЭ выступает ещё один наш старый знакомый — Алекса Аврамович, который совсем недавно, в июне, стал чемпионом Единой лиги в составе ЦСКА. Помимо них, ещё восемь баскетболистов «Звезды» и «Дубая» ранее выступали в Единой лиге — Данило Анджушич (2016-2018), Нэйт Мэйсон (2020-2021), Коди Миллер-Макинтайр (2017-2019), Айзея Кэнэн (2020-2022), Тайсон Картер (2021-2022), Деян Давидовац (2022-2023), Джоэл Боломбой (2018-2022), Муаммаду Жайте (2019-2020).

Турнир пройдет в формате «Финала четырёх»

24 сентября

  • 16:00 (17:00 мск). «Црвена Звезда» – ЦСКА
  • 19:00 (20:00 мск). «Зенит» – «Дубай»
Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Дубай
Дубай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

25 сентября

  • 17:00 (18:00 мск). Матч за третье место
  • 20:00 (21:00 мск). Финал
Сергей Кущенко
Сергей Кущенко
президент Единой лиги ВТБ

«Лига ВТБ вернулась к формату «Финала четырёх» на Суперкубке из-за непростого расписания участников. Подобный формат не в новинку и для «Белградской арены», которая ранее уже принимала «Финалы четырёх» крупнейших баскетбольных турниров, а теперь станет местом проведения Суперкубка лиги ВТБ. Ни для кого не секрет, что Белград является одним из самых баскетбольных городов мира. Самые популярные команды столицы Сербии — «Партизан», «Црвена Звезда» и «Мега» — ранее уже принимали участие в Суперкубке лиги ВТБ».

Стоит ли смотреть предсезонный Суперкубок Единой лиги? Конечно, да.

В его рамках мы увидим не только одних из лучших игроков европейского баскетбола, но и много интриг. Как противостояния игроков со своими экс-клубами, так и новичков в российских командах. Так мы впервые сможем лицезреть Александера Секулича на посту главного тренера «Зенита». В других предсезонных встречах он был в расположении сборной Словении на Евробаскете.

Не стоит забывать и про Ненада Димитриевича — MVP Единой лиги сезона-2023/2024 — или Андре Роберсона — бывшего игрока НБА. За ЦСКА сразятся экс-игрок «Локомотива» Антониус Кливленд и новый центровой Александр Чадов, перебравшийся в столичную команду из «Пари НН». В общем, интереса хоть отбавляй, поэтому включайте матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2025. Точно не пожалеете.

Здесь можно следить за сеткой турнира
«Чемпионат» будет внимательно следить за развитием событий вокруг предстоящего турнира и делиться с вами всем самым важным. На нашем сайте вас ждут анонсы матчей, текстовые трансляции и новости с эксклюзивными комментариями.
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android