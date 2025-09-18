Какие суперзвёзды могут перейти в «Голден Стэйт» в 2027 году

Лишь немногие клубы НБА осмеливаются планировать своё будущее на горизонте двух-трёх лет — слишком высоки риски, слишком стремительно меняется расстановка сил. Однако «Голден Стэйт» придерживается иной философии. Руководство команды сознательно формирует структуру зарплат так, чтобы к 2027 году у них были максимальная гибкость и возможность побороться за звёзд, способных перевернуть баланс в лиге. К тому моменту возраст Стефена Карри и Джимми Батлера станет решающим фактором, и именно тогда откроется окно для перестройки — либо вокруг этих игроков, либо уже без их участия.

В сезоне-2024/2025 «Уорриорз» завершили регулярный чемпионат с 48 победами, остановившись во втором раунде плей-офф. Существенное влияние оказало появление Джимми Батлера: он привнёс в команду дополнительные тактические варианты. Карри по-прежнему оставался главным мотором нападения, однако вопросы о его физических возможностях с каждым годом становятся всё актуальнее. К 2027 году в составе на долгосрочных контрактах останутся лишь Моузес Муди и Бадди Хилд — их суммарная зарплата составит около $ 20 млн, а остальная часть платёжной ведомости будет свободна для подписания звезды супермакс-уровня.

Потенциальные кандидаты уже известны и активно обсуждаются. К 2027 году Николе Йокичу будет 32 года, но он сохранит статус одного из самых универсальных игроков лиги: его умение организовывать нападение и создавать моменты для партнёров делает его приоритетной целью для «Уорриорз». Альтернативой может стать Яннис Адетокунбо, ровесник Йокича, обладающий совершенно иным арсеналом — его физическое превосходство и способность доминировать в трёхсекундной зоне способны решить ключевые проблемы нынешнего состава. Карл-Энтони Таунс, успешно проявивший себя в «Нью-Йорке» благодаря стабильному дальнему броску, идеально впишется в систему Стива Керра, где этот навык особенно ценен. Донован Митчелл, которому к тому времени исполнится 30, способен взять на себя ведущую роль в атаке с периметра, тем самым разгрузив Карри или заменив его в самые критические моменты.

Яннис Адетокунбо и Никола Йокич, сезон-2024/2025 Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Каждый из возможных вариантов трансформирует «Уорриорз» по-своему. С Николой Йокичем нападение превратится в почти идеальную систему движения и чтения игры. Яннис Адетокунбо изменит физический баланс команды, добавив доминирование в «краске» и мощь в быстрых отрывах. Карл-Энтони Таунс обеспечит гармонию между игрой на периметре и под кольцом, а Донован Митчелл принесёт стабильный скоринг и разнообразие в задней линии.

Сценарии развития различаются: от консервативного — с подписанием одного супермакса, до дерзкого — попытки разместить в платёжке сразу два звёздных контракта, особенно если к тому времени Джимми Батлер покинет команду. Рост потолка зарплат открывает подобные перспективы, но требует филигранной работы с составом и управленческой гибкости. Однако есть опасения, что к Майку Данливи это не относится.

У «Голден Стэйт» есть то, что сложно воспроизвести конкурентам: выстроенная инфраструктура, узнаваемая система и бренд, доказавший свою притягательность для суперзвёзд. «Чейз Центр» гарантирует стабильный поток ресурсов и медийное влияние, а стиль игры по-прежнему выглядит особенно привлекательным для атакующих талантов. Вопрос лишь в том, какой из элитных игроков решит, что именно Сан-Франциско станет оптимальной площадкой для продолжения карьеры.

У всех указанных баскетболистов есть опция продления контракта на сезон-2027/2028.